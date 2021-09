Fond d’écran d’animé

Un fond d’écran animé est une image ou une vidéo qui paraît dynamique en arrière-plan sur votre smartphone ou sur votre PC. Ce dispositif vous permet de donner de la profondeur et de la vie voire même une âme au bureau de votre téléphone ou de votre PC. Pour profiter pleinement de cette fonctionnalité, il est important de savoir comment mettre un fond d’écran animé sur vos différentes machines et comment le configurer sur un smartphone. Ainsi, malgré le fait que votre téléphone possède par défaut des fonds d’écran animé vous pouvez toujours vous en procurer de nouveaux en allant télécharger sur Play store.

Comment mettre un fond d’écran animé sur un ordinateur ?

Pour mettre des vidéos ou des images animés sur le bureau de votre ordinateur, vous pouvez utiliser des logiciels tels que Engine, Lively wallpaper et Rain Wallpaper. Ces logiciels vous offrent cette fonctionnalité si vous avez un système d’exploitation Windows 10. De plus, ils sont disponibles sur le Microsoft Store et facile à utiliser.

Comment mettre un fond d’écran animé sur un smartphone ?

Nombreux sont ceux qui mettent sur le fond d’écran de leur smartphone une photo de famille, un chat ou une image de leur bien-aimé. Par ailleurs, de nos jour la plateforme Android vous donne des outils pouvant permettre d’innover en passant de simples photos en fond d’écran aux fonds d’écran animés. Pour cela, Google met à votre disposition la fonction Live Wall Paper ; c’est un outil qui vous permettra de mettre en fond d’écran une image ou une vidéo animé.

Comment configurer un fond d’écran animé sur un smartphone ?

En effet Android vous propose un choix limité de fonds d’écran animés, néanmoins vous pouvez les utiliser pour avoir une idée de leur fonctionnement de plus ils sont très facile à installer vous n’aurez qu’à placer votre doigt sur une zone sans icône de la page d’accueil de votre smartphone, ensuite appuyez et maintenez votre doigt sur cette zone jusqu’à ce que le menu affichage apparaisse pour que vous cliquez sur le bouton fond d’écran. Une fois que c’est fait, vous pouvez alors sélectionner une de ces animations pour les afficher en plein écran et cliquer sur le bouton « définir comme fond d’écran » pour l’activer. Dès lors que l’opération sera terminée, vous serez redirigé automatiquement sur l’écran principal de votre smartphone.

Une autre méthode pour installer ou configurer un fond d’écran animé sur votre smartphone

Si la première méthode de configuration ne fonctionne pas sur votre téléphone, alors vous pouvez passer par les paramètres. Il vous suffira de cliquer sur l’icône paramètre qui se trouve dans le menu de votre téléphone, ensuite sélectionner la rubrique affichage et appuyer sur fond d’écran puis sur fonds d’écran animés et enfin faite votre choix dans la liste d’animation.

Quelques fonds d’écran animés pour les téléphones Android

Vous avez la possibilité de télécharger des fonds d’écran animés sur Play store. Entre autres, vous avez le choix entre :

Pixel Rain Live: le rendu de ce concept est magique; dès que vous l’aurez installer, vous verrez des gouttes de pluies de couleurs différentes se déferler sur votre écran et vous avez la possibilité de changer leurs tailles ou leurs nombres en fonction de vos envies vous pouvez le télécharger sur Play store.

Space Colony: C’est un concept de science-fiction qui vous fait voyager dans le temps et vous offre une multitudes de personnalisation vous pourrez le retrouver sur la boutique d’application de google.

My Log Home 3D: c’est un concept très réaliste qui vous plonge dans une ambiance champêtre.