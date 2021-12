Quel est le prix de l’assurance professionnelle auto-entrepreneur ? : quelles sont les variables qui influencent le prix ?

hjh OFFICE BRUNELLO 20 - Siège de direction de qualité professionnelle Beige

Ultra design à prix compétitif!Fauteuil de direction professionnel de qualité exceptionnelleRéglage variable de la hauteur avec système Toplift et suspension basseDossier haut et assise agréablement rembourréeMécanisme basculant avec grand angle d'inclinaison, verrouillable en continuPiètement croisé élégant et stable en aluminium poli, modèle large pour une grande stabilitéEquipé de roulettes multifonctions auto-freinantes grâce auxquelles le mouvement du fauteuil est possible seulement durant son utilisation. Si l'utilisateur se lève, le mécanisme de freinage des roulettes s'engage automatiquement pour éviter un mouvement involontaire du fauteuil. Dès que l'utilisateur s'assoit, le mécanisme de freinage se débloque et le mouvement du fauteuil est de nouveau possible.Accoudoirs design, revêtement en simili cuir et capitonnage souple Instructions de montage Cet article est livré en pièces détachéesLe montage en quelques étapes simples doit être fait par le client.Pour les ressorts à gaz, les roulettes de chaise, les pieds etc. il va de soi qu'aucun montage n'est nécessaire. Download PDF Informations sur les roulettes Les roulettes fournies sont appropriées pour moquette et également pour des sols durs. Merci de votre compréhension que nous ne pouvons pas échanger les roulettes avant l'expédition pour des raisons logistiques (sauf si des informations contraires sont stipulées sur la description de l'article). En complément nous vous recommandons d'utiliser un tapis protège-sol pour les sols durs afin de protéger votre sol de manière optimale. Conseils d'entretien Afin de préserver longtemps la belle apparence de votre chaise bureau, nous aimerions vous présenter ici quelques astuces et conseils relatifs à l'entretien de votre chaise bureau, en vous montrant comment nettoyer et prendre soin du cuir, du simili-cuir et du tissu de façon correcte. Download PDF