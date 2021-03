Une nouvelle fuite d’iPhone 13 affirme qu’Apple utilisera une fonction de ” récupération Internet ” pour éviter de ne pas avoir de ports sur l’un de ses modèles d’iPhone sortis plus tard cette année, alors qu’il cherche enfin à se débarrasser du port Lightning de l’iPhone 12.

Le rapport vient d’Appleosophy et McGuire Wood (alias Jioriku). D’après leur rapport:

En exclusivité Appleosophy, je partagerai aujourd’hui de nouveaux détails sur la récupération et l’installation du logiciel sur la variante sans port de l’iPhone 13.

Expliquant d’abord le dilemme, Wood note le sort de l’Apple Watch, qui ne peut pas être facilement restauré à domicile par les utilisateurs s’il y a des problèmes logiciels / matériels qui nécessitent une restauration ou une récupération pour être résolus. C’est un problème qui pourrait avoir un impact sur au moins un modèle d’iPhone 13 à venir, car nous avons entendu plusieurs rapports Apple prévoit au moins un iPhone “ sans port ” cette année, qui reposerait uniquement sur la charge sans fil et la connectivité audio sans fil. Pour résoudre le problème de la récupération et de la restauration, Apple prévoit une nouvelle fonctionnalité de “ récupération Internet ”:

Entrez ce qu’on m’a dit s’appelle Récupération Internet. Apple a chargé ses équipes logicielles et matérielles de différentes manières. Permettez-moi d’expliquer les deux aspects de l’histoire d’Apple, en commençant par l’équipe des logiciels. Ils ont chargé certains développeurs de créer un moyen fiable et sûr au niveau Apple pour les utilisateurs de récupérer leurs appareils à la maison. On me dit que les développeurs envisagent d’utiliser l’une des quelques méthodes.

L’une de ces méthodes implique que l’utilisateur place manuellement l’appareil en mode de récupération, déclenchant une fonction de diffusion de restauration Internet, qui “permet une mise à jour d’iTunes / Finder pour rechercher des périphériques dans l’état de récupération Internet”, explique Wood:

S’il est trouvé, l’appareil sera ajouté à iTunes / Finder et les invites vous guideront alors tout au long de la restauration / mise à niveau de l’appareil.

Le rapport note qu’il s’agit de l’objectif «principal» d’Apple. Une deuxième option pourrait impliquer qu’un appareil passe automatiquement en mode de récupération Internet, diffusant le même signal, Apple utilisant des invites pour indiquer à l’utilisateur comment restaurer / mettre à jour le micrologiciel de son appareil.

La troisième option, «la moins préférée», a apparemment exploré une invite de récupération Internet à l’aide de Bluetooth, cependant, cela s’est avéré non sécurisé et peu fiable, ainsi que trop lent.

Wood note Apple pourrait en fait choisir les deux options un et deux, de sorte qu’il existe plusieurs options pour les utilisateurs.

Wood dit que du côté du matériel, Apple demande aux équipes “d’intégrer les données filaires au moyen de tampons pogo”, le type utilisé dans le port caché de l’Apple Watch:

C’est la même technologie qu’Apple utilise pour restaurer l’Apple Watch en utilisant le petit port caché derrière la zone de fixation du bracelet à l’aide d’iBUS. Les options actuelles sont un câble de plateau de carte SIM personnalisé qui s’interfacerait avec des tampons cachés à l’arrière de la fente SIM, ou éventuellement en utilisant des tampons pogo sur la carte qui nécessiteraient évidemment l’ouverture de l’appareil. Cette tâche s’est avérée plutôt intimidante car l’équipe n’est pas (à ma connaissance) autorisée à apporter des modifications au boîtier pour cacher les coussinets derrière une porte comme sur l’Apple Watch.

Selon Wood, il s’agit d’une technologie prototype fonctionnant sur un appareil prototype, mais que les développeurs d’Apple sont “confiants dans la technologie”. Apparemment, la restauration prend environ deux fois et demie plus de temps que l’utilisation d’un câble.

Wood, ou Jioriku, est un fuyard plus obscur avec un historique limité d’Apple. Cependant, à travers Appleosophy, il a déjà partagé des images d’un nouveau Mac Pro “mini” qui rappelle un design ultérieur divulgué par Jon Prosser cette semaine. Wood a également correctement partagé les détails du design de l’iPhone 12 en août, bien avant son annonce. Compte tenu des rumeurs de premier plan sur un iPhone sans port, il est également parfaitement logique qu’Apple travaille sur la technologie pour aider à la récupération à distance / sans fil des appareils. Quoi qu’il en soit, étant donné que les rapports concernent la technologie des prototypes, Wood dit que nous devrions «tout prendre avec le grain de sel habituel».

Apple devrait dévoiler l’iPhone 13 (plus probablement un 12S) plus tard cette année, avec un écran 120 Hz, un scanner d’empreintes digitales sous l’écran, etc.