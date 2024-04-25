De l’or dans votre grenier : Gagnez 80 € par gramme grâce à une méthode révolutionnaire de recyclage !

Révolutionnez la manière dont vous pensez à vos déchets électroniques avec des technologies qui transforment l’ancien en or.

Vous avez peut-être 80 € en or qui traînent dans votre grenier sans même le savoir. Une nouvelle méthode promet de transformer vos vieux appareils électroniques en véritable trésor, marquant un tournant écologique et économique pour l’industrie automobile. Cette technique révolutionnaire ouvre une voie lucrative pour les consommateurs tout en favorisant le recyclage responsable.

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Innovation dans la récupération de l’or

Les scientifiques du Korea Institute of Science and Technology (KIST) ont mis au point une méthode révolutionnaire pour extraire de l’or de haute pureté à partir de déchets électroniques. Utilisant des fibres de polyacrylonitrile aminées (PANF), cette technique se distingue par son efficacité et sa capacité à minimiser les impacts environnementaux des méthodes de récupération traditionnelles. Ces fibres permettent une adsorption des ions d’or nettement supérieure à celle des adsorbants granulaires usuels. Le potentiel de cette technologie pour transformer le recyclage des déchets électroniques est immense et pourrait servir de modèle pour d’autres initiatives écologiques.

Avantages écologiques et économiques

Cette avancée technologique représente un pas de géant non seulement pour l’environnement mais aussi pour l’économie. Les fibres aminées améliorent la récupération des métaux précieux, réduisant ainsi la nécessité de techniques polluantes et coûteuses actuellement utilisées. De plus, cette méthode permet de récupérer plus de 99,9% de l’or présent dans les solutions testées, prouvant son efficacité et sa durabilité sur plusieurs cycles d’utilisation. Cela permet une diminution significative des coûts associés à la récupération de l’or, tout en assurant un processus plus propre et durable.

L’impact du prix de l’or

Avec le prix de l’or avoisinant les 2,370 USD par once, la récupération efficace de ce métal précieux à partir de déchets électroniques devient économiquement attrayante. Un ordinateur peut contenir jusqu’à un gramme d’or, potentiellement valorisé à environ 83,60 USD, rendant les investissements dans ces technologies non seulement écologiques mais aussi financièrement judicieux. Cette valorisation des déchets électroniques peut représenter une source de revenus non négligeable pour les entreprises et les particuliers.

Potentiel pour une économie circulaire

L’intégration de cette technologie pourrait transformer radicalement l’industrie du recyclage et contribuer à une économie circulaire robuste. Cela est particulièrement pertinent pour les pays dépendants des importations de ressources minérales. En optimisant le recyclage des métaux précieux, nous soutenons les objectifs de développement durable et réduisons notre dépendance vis-à-vis des ressources naturelles non renouvelables. Ce modèle de recyclage pourrait également réduire la quantité de déchets électroniques, contribuant à un environnement plus sain.

Expansion et avenir de la technologie

L’équipe de KIST envisage d’élargir l’application de cette technologie pour inclure d’autres métaux précieux, ouvrant la voie à une gestion des ressources plus durable et efficace. Le futur de la récupération des métaux précieux s’annonce prometteur, avec des possibilités d’expansion dans divers secteurs industriels et une contribution significative à la protection de notre planète. La diffusion de cette technologie pourrait marquer un changement de paradigme dans la manière dont nous gérons et valorisons les déchets électroniques à l’échelle mondiale.

Source : Média24