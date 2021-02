Les Innovations révolutionnaires pour la batterie des voitures électriques

Au cours de la dernière décennie, les téléphones mobiles, les CD, les PC ou les ordinateurs portables ont eu besoin d’un certain temps avant d’atteindre un large public sur le marché. C’est exactement ce qui se passe aujourd’hui avec les technologies les plus récentes comme les robots, les drones ou les véhicules électriques, et la raison en est que même si ces innovations sont des percées, elles peuvent encore être améliorées à de nombreux égards afin d’être plus abordables et plus fiables.

L’un des exemples mentionnés précédemment concerne les véhicules électriques, qui connaissent actuellement un essor considérable et feront bientôt le tour du monde. Aujourd’hui, presque toutes les entreprises automobiles investissent dans les VE afin d’améliorer leurs modèles et de les rendre plus compétitifs.

Toutefois, cette technologie doit encore être améliorée sur certains points, comme la batterie des voitures électriques. Un exemple est l’investissement nécessaire pour installer le plus grand nombre possible de chargeurs de batterie électrique. Nous connaissons tous l’investissement important que Tesla a fait pour installer des chargeurs, et maintenant d’autres entreprises travaillent sur ce sujet. Par exemple, Volkswagen va investir 300 millions de dollars pour créer un grand réseau de chargeurs de VE aux États-Unis. Les constructeurs automobiles doivent également se pencher sur la question de l’autonomie des véhicules électriques, qui est généralement assez courte par rapport aux véhicules non électriques.

Résoudre ces deux problèmes ensemble sera très probablement la dernière étape dont les VE ont besoin pour se développer et remplacer les voitures à essence et diesel. Les entreprises le savent, et c’est pourquoi de nombreuses grandes entreprises et start-ups y travaillent. Vous trouverez ici quelques-unes des idées les plus récentes :

Adapter les solutions

Parfois, la solution à des problèmes complexes est très simple et c’est pourquoi le gouvernement suédois travaille avec différentes entreprises pour intégrer une solution déjà existante dans les VE. L’idée est d’utiliser des câbles aériens pour les camions électriques, et ils effectuent actuellement des essais sur un tronçon pilote de deux kilomètres. En Suède, ils envisagent également d’utiliser un rail électrifié encastré dans la chaussée, d’où les véhicules pourraient tirer la puissance nécessaire pour augmenter considérablement leur autonomie.

Nouveaux types de batteries

Une autre voie d’investigation est la création de nouveaux types de batteries, qui pourraient être utilisées dans de nombreuses autres industries comme les smartphones ou le stockage d’énergie. L’un des résultats de toutes les recherches menées dans cette voie est la création par EnZinc de batteries au zinc, qui sont moins chères, plus légères et plus sûres que les batteries au lithium-ion.

Charge sans fil

Les ingénieurs de Witricity pensent qu’une solution possible pour charger les batteries est de le faire non seulement avec un chargeur à câble, mais aussi sans fil tout autour, ce qui pourrait également s’appliquer à de nombreuses autres industries. Cela pourrait être possible grâce à la technologie inventée au MIT, qui est basée sur l’utilisation de la résonance magnétique pour charger les batteries sur des distances et même à travers différents matériaux.

Ce ne sont là que quelques exemples, mais il existe de nombreux autres exemples de nouvelles découvertes qui commencent à être utilisées par d’importants constructeurs automobiles.

Pouvez-vous penser à d’autres découvertes pertinentes qui résolvent des problèmes d’ingénierie ? Avez-vous vos propres idées à ce sujet ?

Ce marché a encore beaucoup de choses à améliorer, alors n’ayez pas peur de montrer vos idées. Rejoignez-nous et montrez votre talent en participant aux défis d’ingénierie !