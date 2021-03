Les gadgets les plus sympas à ajouter à votre liste de souhaits 2021

Vous cherchez des gadgets sympas? Il peut être difficile de choisir la bonne nouvelle technologie. Il y a tellement d’options. Mais que se passerait-il si vous pouviez obtenir un tas de gadgets sympas en même temps? Voici une liste de 20 à ajouter à votre liste de souhaits 2021.

Les gadgets changent constamment. Chaque année apporte de l’innovation et de nouveaux produits. Lesquels valent votre temps et votre argent? Dans cette liste, nous avons compilé les gadgets les plus cool à ajouter à votre liste de souhaits 2021. Si vous recherchez de nouvelles façons d’innover votre vie, votre créativité ou votre carrière, ce blog est fait pour vous.

Des grandes marques comme Samsung aux succès du financement participatif comme la console Couch, ce sont les innovations les plus cool de l’année à ce jour. Jetez un œil par vous-même et commencez à constituer votre liste de souhaits.

Haut-parleur portable Sonos Roam

Vous voulez écouter de la bonne musique n’importe où? Le haut-parleur portable Sonos Roam est l’un des gadgets intéressants de 2021 qui peuvent vous aider. Il pèse un peu moins d’une livre, donc c’est super portable. Et, comme il prend en charge AirPlay 2, Alexa et l’assistant Google, ce haut-parleur Sonos facilite plus que jamais la lecture de votre musique préférée.

Téléviseur Samsung The Frame 2021 Lifestyle

Envie d’un téléviseur qui ressemble à une œuvre d’art? Le Téléviseur Samsung The Frame 2021 Lifestyle coche cette case. Il a deux options de support qui le font ressembler à un chevalet. Et le support mural et les ajouts MyShelf l’intègrent magnifiquement à votre mur.

Le support modulaire essentiel de la console de canapé

Le support modulaire Essentials de la console de canapé vous aide à être plus confortable que jamais sur votre canapé. Cette console de canapé comprend une tasse à collation, un plateau à distance, une station de chargement, un espace de rangement, un porte-gobelet et plus encore. C’est un excellent moyen de rester bien rangé et organisé pendant que vous jouez ou que vous vous détendez avec vos spectacles.

Purificateur d’air intelligent Samsung Cube

Si vous recherchez un appareil élégant mais efficace pour purifier l’air de votre maison, ne cherchez pas plus loin que le Purificateur d’air intelligent Samsung Cube. Il a fière allure, est empilable et élimine 99,97% des poussières ultrafines de votre maison. Cela comprend les allergènes, les odeurs et les polluants.

Purificateur d’air intelligent Samsung Cube en vidéo

Jeu portable système WOWCube

Pas tout à fait votre ancien Rubik’s Cube, le Jeu portable système WOWCube est le moyen technique de jouer et d’apprendre. Il est livré avec 24 écrans haute résolution, 8 modules autonomes, un processeur intégré et bien plus encore. C’est un appareil amusant pour toute la famille. Et, avec son API et son SDK ouverts, vous pouvez même créer de nouveaux jeux.

Lunettes audio intelligentes Revel Tune

Les lunettes audio intelligentes Revel Tune sont un autre gadget sympa de 2021. Elles vous permettent d’entendre votre audio préféré tout en vous permettant de rester connecté à votre environnement. Parce que qui ne veut pas traverser la route en toute sécurité? Ce portable vous permet également de répondre aux appels et de gérer la musique via le contrôle gestuel.

Anneau de sport intelligent ArcX

Il est plus facile d’accéder à votre téléphone pendant que vous faites de l’exercice avec l’ArcX Smart Sports Ring. Cet anneau cool a en fait son propre joystick qui vous permet de répondre facilement aux appels, de changer de piste et plus encore sans vous distraire de ce que vous faites.

L’anneau de sport intelligent ArcX en vidéo

Neurosity Crown Focusing Portable

Travaillez-vous à la maison? Vous pouvez maintenant avoir la concentration dont vous rêvez avec le portable de focalisation Neurosity Crown. Il capture vos données d’ondes cérébrales, puis personnalise son fonctionnement pour vous et votre environnement. Enfin, il vous guide en mode travail et vous aide à y rester.

Écran tactile du clavier CORSAIR iCUE NEXUS

Le Écran tactile du clavier CORSAIR iCUE NEXUS rend le jeu plus pratique. Vous créez des actions et des macros pour vos jeux et applications préférés sur cet écran tactile. Ensuite, vous y accédez d’un simple toucher.

Projecteur LED portable intelligent ViewSonic M2e

Le projecteur LED portable intelligent ViewSonic M2e a fait notre liste des gadgets sympas de 2021 car il vous permet de regarder des versions de la taille d’un film de vos émissions directement depuis votre appareil. Il dispose également de deux haut-parleurs Harmon Kardon pour un son exquis.

Le projecteur LED portable intelligent ViewSonic M2e en vidéo

Bloc-notes réutilisable intelligent Wipebook Pro +

Aimez-vous prendre des notes manuscrites et griffonner? Ensuite, le bloc-notes réutilisable intelligent Wipebook Pro + emmène vos dessins à l’ère numérique. Ce bloc-notes contient 20 pages de tableau blanc effaçables et télécharge vos notes sur le cloud avec l’application gratuite.

Wipebook Pro + ordinateur portable réutilisable intelligent sur un bureau blanc

Mise à niveau du vélo électrique portable CLIP

Si vous avez déjà souhaité pouvoir transformer votre vélo ordinaire en vélo électrique, le CLIP Portable eBike Upgrade sera l’un de vos gadgets préférés à partir de 2021. Ce gadget se fixe à la fourche avant de votre vélo et lui donne un moteur de 450 watts . Vous n’aurez donc pas à arriver au travail en sueur et à bout de souffle.

Portefeuille matériel GREY CORAZON Crypto et Bitcoin

Si vous possédez du bitcoin, consultez le Portefeuille matériel GREY CORAZON Crypto et Bitcoin. Il garde vos clés privées cryptographiques sécurisées et accessibles uniquement à vous. C’est également un gestionnaire de mots de passe et utilise du matériel U2F pour les demandes d’identification.

Portefeuille matériel crypto et bitcoin GREY CORAZON dans une vidéo

JAXJOX KettlebellConnect 2.0

Le JAXJOX KettlebellConnect 2.0 vous aide à obtenir un entraînement intelligent depuis chez vous. Vous pouvez ajuster son poids de 12 à 42 livres pour un entraînement adapté à votre niveau de forme physique. Mieux encore, cette kettlebell vous donne des statistiques en temps réel sur votre entraînement.

Souris de jeu MMO ergonomique Razer Naga X

La souris de jeu MMO ergonomique Razer Naga X est l’un des gadgets sympas de 2021 qui améliore le jeu sur PC. Il dispose de 16 boutons programmables qui vous permettent de définir des commandes pour à peu près tout.

La souris de jeu MMO ergonomique Razer Naga X est un gadget technologique cool de 2021

Contrôleur VR sans bouton tg0 etee

Vous pouvez vivre vos expériences VR comme vous le feriez pour vos expériences réelles avec le contrôleur VR sans boutons tg0 etee. Sa surface de capteur intégrée capture les gestes, le toucher, la pression et la proximité des doigts. Ce contrôleur est complètement sans bouton et prend en charge l’intuition humaine.

Haut-parleur sans fil Sony SRS-RA3000

Pour un son ambiant qui remplit la pièce, le Haut-parleur sans fil Sony SRS-RA3000 est la voie à suivre. Il utilise la technologie 360 ​​Reality Audio pour diffuser le son verticalement et horizontalement, créant une atmosphère parfaite pour tout type de rythme.

PC de jeu en forme de seau Cooler Master KFConsole

Vous voulez des ailes pendant que vous jouez? Le PC de jeu en forme de seau Cooler Master KFConsole peut réellement les réchauffer pour vous. Cette console de jeu utilise la chaleur et le flux d’air pour réchauffer deux petites ailes. De plus, c’est un PC puissant, idéal pour les jeux de tous les jours.

Cooler Master KFConsole PC de jeu en forme de seau close up

Nous espérons que vous aimerez autant que nous ces gadgets incroyablement cool de 2021. D’un haut-parleur portable à un PC de jeu qui chauffe les ailes, il existe une tonne de choses impressionnantes. SiliconWadi Digest met en évidence et explore les dernières tendances technologiques pour vous tenir informé.