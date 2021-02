Dell dévoile de nouveaux ordinateurs portables et moniteurs avant le CES 2021

Dell a officiellement dévoilé une gamme d’ordinateurs portables de nouvelle génération de qualité professionnelle et de jeu. En outre, la société a lancé de nouveaux moniteurs professionnels quelques jours seulement avant le CES 2021. Voici quelques-uns des produits qui seront lancés au cours des prochains mois à travers le monde.

Moniteurs de visioconférence incurvés Dell 34

Les moniteurs de visioconférence incurvés Dell 34 sont disponibles dans différentes tailles d’écran, notamment 34 pouces, 27 pouces et 24 pouces. Ces moniteurs sont certifiés pour Microsoft Teams et offrent des fonctionnalités telles que la connexion sécurisée par reconnaissance faciale et les commandes mains libres.

Les trois modèles seront disponibles sur certains marchés à partir du 16 février 2021, avec un prix de départ de 519,99 $ pour la variante 24 pouces.

Moniteur WUHD incurvé Dell UltraSharp 40

Comme son nom l’indique, le moniteur Dell UltraSharp 40 Curved WUHD est un énorme moniteur de conférence de 40 pouces doté de fonctionnalités telles que ComfortView Plus et d’une solution intégrée pour réduire la lumière bleue sans compromettre la reproduction globale des couleurs.

L’UltraSharp 40 est également le premier moniteur 5K2K de 40 pouces au monde, qui sera disponible au prix de 2099,99 $ à partir du 28 janvier 2021 sur certains marchés.

Dell Latitude 9420

Dell Latitude 9420 est un ordinateur portable professionnel phare avec un haut-parleur et une caméra intégrés pour améliorer la qualité des appels vidéo et offrir des fonctionnalités de flou d’arrière-plan natives. Le Latitude 9420 est également le premier ordinateur portable au monde doté de la technologie Intel Visual Sensing, qui offre une expérience de réveil et de verrouillage automatique plus rapide.

En plus de cela, le Latitude 9420 est alimenté par le processeur Intel Core vPro de 11e génération basé sur la plate-forme Intel Evo avec des fonctionnalités de connectivité supplémentaires telles que WiFi6E et la connectivité 5G LTE. Le Dell Latitude 9420 sera disponible à partir du printemps 2021 avec un prix de départ de 1 949 $.

Il existe également un Latitude 9520 très puissant, qui sera également disponible au printemps 2021 avec des fonctionnalités telles que SafeShutter, qui arrête automatiquement la caméra Web lorsqu’un outil de visioconférence est fermé.

Dell Latitude 7520

Dell Latitude 7520 est un ordinateur portable professionnel haut de gamme avec un écran 4K haute résolution. L’ordinateur portable offre des fonctionnalités telles qu’une caméra Web FHD haute définition et est également alimenté par le dernier processeur d’Intel. Le Latitude 7520 a un prix de départ de 1649 $ et sera disponible à partir du 12 janvier 2021.

Dell Latitude 5420

Dell Latitude 5420 est un ordinateur portable professionnel de milieu de gamme avec un prix abordable de 1 049 $ avec les derniers matériels et logiciels disponibles sur le marché. Ce cahier est fabriqué à partir de bioplastique issu de déchets d’arbres, ce qui en fait un produit écologique.

Autres annonces

Outre ces moniteurs et ces ordinateurs portables, Dell a également lancé l’outil Dell Optimizer sur ces machines, qui utilise l’IA et l’apprentissage automatique pour améliorer les performances et augmenter la durée de vie de la batterie, la connectivité et la qualité audio.

Enfin, la marque a également lancé une nouvelle gamme d’ordinateurs de bureau: OptiPlex 3090 Ultra et OptiPlex 7090 Ultra avec un prix de détail de 659 $ et 769 $ respectivement.