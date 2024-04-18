Ghost of Tsushima PC : vous perdrez 70€ si vous l’achetez avant de vérifier la configuration minimale !

Détails révélés sur les exigences système de Ghost of Tsushima Director’s Cut pour PC

Les exigences système pour la version PC de Ghost of Tsushima Director’s Cut ont été dévoilées par Nixxes Software et PlayStation. Cette adaptation promet de prendre en charge un large éventail de configurations matérielles, allant des GPU d’entrée de gamme comme l’AMD RX 5500XT jusqu’aux RTX 4080, destinées à ceux cherchant une expérience 4K à 60fps. Voici les configurations recommandées et minimales, assurant que chaque joueur puisse trouver un réglage adapté à ses équipements. Cette diversité de configurations vise à assurer une accessibilité maximale du jeu à un large public.

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Préréglage Très bas Moyen Haut Très haut Performance moy. 720P @ 30 FPS 1080P @ 60 FPS 1440P @ 60 FPS / 4K @ 30 FPS 4K @ 60 FPS Processeur Intel Core i3-7100 / AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5-11400 / AMD Ryzen 5 5600 Intel Core i5-11400 / AMD Ryzen 5 5600 Graphiques NVIDIA GeForce GTX 960 4GB / AMD Radeon RX 5500 XT NVIDIA GeForce GTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XT Mémoire 8 GB 16 GB 16 GB 16 GB Stockage 75 GB HDD (SSD recommandé) 75 GB SSD 75 GB SSD 75 GB SSD OS Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit

PlayStation Overlay : liaison entre PC et PS5

En parallèle des exigences système, Nixxes a introduit le PlayStation Overlay, une fonctionnalité conçue pour rendre le cross-play entre joueurs PC et PS5 plus fluide. Bien qu’optionnel, le PlayStation Overlay est une initiative innovante visant à uniformiser les bibliothèques de jeux PC et console de PlayStation. Cette fonction permet aux joueurs d’accéder à des fonctionnalités telles que les trophées PlayStation, la liste d’amis et le compte PSN sans quitter le jeu. Cette innovation renforce l’intégration sociale et fonctionnelle entre les différentes plateformes de jeu.

Avantages de l’utilisation de SSD et configurations recommandées

Bien que le jeu soit compatible avec les disques durs traditionnels (HDD), Nixxes recommande l’utilisation d’un SSD pour une expérience optimale. Cela se comprend aisément puisque Ghost of Tsushima, dans son essence, est un titre initialement conçu pour la PlayStation 4, avec la version PS5 offrant simplement un taux de rafraîchissement débloqué et une prise en charge de la résolution 4K. L’utilisation d’un SSD peut considérablement réduire les temps de chargement, améliorant ainsi l’expérience de jeu.

Impact du PlayStation Overlay sur l’expérience joueur

Le PlayStation Overlay est une première pour les titres PlayStation sur PC, offrant une intégration similaire aux overlays de Steam ou Epic Games. Ce système permet non seulement le cross-play dans le mode Legends mais offre aussi la possibilité de débloquer des trophées pour les jeux PlayStation, tout comme sur la PS5. Il est à noter que bien que Ghost of Tsushima supporte également les succès Steam, les joueurs peuvent choisir d’utiliser le PlayStation Overlay. Ce choix offre une flexibilité accrue pour les utilisateurs qui apprécient la cohérence des récompenses et des fonctionnalités à travers leurs plateformes de jeu.

Implications pour les joueurs PC et communauté PlayStation

Ces nouvelles intégrations et exigences montrent l’engagement de PlayStation à fournir une expérience cohérente et de haute qualité sur toutes les plateformes. Cela pourrait également marquer un tournant pour la manière dont les futurs jeux sont développés et portés sur PC, soulignant l’importance croissante du cross-play et de l’intégration multiplateforme dans l’industrie du jeu vidéo. Les joueurs bénéficient ainsi d’une plus grande unité dans leur expérience de jeu, qu’ils soient sur PC ou console, ce qui pourrait redéfinir les attentes des joueurs vis-à-vis de l’interopérabilité des jeux à l’avenir.