Comment savoir si on est bloqué sur Messenger ? FACEBOOK EN PANNE

La majorité des personnes présente sur Facebook possède un compte Messenger qu’il utilise généralement pour envoyer des messages à leurs amis. Cependant, vous est-t-il déjà arrivé d’avoir une conversation avec un ami la veille et que le lendemain ce même ami semble ne plus recevoir vos messages ? Vous vous êtes certainement demandé ce qu’il se passe et si votre ami vous a bloqué ou non ? Si telle est votre situation, nous vous proposerons quelques indices pour savoir si vous avez été bloqué par votre ami ou pas.

Sur l’application Messenger

Pour savoir si vous aviez été bloqués sur Messenger à partir de l’application, vous pouvez procéder de la manière suivante :

Ouvrez l’application Messenger et entrez dans le compte de votre ami.

Une fois que vous aurez ouvert le Messenger de votre ami, essayez de vérifier la dernière fois qu’il a été en ligne. Si cela s’affiche, c’est que votre ami ne vous a pas bloqué. Mais si vous ne parvenez pas à voir cela, ne vous enflammez pas sur le coup, car cela ne signifie pas automatiquement que vous avez été bloqué. Il est possible que le compte de ce dernier a soit été désactivé ou tout simplement supprimé.

Vérifiez si vous pouvez lui envoyer un message

Sur Messenger, lorsque vous avez été bloqué par un ami, il vous est impossible de lui écrire. En effet, pour vérifier si vous avez été bloqué, essayez d’écrire un message au concerné. Si vous parvenez à le faire, votre ami ne vous a pas bloqué. Par contre, si vous remarquez que la zone réservée à la rédaction des messages apparaît en bleu et vous indique que vous ne pouvez plus répondre aux messages de cette personne, cela signifie que vous avez été bloqué.

Vérifiez la photo de profil

Si votre ami avait une photo de profil dans son Messenger et qu’elle n’apparaît plus, il vous a soit bloqué ou il l’a tout simple enlever. Pour vérifier cela, essayez de consulter son profil sur Facebook. Ici deux cas de figure s’ouvrent à vous.

Dans le premier cas, la photo de profil de votre ami apparaît sur son compte Facebook mais pas dans son Messenger. Ce qui signifie que votre ami vous a juste bloqué sur Messenger et pas sur Facebook.

Dans le second cas vous n’arrivez pas retrouver votre ami dans votre liste d’amis ni sur Facebook cela veut tout simplement dire que, vous avez vous a été bloqué sur Facebook et aussi sur Messenger.

Sur le site web Facebook Messenger

Essayer d’envoyer un message à votre ami via votre compté Facebook

Une fois que vous vous serez connecté à votre compte, allez sur discussion instantanée et ensuite entrez dans le compte de votre ami comme sur Messenger. La seule différence ici est que vous avez la possibilité d’écrire un message à votre ami qu’il vous ait bloqué ou pas. Ecrivez votre message et appuyez sur envoyer. Si votre message est transmis à votre ami cela signifie qu’il n’y a aucun problème. Mais si vous recevez plutôt une notification dans laquelle il vous est dit que vous ne pouvez pas envoyer de message à cette personne, alors, cela signifie que votre ami vous a bloqué.

Recherchez votre ami dans votre liste d’amis ou sur Facebook

Vous pouvez rechercher votre ami sur votre liste d’amis ou sur Facebook. Cependant, si vous n’avez aucun résultat cela ne signifie pas forcément qu’il vous bloqué, son compte a peut-être été désactivé ou supprimé et pour être sûre de cela, demandez à quelqu’un d’autre d’effectuer la recherche pour vous. Et si votre ami apparaît dans les résultats de ce dernier sachez que vous avez été bloqué.