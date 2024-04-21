Les Smartphones seront très lourds en 2025 : découvrez pourquoi cette évolution est inévitable !

Les smartphones de 2025 pourraient être plus lourds et plus gros en raison de leurs grandes batteries

Les premiers retours sur le Snapdragon 8 Gen 4, la puce destinée à équiper les smartphones haut de gamme de 2025, indiquent une gestion énergétique décevante. Les fabricants de téléphones, confrontés à une efficacité énergétique inférieure aux attentes, envisagent d’augmenter la capacité des batteries pour maintenir l’autonomie des appareils. Cela signifie que les utilisateurs pourraient voir des smartphones nettement plus lourds et plus épais que les modèles actuels.

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Évolution constante des caractéristiques des smartphones

Les smartphones ont subi de nombreuses évolutions au fil des années, allant de l’élargissement des écrans à l’ajout de multiples modules photo, ainsi que l’intégration de matériaux plus robustes. Les antennes pour la 5G et le Wi-Fi ont également contribué à l’augmentation de la taille et du poids des appareils. Avec le Projet METEOR, ces tendances semblent se confirmer, poussant les concepteurs à repenser la façon dont les smartphones sont construits pour répondre aux nouvelles exigences technologiques. L’ajout de systèmes avancés de refroidissement pour gérer la chaleur générée par les puissants processeurs pourrait également contribuer à cette augmentation de poids et de taille.

Conséquences de l’inefficacité énergétique du Snapdragon 8 Gen 4

Digital Chat Station, une source réputée pour ses fuites dans l’industrie des technologies, a révélé que les futurs modèles tels que les smartphones Galaxy S25 et le Xiaomi 15 devraient intégrer des batteries allant jusqu’à 6000 mAh. Ce besoin d’une capacité accrue est directement lié à la faible efficacité énergétique du Snapdragon 8 Gen 4, forçant les fabricants à envisager des solutions pour préserver l’autonomie sans compromettre les performances. Cette évolution est indicative des défis auxquels les fabricants doivent faire face dans un marché de plus en plus axé sur l’efficacité énergétique et la durabilité des appareils.

Impact sur le poids et l’épaisseur des smartphones

L’accroissement de la taille des batteries aura un impact notable sur le poids et l’épaisseur des smartphones. Pour illustration, un Xiaomi 14 Ultra pèse déjà 225 grammes avec une batterie de 5300 mAh, tandis que le Galaxy S24 Ultra atteint 232 grammes avec une batterie de 5000 mAh. Cette tendance à l’augmentation du poids devrait se confirmer avec l’introduction des nouvelles puces et des capacités de batterie étendues en réponse aux besoins énergétiques croissants. Les consommateurs devront donc évaluer si les avantages de performances accrues justifient cette augmentation de poids et de taille.

La consommation énergétique de l’IA et l’architecture du Snapdragon 8 Gen 4

L’impact de l’intelligence artificielle sur la consommation énergétique des smartphones est également à prendre en compte. Qualcomm semble avoir adopté une approche spécifique avec ses nouveaux cœurs Oryon pour le Snapdragon 8 Gen 4, abandonnant les cœurs dédiés à l’économie d’énergie au profit de configurations plus puissantes. Bien que la puce soit basée sur le processus de fabrication 3 nm N3E de TSMC, une amélioration par rapport à la génération précédente, l’absence de cœurs économes en énergie pose question quant à la gestion future de l’autonomie des appareils. Cette décision pourrait influencer les stratégies de développement futur des puces mobiles, avec un potentiel changement vers des architectures plus équilibrées en termes de consommation énergétique et de performance.