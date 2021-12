La vodka polonaise : un spiritueux de qualité

À déguster seule ou bien pour préparer vos cocktails, la vodka polonaise est l’une des boissons les plus populaires. Pour profiter pleinement de toutes les saveurs de ce spiritueux, il est important d’opter pour les meilleures marques proposées sur le marché. Parmi les sortes de vodka de la meilleure qualité qui soit, on retrouve notamment celle provenant de Pologne. En effet, ce pays d’Europe de l’Est fait partie des spécialistes dans la production de ce spiritueux. Pour en apprendre davantage sur la vodka polonaise et sur les meilleures marques de ce pays, nous vous présentons ici en détail les caractéristiques et les points forts de cette vodka.

La vodka polonaise : un spiritueux haut de gamme

La vodka dispose d’une longue et riche histoire en Pologne. Apparue dès le 15e siècle, la vodka est aujourd’hui élevée au rang de boisson nationale et bénéfice même d’un musée qui lui est dédiée à Varsovie. Elle fait partie des variétés de vodka les plus prisées de par ses saveurs uniques. Cette qualité de la vodka polonaise s’explique notamment par les ingrédients qui sont utilisés pour sa fabrication : céréales, pommes de terre, fruits… Chaque année, ce pays produit pas moins de 100 millions de litres de vodka, ce qui en fait l’un des principaux producteurs au niveau mondial aux côtés de la Russie, l’Ukraine et les États-Unis.

Quelles sont les meilleures marques de vodka polonaise ?

La renommée de la vodka polonaise se fait aujourd’hui grâce aux différentes marques de qualité de ce pays. Faisant partie des spécialités de ce pays, il existe aujourd’hui différents producteurs de vodka dans ce pays. Dans ce guide, nous vous présentons les vodkas les plus réputées et qui offrent des saveurs incomparables.

Soplica

Créée en 1888 à Gniezno en Pologne, la maison Soplica est l’une des premières entreprises à produire de la vodka à l’échelle industrielle. Particulièrement reconnue sur le marché, cette marque dispose d’une large gamme de produits avec des vodkas traditionnelles ainsi que des liqueurs aux fruits. Dans sa production, cette entreprise s’appuie sur le blé d’or comme ingrédient de base pour toutes ses variétés de vodkas et de liqueurs. Parmi les variétés les plus connues et les plus plébiscitées, on retrouve notamment les liqueurs à la cerise et celles à la noisette.

Les vodkas à la cerise se distinguent par leur saveur légèrement amandée qui sont notamment utilisées pour accompagner certains desserts, ou bien pour être ajoutées dans des cocktails. La vodka à la cerise peut également être dégustée seule, givrée de préférence. Pour ce qui est de la vodka à la noisette, cette variété dispose d’arômes exceptionnels et d’un parfum unique. Son léger goût praliné lui permet de se marier parfaitement avec un café ou un chocolat chaud. Pouvant également être dégustée pure, la vodka à la noisette est l’une des variétés de vodka les plus prisées.

Zoladkowa Gorzka

La marque polonaise Zoladkowa Gorzka propose une large variété de vodkas aromatisées. Cette large gamme de produits fait aujourd’hui le succès de cette vodka polonaise. Les amateurs de ce spiritueux peuvent retrouver des saveurs d’exception grâce à Zoladkowa Gorzka : miel, menthe, infusée à l’herbe…

Belvedere

Parmi les autres marques polonaises reconnues, on retrouve la vodka Belvedere qui produit ses boissons grâce à un s’avoir-faire de plus de 600 ans. Produisant sa vodka à partir de seigle et d’eau pure, la marque Belvedere propose aujourd’hui une vodka considérée comme haut de gamme.

Où acheter une bonne vodka polonaise ?

Afin de profiter des goûts d’exception de la vodka, vous pouvez donc vous tourner vers les marques polonaises. En effet, ces marques font partie des spécialistes en matière de production de ce type de spiritueux. Pour trouver la bonne vodka polonaise, vous pouvez vous rendre sur le site My Alco Shop qui propose toute une sélection des meilleures variétés de vodkas polonaises.

En choisissant parmi Soplica, Belvedere ou bien Zoladkowa Gorzka, vous êtes assuré de déguster une vodka de très bonne qualité. À déguster pure ou bien à mélanger dans vos cocktails, la vodka est aujourd’hui un incontournable. Pour découvrir toutes les nuances de la vodka polonaise et ses goûts si particuliers, n’hésitez pas à consulter le site My Alco Shop et profitez des conseils de leurs experts.