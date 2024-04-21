iPhone : découvrez la loi européenne qui va faire très mal à Apple Pay !

Apple s’apprête à démocratiser l’accès aux paiements NFC sur iPhone

Apple est sur le point de transformer l’utilisation du paiement sans contact sur les iPhones en Europe, en autorisant bientôt les développeurs européens à utiliser la technologie NFC en dehors d’Apple Pay. Cette évolution, qui marque un tournant significatif pour la société, est le résultat direct des régulations strictes imposées par la Commission européenne.

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Des années de restrictions enfin levées

Depuis des années, Apple a maintenu un contrôle strict sur ses services intégrés, notamment Apple Pay, le seul moyen de réaliser des paiements sans contact via NFC sur iOS. Cette exclusivité est sur le point de s’achever, suite à de longues négociations, des actions en justice et l’application de nouvelles directives européennes telles que le Digital Services Act et le Digital Market Act. La mise à jour iOS 17.4, qui a récemment permis l’installation d’émulateurs via l’App Store, est un exemple des changements déjà en cours, reflétant un assouplissement de la politique d’Apple envers les applications tierces. Cette ouverture est une réponse aux critiques qui accusent Apple de pratiques monopolistiques et pourrait améliorer significativement l’expérience utilisateur en diversifiant les options disponibles sur les appareils iOS.

Apple Pay face aux régulations européennes

La Commission européenne a critiqué Apple pour sa politique de verrouillage des paiements NFC au sein d’Apple Pay, accusant l’entreprise d’abus de position dominante. Sous la pression, Apple a dû revoir sa stratégie pour éviter des amendes supplémentaires, comme celle encourue dans le cas de Spotify. En janvier 2024, Apple a proposé de permettre à tous les développeurs d’accéder à son système de paiement sans contact, offrant ainsi une plus grande flexibilité et ouverture à la concurrence. Ces changements sont censés répondre aux exigences réglementaires tout en offrant aux consommateurs européens plus de choix et d’autonomie dans la manière dont ils effectuent leurs paiements mobiles.

Vers un accord final avec la Commission européenne

La proposition d’Apple d’ouvrir l’accès à la technologie NFC à d’autres applications est actuellement en cours de révision par la Commission européenne. Des ajustements sont demandés pour s’assurer que les changements bénéficient tant aux développeurs tiers qu’aux consommateurs. La décision finale, attendue pour cet été, pourrait redéfinir la manière dont les paiements sans contact sont effectués en Europe, rendant la technologie plus accessible et moins restrictive. Cela représente un changement significatif dans la politique de l’entreprise, qui pourrait avoir des implications à long terme sur l’ensemble du marché des paiements numériques et sur la position dominante d’Apple dans ce secteur.

Implications futures et mise en œuvre des changements

Si cet accord est validé, il entrera en vigueur pendant une durée de dix ans, modifiant profondément l’écosystème des paiements mobiles en Europe. Apple travaille à implémenter les modifications nécessaires pour répondre aux exigences de la Commission et pourrait déployer ces mises à jour dès l’été 2024. Cette ouverture pourrait non seulement améliorer l’expérience utilisateur mais aussi stimuler l’innovation dans le domaine des paiements mobiles. De plus, la mise en œuvre réussie de ces changements pourrait servir de modèle pour d’autres régions du monde où Apple a également été critiqué pour ses pratiques monopolistiques, suggérant une possible répercussion mondiale de ces ajustements réglementaires.