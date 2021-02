Le chef du matériel Apple, Dan Riccio, a démissionné pour se concentrer sur l’AR / VR

Il y a quelques semaines, Apple a annoncé que le chef de longue date de l’ingénierie matérielle, Dan Riccio, quitterait ses fonctions pour se concentrer entièrement sur un «nouveau projet» au sein de l’entreprise. Selon un autre rapport de Bloomberg basé sur des sources connaissant les projets d’Apple aujourd’hui, le projet sur lequel Riccio a concentré ses énergies est le prochain casque de réalité augmentée, de réalité virtuelle ou de réalité mixte d’Apple.

Le développement d’un casque AR chez Apple semble avoir rencontré un problème ou deux sous le chef de projet actuel Mike Rockwell, bien que le rapport ne précise pas exactement quels obstacles sont apparus. Alors que Rockwell restera en charge du travail quotidien sur le projet, Riccio aura «la supervision ultime» sur les efforts de RA / VR de l’entreprise, qui impliqueraient «bien plus d’un millier d’ingénieurs».

Riccio avait déjà confié la gestion de haut niveau de la plupart des produits de consommation actuels comme l’iPhone à un dirigeant nommé John Ternus. Apple a annoncé que Ternus remplacerait Riccio à la tête de l’ingénierie matérielle globale. Les dernières nouvelles indiquent qu’il a également confié le développement de la nouvelle technologie de caméra et d’affichage à Johny Srouji, le dirigeant qui a dirigé la conception et l’ingénierie d’Apple Silicon.

Apple travaillerait à faire la même chose avec les écrans qu’avec les processeurs: développer ses propres composants de haute qualité qui remplaceraient ceux qu’Apple achète à d’autres fournisseurs comme LG ou Samsung.

Mais malgré ces autres pièces mobiles, la RA est une priorité absolue en termes de développement de nouveaux produits. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a précédemment déclaré qu’il pensait que la RA pouvait être un moment décisif similaire à l’iPhone pour Apple, et une rivalité attendue avec Facebook dans cet espace a été un courant sous-jacent de la récente querelle sur la vie privée entre les deux géants de la technologie.

La semaine dernière, The Information a cité plusieurs sources proches d’Apple pour affirmer qu’Apple travaille sur un casque VR 8K ultra haut de gamme qui pourrait coûter 3000 $. À ce jour, la plupart des travaux publiquement visibles d’Apple sur XR l’ont été sur la RA, pas sur la VR. Cupertino a régulièrement développé ARKit, une API de développement qui permet la création d’expériences AR à l’aide des caméras et des capteurs sur les iPhones et les iPad.

Apple a également parlé occasionnellement de la réalité virtuelle. Alors que Cook dit qu’il pense que la RA est la technologie la plus transformatrice, il y a eu des discussions et des documents avec les développeurs sur la prise en charge de la réalité virtuelle dans l’API graphique en métal de la société, et la société a travaillé avec Valve pour ajouter la prise en charge des casques SteamVR aux Mac autour du lancement de l’iMac Pro. .

Il est trop tôt pour dire à quoi pourrait ressembler le premier casque d’Apple. Alors que The Information l’appelait un casque VR, le casque prend également en charge l’enregistrement de haute qualité du monde environnant et le montre à l’utilisateur, de sorte que la RA fait probablement toujours partie du plan. Il est possible qu’Apple s’appuie sur une certaine évolution de son support SteamVR en développant des outils permettant aux développeurs de créer également des expériences de réalité virtuelle, et il est également possible que ce casque à prix élevé soit principalement destiné aux développeurs et aux professionnels.

Dans tous les cas, Riccio est désormais en charge de faire sortir les futurs projets XR du laboratoire et de les rendre chez les utilisateurs. Le rapport sur le casque VR indique que nous pourrions voir ce premier modèle en 2022.