Jetez un œil à l’irréel Fitness + Studio d’Apple

Avec Fitness+, Apple s’est lancé dans la diffusion vidéo en continu, facilitant l’entraînement des gens et perturbant peut-être la forme physique comme elle a perturbé à peu près tout le reste.

C’est un jour de décembre bleu à Santa Monica et Men’s Health fait une visite virtuelle exclusive du nouveau studio Fitness+ d’Apple, de trois étages et de 23 000 pieds carrés, dirigé par Jay Blahnik, directeur principal des technologies de fitness pour la santé chez Apple. L’intérieur est moderne, tout en blanc, avec des accents de bois, beaucoup de verre et d’écrans. Tous les écrans montrent tout ce qui se passe dans le studio de fitness aux murs et au plancher en bois, qui possède trois portes coulissantes en verre qui s’ouvrent pour révéler un jardin verdoyant. À l’extérieur de la porte du studio, on peut lire une citation : “Soyez responsable de l’énergie que vous apportez dans cet espace.” (Un membre différent de l’équipe choisit une citation ou un mantra chaque mois.) Blahnik ouvre la porte, et à l’intérieur, un instructeur s’échauffe sur un vélo d’appartement, sur le point de commencer un entraînement cycliste avec deux autres entraîneurs. Sept caméras robotisées se focalisent sur les entraîneurs de face, de côté et même directement au-dessus. Des rangées d’ampoules brillent, baignant les cyclistes dans une lumière chaude et accueillante. Lorsque Blahnik ferme la porte, la rotation et les tirs commencent.

“Nous voulons que ces entraînements soient magiques. Nous créons une œuvre d’art, une pièce d’inspiration, une pièce de motivation”, dit Blahnik. “Beaucoup de gens ne pensent peut-être pas à l’importance d’éclairer un cours de vélo différemment d’un cours de yoga, mais nous pensons que cela fait une différence”. M. Blahnik travaille dans le domaine du fitness depuis plus de 30 ans. Il a développé des appareils et des applications de fitness chez Nike au milieu des années 2000, et il est également instructeur d’aviron. “Fitness+ crée des expériences d’entraînement incroyables qui sont aussi magnifiques”.

Lors d’une récente visite virtuelle exclusive, Men’s Health a révélé certains des secrets du studio Apple Fitness + où son contenu est créé. D’après le rapport:

C’est un jour de décembre bleu ciel à Santa Monica et Men’s Health participe à une visite virtuelle exclusive du nouveau studio Fitness + Studio de 23000 pieds carrés et de trois étages, dirigé par Jay Blahnik, directeur principal du fitness pour les technologies de la santé chez Apple. L’intérieur est Apple-moderne, tout blanc, des accents de bois, beaucoup de verre, beaucoup d’écrans. Tous les écrans montrent tout ce qui se passe dans la salle de fitness aux murs en bois et parquet, qui dispose de trois portes coulissantes en verre ouvertes pour révéler un jardin verdoyant. Devant la porte du studio, il y a une citation qui dit: “Veuillez être responsable de l’énergie que vous apportez dans cet espace.”

S’adressant à MH, le directeur principal du fitness pour les technologies de la santé d’Apple, Jay Blahnik, a expliqué comment Apple créait de l’art et de l’inspiration avec ses entraînements Fitness +, discutant de l’importance de choses comme la foudre et de la façon dont cela pouvait varier d’une classe à l’autre. Il a également expliqué comment Apple essayait de rendre le fitness “un peu plus facile, un peu plus motivant et un peu plus simple à mesurer”.

La tournée révèle certaines des technologies incroyables derrière la production d’Apple:

Cela commence par la façon dont Apple capture son contenu. Sept caméras et trois entraîneurs peuvent sembler exagérés, mais il existe une méthode pour créer des films de renforcement musculaire. Apple prend des photos avec des caméras cinéma haut de gamme au format Super 35, en haute définition. Le montage des caméras sur des bras robotiques permet un mouvement fluide, créant une sensation élégante et intime. «Nous avons construit le studio de manière à permettre de filmer sous tous les angles pour faire les bons choix pour afficher juste le bon angle au bon moment»

La visite explore également la salle de répétition à côté du studio, où les entraîneurs peuvent pratiquer leurs entraînements, leurs idées de spitball et collaborer avec d’autres entraîneurs. L’ensemble de l’article est un aperçu fantastique de l’un des nouveaux services les plus passionnants et les plus populaires d’Apple, et vous pouvez le lire dans son intégralité ici.

Apple Watch a fait ses débuts en 2015, et après plusieurs années de développement, Fitness+ a été lancé le 14 décembre 2020, avec une bibliothèque d’environ 200 séances d’entraînement d’une durée de dix à 45 minutes, selon dix modalités : force, HIIT, core, cyclisme, marche, course, aviron, yoga, danse, et rechargement conscient. Les gens peuvent diffuser des séances de sudation sur leur téléphone, leur iPad et leur Apple TV, le tout soutenu par l’Apple Watch au poignet. Au milieu de l’été, vous devriez pouvoir transporter jusqu’à 1 000 séances d’entraînement dans votre poche. Pour les étudiants qui ont participé aux tentatives d’Apple de redéfinir et de dominer le monde de la technologie mobile, de la musique, des films et autres, il est facile d’entendre un écho. Qui ne se souvient pas de la façon dont Apple a bouleversé la musique, en vous permettant de transporter 1 000 chansons dans votre poche, et du slogan “Avec l’iPod, écouter de la musique ne sera plus jamais pareil” ? Avec Fitness+, le défi est encore plus grand.

Pendant la pandémie, il semble que chaque gymnase et chaque entraîneur d’Instagram ait commencé à créer son propre contenu en streaming. La section “Fitness” de l’App Store est truffée de milliers d’applications. Au cours du premier semestre 2020, six des dix premières applications de santé et de remise en forme à télécharger comprenaient des vidéos d’exercices ou de séances d’entraînement, selon Apptopia. On y trouve également toutes les nouvelles options de machines connectées, comme Mirror, Tonal, et le leader du marché, Peloton. Fondée en 2012, l’entreprise a évolué, passant d’un entraînement pour son vélo d’appartement à un tapis roulant connecté et à la création de ses propres vidéos de fitness en streaming. Fin 2020, Peloton comptait 1,3 million d’abonnés.