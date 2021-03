Les futurs écrans tactiles Apple pourraient compenser les doigts humides

Apple souhaite rendre les écrans de l’iPhone et de l’iPad plus capables de reconnaître le toucher et les gestes, même dans des conditions humides ou humides.

Peut-être que l’augmentation de la résistance à l’eau des iPhones d’Apple vous rend plus disposé à en utiliser un sous la pluie. Mais si c’est le cas, vous avez également appris qu’il est plus difficile d’en utiliser un lorsque vos doigts sont mouillés.

Touch ID était particulièrement susceptible d’échouer lorsque vous cuisiniez ou veniez de vous laver les mains, par exemple. Maintenant, un brevet récemment accordé montre qu’Apple cherche des moyens de compenser l’humidité du bout des doigts et de permettre aux écrans de réagir comme vous le souhaitez.

«L’estimation de la force assistée par empreinte digitale» s’intéresse à la manière d’utiliser la pression pour faire la distinction entre les touches accidentelles et délibérées sur les écrans capacitifs lorsqu’ils sont mouillés.

“En règle générale, les écrans tactiles à détection capacitive ne mesurent pas la force appliquée à l’écran ou à la vitre de protection, mais mesurent plutôt la présence ou l’absence d’un toucher, ainsi que la taille du contact d’un toucher”, indique le brevet.

La force du toucher ou un changement de la force du toucher peut être interprété comme une entrée supplémentaire au-delà des simples entrées tactiles, multi-touch, de contact et / ou de proximité », poursuit-il.

Habituellement, la force est considérée comme la quantité de pression exercée sur un écran, ou comme «plus de transfert d’énergie hors du [screen] indique plus de contact et, par conséquent, indique plus de force appliquée. »Ce brevet propose que certaines autres mesures puissent être comptées comme force à la place.

“[Fingerprint] le contact avec la surface tactile est utilisé pour déterminer la quantité de force appliquée “, indique le brevet.” Autrement dit, la mesure dans laquelle l’empreinte digitale est mouillée sur la surface tactile est interprétée comme une force appliquée. ”

Ainsi, si l’écran peut détecter à quel point le doigt d’une personne est humide, il peut se recalibrer pour mieux déterminer quand un toucher est une pression délibérée ou non. Cela pourrait fonctionner sur la base qu’un doigt humide pressé contre l’écran s’étale légèrement plus qu’un doigt sec.

“Par exemple, dans des conditions humides, les crêtes et les vallées d’empreintes digitales peuvent être plus malléables et peuvent fournir un meilleur contact alors que des conditions sèches peuvent conduire à des résultats opposés”, dit-il. Bien qu’il note également que quelles que soient les conditions environnementales, «certains utilisateurs peuvent avoir des mains moites, humides ou mouillées qui peuvent assurer une meilleure humidité tandis que d’autres peuvent avoir les mains sèches».

Le brevet décrit le fait d’avoir un dispositif d’étalonnage «visant à déterminer un état actuel de l’empreinte digitale d’un utilisateur». Sa description fait référence à un “bouton d’accueil”, mais pourrait être une autre entrée sur l’écran tactile.

«Le bouton ou l’entrée peut être configuré avec un actionneur mécanique qui agit à un niveau connu de force appliquée», poursuit le brevet. “Autrement dit, la quantité de toucher détecté au moment de l’actionnement peut avoir une force connue qui peut servir à calibrer l’estimation de force assistée par empreinte digitale.”

La plupart du reste du brevet examine différents types de dispositifs pour lesquels cela peut être utile, et les détails de la façon dont les procédures varieraient alors. Dans l’ensemble, cependant, l’objectif est de déterminer le degré d’humidité sur le doigt d’un utilisateur.

Ensuite, il s’agit d’extrapoler à partir de cette lecture d’humidité et de la taille de l’empreinte digitale de la personne sur l’appareil, exactement quand réagir comme si elle était touchée ou tapotée.

Le brevet est attribué à deux inventeurs, Duncan Kerr et Steven P. Hotelling. Le précédent travail connexe de ce dernier comprend un brevet concernant les techniques d’authentification biométrique.

Ce nouveau brevet n’est pas la première fois qu’Apple tente de rendre les écrans tactiles plus utilisables dans des conditions humides. Apple a déjà déposé une demande et obtenu par la suite deux brevets portant sur le «suivi des doigts dans un environnement humide».