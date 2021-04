Natésis : des compléments alimentaires de qualité

Aujourd’hui, de nombreux Français ont adopté les compléments alimentaires. Composés de plantes et autres substances aux vertus bienfaisantes, ces produits sont une solution naturelle et efficace. Qualité du sommeil, perte de poids, baisse du stress, digestion facilitée… Les compléments alimentaires vous aident à retrouver un équilibre de vie sain. Afin de pallier une carence en vitamine B12 ou atteindre un autre des différents objectifs proposés par les compléments alimentaires, Natésis met en avant des produits à la fois efficaces et respectueux de l’environnement.

Pourquoi opter pour des compléments alimentaires

Différentes raisons peuvent amener un consommateur à compléter son régime par des compléments alimentaires. Des baisses d’énergie, une fatigue importante, des difficultés à la digestion, etc. ces symptômes causés notamment par une carence en B12 sont un réel problème au quotidien.

Pouvant être considérés comme une alternative à certains médicaments par leurs propriétés bénéfiques, les compléments alimentaires offrent une solution entièrement naturelle. Concentrés de plantes, nutriments et autres substances naturelles, ils garantissent des effets thérapeutiques indéniables.

À noter qu’afin d’obtenir une efficacité optimale, il est indispensable de correctement suivre les précautions d’utilisation indiquées sur l’étiquetage ou la notice du produit. Si ceux-ci ne présentent aucun risque de dépendance ni d’accoutumance, il sera tout de même nécessaire de respecter la dose prescrite. Natésis s’engage à proposer, pour chaque produit, une notice détaillée.

Une alternative efficace et variée

Au quotidien, nous sommes nombreux à ressentir une légère baisse de régime. Celles-ci pouvant être causées par différents facteurs tels que des carences en vitamine B12, en fer, des régimes alimentaires trop restrictifs… Les compléments alimentaires offrent alors une solution naturelle pour remédier à ces difficultés du quotidien.

Parmi les compléments alimentaires les plus utilisés, nous retrouvons notamment la spiruline dont les bienfaits sont variés et indiscutables. Cette micro algue riche en protéine végétale est connue pour sa haute teneur en vitamine B12. Si toutefois le lien spiruline / B12 n’est en réalité pas le plus évident en termes d’efficacité, celle-ci présente bien d’autres bienfaits au quotidien : accompagner un régime minceur ou une activité physique régulière, pour la peau, les cheveux… ses vertus sont variées. Natésis propose notamment plusieurs types de compléments alimentaires contenant de la spiruline non irradiée et sans OGM, bio, végane (sans produits d’origine animale), sans allergènes, sans conservateurs, etc.

Outre la spiruline, la marque propose également de nombreux produits visant à apaiser les maux du quotidien et les difficultés passagères. Vous souhaitez apaiser vos douleurs articulaires ? Renforcer votre système immunitaire ? Améliorer la qualité de votre sommeil ? Réduire votre stress quotidien ? Avec des produits adaptés à tous les régimes alimentaires, Natésis met un point d’honneur à proposer des compléments alimentaires accessibles à tous.

Natésis : un gage de qualité

S’il ne s’agit pas de médicaments, les compléments alimentaires restent tout de même un comprimé à prendre chaque jour. De cette manière, un consommateur est en droit d’en connaître la composition exacte. C’est pourquoi Natésis a décidé de mettre en place une politique de transparence totale concernant les différents ingrédients utilisés dans la fabrication de ses compléments alimentaires. Avec un étiquetage détaillé, une notice précise et proposant un descriptif complet des différents composants ainsi que leurs bienfaits sur le corps et l’esprit, vous saurez tout des propriétés de votre produit.

Ce gage de qualité assuré par Natésis se justifie notamment par des ingrédients de production française, des formulations contrôlées en laboratoire ainsi que des dosages précis pour une efficacité optimale. Chaque produit est ainsi certifié et labellisé pour une utilisation saine et bénéfique.

En prime, la marque met en avant une fabrication respectueuse de l’environnement avec une agriculture éco-responsable, des plantations sans OGM ni pesticides et des emballages entièrement recyclables. Vous retrouvez des produits bio comme la spiruline, l’harpago, la chlorella…

Dans de nombreux cas de figure, les compléments alimentaires ont su prouver une efficacité indéniable. Leur succès grandissant a encouragé les marques telles que Natésis à faire preuve d’innovation et de renouvellement constant afin de toujours être en mesure de répondre aux différents besoins des consommateurs. En proposant des produits naturels, en accord avec l’environnement et compatibles avec de nombreux régimes alimentaires, ces compléments sont une solution idéale. Afin de parfaire votre expérience, la marque propose également des conseils personnalisés pour un mode de vie plus sain et plus équilibré.