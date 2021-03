Le Google Nest Hub 2nd Gen est le premier écran intelligent capable de suivre l’évolution du sommeil

Google a finalement publié un nouveau Nest Hub. S’il semble pratiquement identique à première vue, il y a beaucoup de choses à dire sous le capot.

Dans le cadre de son expansion continue sur le marché de la maison intelligente, Google vient d’annoncer la deuxième génération du Nest Hub. Google a lancé le Nest Hub original en 2018 (anciennement connu sous le nom de Home Hub), et depuis son dévoilement il y a plus de deux ans, il a continué à se démarquer comme l’un des meilleurs écrans intelligents du marché. Entre son excellent affichage, son interface robuste, son design compact et son prix de 99 $, c’est l’un de ces gadgets de maison intelligente qui séduit beaucoup de gens.

Cela dit, il y a eu beaucoup d’excitation refoulée pour que Google lance un successeur au Nest Hub. Non seulement le timing est logique, mais Amazon a fait des choses vraiment impressionnantes avec sa gamme Echo Show ces dernières années – comme le dernier Echo Show 10 lancé plus tôt cette année avec un écran mobile. Enfin, Google a enfin quelque chose à dire.

Le Nest Hub de deuxième génération a été dévoilé par Google le 16 mars 2021, et à première vue, il ressemble beaucoup au Nest Hub actuel. Il a le même écran de 7 pouces, le même design tissu + plastique, et ne possède pas de caméra. Sous le capot, cependant, il y a quelques améliorations notables qui méritent d’être évoquées. Google affirme que les haut-parleurs du Nest Hub de deuxième génération offrent 50% de basses en plus par rapport au modèle de première génération, et compte tenu du fait que la qualité des haut-parleurs est l’un des points les plus faibles du Nest Hub, toute amélioration ici est plus que bienvenue. Google a également ajouté des gestes rapides, permettant aux utilisateurs de déplacer leur main devant l’écran du Nest Hub de deuxième génération pour faire des choses comme lire/pause une chanson ou un podcast sans vraiment le toucher. Et, grâce à une puce d’apprentissage automatique intégrée à l’appareil, les commandes de Google Assistant devraient être plus rapides (et continuer à l’être avec le temps).

Le suivi du sommeil est la plus grande nouveauté de la 2e génération du Nest Hub.

Bien que toutes ces améliorations soient très agréables à voir, le principal sujet de conversation du nouveau Nest Hub est sa capacité de suivi du sommeil, appelée Sleep Sensing. En utilisant la même technologie radar Soli qui se trouvait dans les Pixel 4 et 4 XL, le Nest Hub de deuxième génération est capable de suivre le sommeil des utilisateurs sans avoir besoin d’une caméra, d’un vêtement ou de tout autre type de technologie invasive. En supposant qu’une personne opte pour l’utilisation de la détection du sommeil, le Nest Hub suivra automatiquement l’activité de sommeil de la personne la plus proche du Nest Hub. Le Nest Hub est capable de détecter les mouvements et la respiration d’une personne à l’aide de la puce radar Soli, et grâce à ses microphones et autres capteurs, il peut également détecter la toux, les ronflements et les changements de lumière/température pendant la nuit.

Au réveil, l’utilisateur reçoit un résumé personnalisé de son sommeil de la nuit. Sleep Sensing indique la durée et la qualité du sommeil, et propose des conseils pour améliorer la qualité du sommeil, comme la création d’un horaire de coucher personnalisé et d’autres recommandations. Ces informations peuvent être consultées sur le Nest Hub en disant “Hey Google, comment j’ai dormi ?”, ou les utilisateurs peuvent consulter les informations sur leur sommeil dans l’application Google Fit.

Tout cela peut sembler être une préoccupation majeure en matière de protection de la vie privée pour certaines personnes, mais Google a assuré qu’il a conçu la fonction “Sleep Sensing” pour qu’elle soit aussi sûre que possible. La fonction ne peut être utilisée que si les utilisateurs choisissent de l’utiliser, un indicateur visuel apparaît lorsque la détection de sommeil est activée et l’utilisation par Google du radar Soli signifie que le Nest Hub ne suit que les mouvements et non les personnes. Pour ceux qui sont intéressés par ce que Google a fait avec la deuxième génération du Nest Hub, les précommandes sont disponibles dès maintenant et la livraison commencera le 30 mars. Son prix est également de 99 dollars, soit exactement le même prix que le précédent Nest Hub.