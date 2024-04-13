L’IA Claude 3 atteint presque le niveau humain en persuasion

L’évolution de la persuasion : de l’humain à l’IA

La persuasion est une compétence cruciale pour les humains, au point qu’elle a engendré des milliers de livres, des cours universitaires et une industrie entière dédiée à l’auto-assistance. Désormais, cette compétence pourrait ne plus être l’apanage des humains. Selon un nouveau document de recherche par Anthropic, le créateur de Claude 3, ses modèles les plus avancés se rapprochent déjà du niveau de persuasion humaine et continueront de s’améliorer. La puissance croissante de l’IA en matière de persuasion soulève des questions sur son application future dans des domaines variés. Cela marque un tournant potentiel dans la façon dont les décisions pourraient être influencées dans divers secteurs.

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Méthodologie et résultats de l’étude sur la persuasion

Pour évaluer la persuasion, Anthropic a créé une mesure de base de la persuasion et a demandé à près de 4,000 personnes d’évaluer la qualité de différents arguments générés par des modèles de langage de grande taille sur plusieurs sujets. Les sujets abordés étaient moins polarisants, tels que l’impact des entreprises sur le climat. Les résultats montrent que la taille compte : le modèle Claude 3 Opus est aussi persuasif que les humains, et les modèles de prochaine génération pourraient être encore plus persuasifs si la tendance se poursuit. Cette constatation suggère que les capacités des modèles d’IA continuent d’augmenter à mesure que leur complexité et leur taille s’accroissent.

Comparaison de la persuasion entre l’humain et l’IA

Dans cette étude, les chercheurs d’Anthropic ont rassemblé des arguments écrits par des humains et générés par l’IA pour 28 sujets différents, afin de comparer leur pouvoir de persuasion. Les rédacteurs humains, sélectionnés parmi les participants à l’étude, étaient informés que leur persuasion serait jugée par d’autres utilisateurs, avec un bonus pour les arguments les plus persuasifs. Les arguments humains ont généralement été jugés les plus persuasifs, mais Claude 3 Opus, le modèle le plus grand et le plus puissant d’Anthropic, a affiché une performance à peu près équivalente. Cela démontre que l’IA peut atteindre un niveau de compétence similaire à celui des humains dans des tâches complexes comme la persuasion.

L’impact de la taille et de la puissance des modèles

Les versions plus petites de Claude 3, comme Haiku, et les versions antérieures telles que Claude 1 et Claude 2, ont été également testées. L’étude a confirmé que plus les modèles sont grands et capables, plus ils sont persuasifs. Le modèle Claude 3 Opus a été évalué comme le modèle le plus persuasif, atteignant presque le niveau de persuasion humaine, tandis que le modèle Claude Instant 1.2 était à la traîne avec le score de persuasion le plus bas parmi les modèles testés. Cela illustre clairement que les avancées en matière de taille et de capacité des modèles peuvent directement influencer leur efficacité.

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Pourquoi la persuasion par l’IA est-elle importante ?

Cette recherche d’Anthropic sur la persuasion par les modèles de langage souligne un développement clé dans l’évolution de l’IA. Si les meilleurs modèles actuels sont déjà aussi bons que les humains pour changer les opinions, la prochaine génération sera encore meilleure. Cela pourrait permettre à l’IA de persuader les gens d’effectuer des tâches ou des actions contraires à leurs propres intérêts, nécessitant ainsi des garde-fous plus stricts, des protections et un alignement sur les valeurs humaines pour éviter des scénarios indésirables. L’enjeu est de taille, car une IA hautement persuasive sans contrôles adéquats pourrait avoir des conséquences imprévues sur la société.