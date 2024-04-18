L’Apple Watch Série 10 promet 7 jours d’autonomie ! Vous ne rêvez pas, découvrez comment !

Une autonomie prolongée révolutionne l’Apple Watch Série 10 grâce à l’OLED.

L’Apple Watch Série 10, dont le lancement est prévu cette année en parallèle de la série iPhone 16, pourrait bénéficier d’une amélioration significative de l’autonomie de sa batterie grâce à des avancées dans la technologie d’affichage. Selon des rapports, cette nouvelle génération de montres intelligentes d’Apple, qui coïncidera avec le 10ème anniversaire de la sortie de l’Apple Watch, promet d’intégrer des innovations marquantes. Certaines rumeurs évoquent même un changement de nom pour l’appareil, qui pourrait s’appeler Apple Watch X, reprenant ainsi la stratégie de dénomination utilisée précédemment avec l’iPhone X.

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Nouvelle technologie d’affichage OLED pour une autonomie prolongée

Selon un rapport de The Elec, l’Apple Watch Série 10 pourrait utiliser un affichage OLED amélioré doté de la technologie LTPO TFT. Actuellement, l’Oxide est utilisé uniquement dans les transistors de commutation TFT, tandis que le reste de l’affichage utilise la technologie LTPS. Avec cette mise à niveau, Apple envisage d’élargir l’utilisation de l’Oxide à davantage de transistors. Ce changement pourrait réduire le courant de fuite dans les OLED LTPO, où le rôle de l’Oxide deviendrait plus prépondérant, augmentant ainsi potentiellement l’autonomie de la batterie. LG Display serait le principal fournisseur des écrans OLED pour l’Apple Watch Série 10, avec Japan Display Inc. (JDI) qui pourrait également fournir certains des panneaux. Cette avancée technologique est une réponse directe aux demandes des consommateurs pour une meilleure gestion de l’énergie et une durée de vie de la batterie plus longue.

Tableau des spécifications techniques de l’Apple Watch Série 10 :

Caractéristique Détails Technologie d’affichage OLED avec LTPO TFT, utilisation accrue de l’Oxide Fournisseurs d’écran LG Display, Japan Display Inc. (JDI) Compatibilité des bracelets Système d’attache magnétique (non compatible avec les modèles précédents) Autonomie de la batterie Potentiellement augmentée grâce aux améliorations technologiques Design du boîtier Plus mince que les modèles précédents

Cette table offre une vue d’ensemble concise des nouvelles caractéristiques de l’Apple Watch Série 10, soulignant les avancées technologiques et les modifications de design qui pourraient influencer les choix des consommateurs.

Nouvelles connexions et compatibilité

Au-delà de l’amélioration de l’autonomie, l’Apple Watch Série 10 pourrait également présenter des connecteurs totalement différents, rendant les nouveaux modèles incompatibles avec les bracelets des versions précédentes. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple travaillerait à l’introduction d’un système d’attache de bracelet magnétique pour la Série 10, qui remplacerait le système actuel à deux fentes. Ce changement de design s’accompagne d’une réflexion sur la facilité d’utilisation et la personnalisation, éléments clés dans l’expérience utilisateur des produits portables modernes.

Un boîtier plus fin et autres améliorations esthétiques

L’Apple Watch Série 10 devrait également se doter d’un boîtier plus mince par rapport aux modèles précédents, ce qui renforcerait son esthétique et pourrait améliorer le confort au poignet. Cette conception plus élégante, combinée à la nouvelle technologie d’écran et aux systèmes de connexion mis à jour, témoigne de l’engagement continu d’Apple à innover et à améliorer l’expérience utilisateur de ses dispositifs portables. En plus de ces améliorations esthétiques, des ajustements ergonomiques sont également envisagés pour rendre la montre plus confortable et attrayante pour un public plus large.