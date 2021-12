Le guide du référencement naturel pour les débutants

Vous connaissez l’optimisation des moteurs de recherche ou SEO et vous souhaitez utiliser ce levier de marketing numérique ? Mais vous ignorez par où il convient de se lancer. Voici quelques techniques adaptées aux débutants pour améliorer votre référencement naturel !

QU’EST-CE QUE LE SEO ?

Le SEO (Search Engine Optimization) consiste à optimiser votre site et vos pages afin qu’ils soient bien positionnés dans les résultats organiques des moteurs de recherche (Google, Bing, Yahoo, etc.).

QUEL EST L’OBJECTIF DE L’OPTIMISATION DES MOTEURS DE RECHERCHE ?

Le référencement vise à augmenter votre visibilité dans les résultats des moteurs de recherche tels que Google.

L’objectif est de générer des visites qualifiées gratuites et durables sur votre site web, assurant ainsi une augmentation de vos leads et conversions : contact, demande de devis, achat, etc.

En bref, le référencement naturel est une opportunité pour vous d’attirer de nombreux nouveaux clients.

COMMENT AMÉLIORER VOTRE RÉFÉRENCEMENT ?

CONSEIL 1 : PRODUISEZ DU CONTENU DE QUALITÉ

En matière de référencement, il est important de garder à l’esprit le célèbre dicton selon lequel la qualité vaut mieux que la quantité.

C’est le meilleur conseil que l’on puisse donner à un débutant. Il faut produire du contenu qualitatif, accessible, différenciant et à forte valeur ajoutée pour les lecteurs.

Que ce soit sur votre site internet ou sur vos réseaux sociaux, créer du contenu intéressant vous rendra plus visible. Vous apparaîtrez plus régulièrement sur le web et votre entreprise aura une meilleure visibilité.

Qui dit visibilité dit trafic !

En créant du contenu de qualité de manière régulière, vous améliorerez votre classement dans les moteurs de recherche. Cela augmentera logiquement le trafic vers votre site ou vos médias sociaux.

Cependant, il ne suffit pas de publier du contenu en masse pour augmenter votre visibilité. Le contenu doit être réfléchi et optimisé pour plaire à vos objectifs et à votre public.

CONSEIL N° 2 : CHOISISSEZ LES BONS MOTS CLÉS

Afin d’optimiser votre référencement, il est nécessaire d’être minutieux avec vos mots-clés.

La question que vous devez vous poser est la suivante : pour quelles requêtes de recherche est-ce que je veux que mon site web apparaisse ? Vous devez ensuite adapter vos mots-clés en conséquence.

Il est important de savoir que la sélection de vos “mots-clés” a un impact sur la manière dont vous ciblez votre public, sur la rédaction de votre contenu et sur votre stratégie de communication dans son ensemble.

Vous devez trouver et utiliser les mots que vos clients potentiels utilisent lorsqu’ils recherchent des informations sur les moteurs de recherche.

En outre, vous devez connaître le volume de recherche de vos mots-clés/expressions et le niveau de concurrence pour ceux-ci.

En effet, vous devez trouver le bon équilibre entre les mots clés pour lesquels il sera difficile, voire impossible, de se classer en raison de la forte concurrence. Et les mots-clés où il sera relativement facile d’être positionné, mais qui génèrent peu de clics.

ASTUCE NO. 3 : PROFITEZ DES PARTAGES

Ce point est directement lié au précédent.

En effet, un contenu de qualité qui répond aux besoins de vos clients aura une forte tendance à être partagé par ces mêmes clients.

Si votre contenu pertinent répond à leurs attentes et apporte une réelle valeur ajoutée, ils ne manqueront pas de le partager avec leurs contacts, qui le partageront ensuite avec leurs réseaux.

C’est un moyen simple et efficace d’obtenir du trafic et des clics de manière rapide et exponentielle !

Dans cette optique, nous ne pouvons que vous encourager à inviter vos clients à partager vos contenus, par exemple avec un bouton de partage !

ASTUCE N°4 : LES AVANTAGES DES BACKLINKS

Qu’est-ce qu’un backlink, vous demandez-vous ? Et vous avez raison !

Un backlink est un lien du site de quelqu’un d’autre qui pointe vers votre site web.

Par exemple, cela peut prendre la forme d’un blog spécialisé dans votre domaine qui rédige un article dans lequel il intègre un lien qui redirige vers votre site web.

De cette manière, vous bénéficierez d’un trafic grâce à ce nouveau lien.

De plus, si le lien pointant vers votre site web provient d’un site que Google reconnaît comme une référence de confiance, cela améliorera considérablement votre référencement.

Nous vous recommandons de vous lancer dans la chasse aux liens !

Attention toutefois à ne pas trop s’embourber. Encore une fois, privilégiez la qualité des liens à la quantité.

En effet, il vaut mieux que vous bénéficiez de quelques liens provenant d’entités fiables et approuvées par les moteurs de recherche que de ce que l’on appelle des ” fermes de liens “.

Les liens qui proviennent de ces fermes ne sont pas très qualitatifs et peuvent vous rendre un mauvais service car, si vous en abusez, ils seront considérés comme du spam par Google et les autres moteurs de recherche.

CONSEIL N° 5 : METTEZ RÉGULIÈREMENT À JOUR LEUR CONTENU

Comme vous le savez, tout ce qui se trouve sur l’internet est rapidement dépassé et remplacé. Ce qui était vrai hier ne le sera peut-être plus demain.

Dans cette optique, vous devez maintenir votre contenu à jour afin qu’il ne devienne pas obsolète. Car un contenu obsolète est un contenu qui n’aura que peu d’intérêt pour son lecteur.

Et, comme vous le savez maintenant, un contenu qui n’a que peu d’intérêt pour son lecteur est un contenu qui ne sera pas partagé par la suite. Vous n’utiliserez donc pas ce levier de wekmarketing pour booster votre référencement.

Par ailleurs, n’oubliez pas que Google (et les autres moteurs de recherche) tient compte de la date de publication de votre contenu dans son algorithme de classement des résultats de recherche.

CONSEIL N°6 : FAITES ATTENTION AU TEMPS DE CHARGEMENT.

C’est un paramètre qui est trop souvent négligé.

Vous aimez attendre de longues secondes le chargement d’une page ? Ce n’est pas le cas de Google ni de vos clients !

En fait, vous pouvez être sûr que si votre site web met trop de temps à se charger, vos consommateurs potentiels le quitteront pour aller sur le site d’un concurrent.

Et dans vos résultats de recherche, les moteurs de recherche prennent en considération l’élément de vitesse de chargement.

Ce paramètre doit donc être respecté. Veillez à utiliser un hébergeur fiable, à désactiver les plugins inactifs et, par exemple, à compresser les images et les vidéos.

CONSEIL N° 7 : PENSEZ À LA RECHERCHE LOCALE

N’avez-vous pas pris l’habitude de commencer votre recherche en ligne avant de vous rendre dans un magasin ? Si oui, 80% des internautes sont dans ce cas !

Sachez qu’un tiers des internautes effectue une recherche locale au moins une fois par semaine. Et 50% de ces recherches aboutissent à une visite en magasin. Vous comprenez l’enjeu ?

Alors il est nécessaire que vous informiez les moteurs de recherche sur votre entreprise.

Vos informations importantes, comme les heures d’ouverture, l’adresse et le numéro de téléphone, doivent être facilement accessibles à vos clients.

Les moteurs de recherche aiment renvoyer les résultats les plus pertinents aux utilisateurs. Souvent, cela signifie qu’ils sont plus susceptibles d’afficher dans les résultats de recherche les entreprises situées à 500 m de distance que celles situées à 500 km.

Vous devez optimiser votre contenu, étudier vos mots-clés et travailler sur les requêtes de recherche que vos clients sont susceptibles de taper.

Nous ne pouvons que vous conseiller d’utiliser “Google My Business” pour rendre vos informations accessibles sur Google en un clic.

CONSEIL N° 8 : PENSEZ EXPÉRIENCE UTILISATEUR (UX)

Quels que soient votre marché et vos objectifs, il est plus que probable aujourd’hui que vos concurrents soient également présents sur Internet. Alors comment pouvez-vous vous démarquer ?

La réponse est simple : vous devez marquer vos clients, ils doivent se souvenir de vous.

Un bon moyen d’obtenir ce résultat est d’optimiser ce que l’on appelle l’expérience utilisateur (UX).

Une expérience intuitive et positive favorise l’engagement des utilisateurs et la conversion.

Dans cette optique, vous devez comprendre vos clients afin de concevoir un site web cohérent et fonctionnel.

L’ergonomie, le temps de chargement des pages ou encore l’aspect responsive (adaptabilité aux différents supports) ont un impact significatif sur les taux de conversion, la génération de trafic, mais aussi sur la notoriété et l’image de marque.

Investir dans la mise en place d’un site web optimisé et ergonomique est la garantie d’un retour sur investissement important pour votre entreprise !

CONSEIL N°9 : SOYEZ PATIENT !

Voici un conseil qui peut paraître anodin, mais qui est extrêmement précieux.

Il est important de savoir que le référencement naturel est un processus à long terme.

Vos efforts ne porteront peut-être pas leurs fruits demain, ni même la semaine ou le mois prochain. Mais vous devez rester concentré sur vos objectifs et penser à long terme !

Le retour sur votre investissement dans le référencement peut être substantiel, mais vous devez être patient.

Et si vous n’avez pas le temps d’attendre ?

Vous voulez pousser rapidement votre entreprise sur le web grâce aux moteurs de recherche pour obtenir des résultats immédiats ? Dans ce cas, il est nécessaire que vous vous intéressiez à la publicité sur les moteurs de recherche (SEA) en plus de travailler sur votre référencement.

Les idées SEO et SEA sont complémentaires, mais radicalement opposées. Vous devez apprendre à trouver un équilibre entre ces deux leviers du marketing en ligne.

CONSEIL N° 10 : PENSER A CONCEVOIR UNE PLATEFORME RESPONSIVE DESIGN

Plus de la moitié du trafic Internet mondial est assuré par les téléphones mobiles. Et ce chiffre ne cesse de croître.

Cela devrait vous inciter à reconsidérer votre approche numérique mobile.

Pour les entreprises, le principal intérêt des recherches effectuées via le smartphone réside dans le fait que les moteurs de recherche, comme Google, géolocalisent l’utilisateur et mettent à jour les résultats en fonction de sa position géographique.

Les mobinautes sont alors nombreux à cliquer sur ces résultats et à être redirigés vers votre site web depuis leur téléphone. Il est donc tout à fait nécessaire que vous adaptiez votre site web à ces nouveaux utilisateurs.

Votre site web doit être “responsive”. C’est-à-dire qu’il doit être adapté aux utilisateurs mobiles pour leur permettre de naviguer plus facilement sur vos pages.

Cela signifie, par exemple, que vous devez revoir vos menus et vos images, réduire votre contenu textuel et supprimer le superflu.

Rendre votre site Web accessible aux utilisateurs mobiles est un défi de taille !

Vous savez désormais tout ce qu’il faut savoir pour booster votre activité sur le web grâce au à l’agence seo Webladi.