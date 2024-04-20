Free atomise le prix de ses forfaits : ne ratez pas cette promotion !

Profitez de la téléphonie et d’Internet sans limite à des tarifs exclusifs chez Free

Free ne manque pas d’opportunités pour choyer ses clients. Les abonnés Freebox profitent d’offres avantageuses sur les forfaits mobiles de l’opérateur, avec des tarifs réduits offrant une qualité et des services inégalés. Ces promotions s’adressent aussi bien aux nouveaux souscripteurs qu’aux clients existants désireux de maximiser leur expérience Free.

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Free ne manque pas d’opportunités pour choyer ses clients. Les abonnés Freebox profitent d’offres avantageuses sur les forfaits mobiles de l’opérateur, avec des tarifs réduits offrant une qualité et des services inégalés. Ces promotions s’adressent aussi bien aux nouveaux souscripteurs qu’aux clients existants désireux de maximiser leur expérience Free. Ces offres exclusives reflètent l’engagement de Free à remercier ses clients pour leur fidélité tout en attirant de nouveaux utilisateurs à travers des tarifs compétitifs et des services de qualité supérieure.

Le mini-forfait mobile de Free : un pack complet à prix mini

Le célèbre forfait à 2 € de Free évolue pour les abonnés Freebox. Avec l’ajout de l’option Booster à seulement 2,99 €/mois, ce forfait enrichi inclut:

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine;

Appels illimités vers les mobiles et fixes en Europe, dans les DOM, et plus encore;

Jusqu’à deux heures d’appels par mois vers les fixes de 100 destinations internationales, y compris les mobiles en Chine, Canada, et États-Unis;

5 Go de données en France, et 6 Go à utiliser en Europe et dans les DOM. Tout cela pour le petit prix de 2,99 €/mois, rendant ce forfait extrêmement compétitif et attrayant pour les abonnés à une box Internet de Free. Cette offre démocratise l’accès à des services de communication de haute qualité à un prix accessible à tous, renforçant ainsi l’attrait de Free sur le marché concurrentiel des télécommunications.

Forfait maxi-data 5G : surf illimité à vitesse maximale

Pour les utilisateurs intensifs de données, Free propose un forfait maxi-data en 5G à des conditions préférentielles pour ses abonnés Freebox. Ce forfait inclut :

Téléphonie illimitée vers une multitude de destinations;

Data illimitée en France en 5G;

35 Go de données utilisables à l’international, dans une centaine de pays. En plus, les abonnés bénéficient d’un accès illimité à l’application Free Ligue 1, pour ne rien manquer du championnat de football français. Pour les détenteurs de la Freebox Pop, ce forfait est proposé à seulement 9,99 €/mois, et à 15,99 €/mois pour les autres abonnés Freebox. Cette offre exceptionnelle permet aux consommateurs de profiter de la dernière technologie 5G à un prix défiant toute concurrence, tout en bénéficiant d’une grande liberté d’utilisation à travers l’Europe et au-delà.

Pourquoi choisir Free pour votre forfait mobile ?

Choisir un forfait mobile chez Free, c’est opter pour une offre compétitive, enrichie de nombreux services à des prix défiant toute concurrence. Les abonnés Freebox bénéficient de réductions substantielles, ajoutant une valeur ajoutée significative à l’offre globale d’abonnement Internet et mobile de Free. Cela renforce non seulement la satisfaction des clients mais solidifie également la position de Free en tant que leader innovant dans le secteur des télécoms en France. Offrir des forfaits aussi avantageux permet à Free de se distinguer dans un marché très compétitif, en proposant des solutions adaptées à tous les besoins et budgets.

Un écosystème de services intégrés chez Free

Free continue de se démarquer sur le marché des télécoms avec ses forfaits mobiles adaptés aux besoins variés de ses clients. Les offres spéciales pour les abonnés Freebox soulignent l’engagement de l’opérateur à fournir des services de qualité supérieure à des prix accessibles, renforçant ainsi la fidélité de sa clientèle et attirant de nouveaux utilisateurs désireux de bénéficier des meilleures technologies à moindre coût. Ces initiatives non seulement maintiennent Free à la pointe de l’innovation, mais elles témoignent également de son engagement à enrichir continuellement son offre, assurant ainsi une expérience utilisateur optimale et complète.