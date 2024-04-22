L’App Store chute : découvrez son concurrent qui cartonne en Europe !

Altstore PAL ouvre de nouvelles avenues pour les utilisateurs Apple en Europe.

Sous l’impulsion de l’Acte des Marchés Numériques de l’Union Européenne, Apple est désormais contraint de permettre aux utilisateurs dans la région d’installer des magasins d’applications tiers sur leurs iPhones. Après un processus long et complexe incluant divers contrôles de sécurité, le premier magasin d’applications tiers approuvé par Apple, Altstore PAL, est maintenant disponible au téléchargement dans l’UE.

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Facilité d’installation et options disponibles

Altstore, qui a été lancé mercredi, est proposé au tarif de 1,50 euro par mois (taxes en sus), afin de compenser la nouvelle taxe d’Apple sur les magasins d’applications tiers. L’installation est assez simple, bien qu’Apple tente à plusieurs reprises de dissuader les utilisateurs de choisir d’installer ce magasin d’applications concurrent, selon un rapport de The Verge. Une fois installé, les utilisateurs découvriront deux applications : Clip, un gestionnaire de presse-papiers pour iOS qui fonctionne en arrière-plan et sauvegarde vos clips pour une utilisation future, et Delta, un émulateur de console Nintendo qui est proposé gratuitement en guise de remerciement aux utilisateurs qui ont payé pour utiliser Altstore.

Delta : l’émulateur Nintendo disponible gratuitement

Delta permet d’émuler plusieurs consoles sur votre smartphone, dont la NES, la SNES, la Nintendo 64, divers Game Boys et la Nintendo DS. Cet émulateur est également disponible sur le magasin d’applications Apple régulier. Contrairement à iGBA, qui a été retiré par Apple il y a quelques jours, Delta est légitime et devrait rester sur l’App Store à long terme. Ce service est un exemple clé des possibilités offertes par les magasins d’applications tiers, donnant aux utilisateurs un accès plus large à des applications innovantes qui ne seraient pas disponibles autrement.

Un espace dédié aux développeurs indépendants

Riley Testut, le développeur d’Altstore et des deux applications, souhaite faire d’Altstore la destination principale pour les développeurs indépendants. Le magasin vise les développeurs qui créent des applications qui autrement n’auraient pas pu être acceptées sur l’App Store d’Apple, à cause des détours qu’elles utilisent pour fonctionner en arrière-plan en permanence. Altstore utilise la nouvelle Distribution Web d’Apple, qui permet aux développeurs de distribuer plus facilement des applications aux utilisateurs dans l’UE. Les utilisateurs finaux pourront ajouter des “sources” à Altstore, leur donnant accès à un plus grand nombre d’applications à parcourir et à installer.

Monétisation via Patreon et modèle de paiement flexible

Altstore s’appuie sur Patreon, la plateforme de monétisation qui permet aux utilisateurs de payer pour le contenu original de leurs créateurs préférés. Les développeurs sont encouragés à utiliser principalement cette plateforme pour compenser la Taxe de Technologie de Base d’Apple, ou CTF, qui nécessite que les développeurs paient 0,50 euro pour la première installation par utilisateur. Cette structure permet aux développeurs d’offrir différentes tranches de paiement, et les utilisateurs finaux peuvent payer 0,50 euro pour une installation de base, puis un prix plus élevé pour la version premium de l’application à une date ultérieure.