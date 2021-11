Comment rédiger sa lettre de résiliation de contrat assurance auto ?

Vous n’avez plus besoin de votre assurance auto, ou vous avez trouvé une meilleure offre chez un assureur concurrent. À vrai dire, peu importe la raison qui vous pousse à annuler votre contrat d’assurance auto, si celui-ci a plus d’un an, il est possible de le résilier, sans justificatif.

Dans le monde des assurances, la concurrence est rude, c’est pourquoi les assureurs proposent toujours des offres de plus en plus alléchantes, avec des couvertures optimales et des prix très attractifs.

Selon la loi Chatel, la rupture d’un contrat d’assurance auto se fait par l’envoi d’une lettre de résiliation à votre assureur, par courrier recommandé. Mais, que doit contenir ce document ?

Petit rappel sur les contrats d’assurances auto

En France, souscrire un contrat d’assurance auto est une obligation en tant que conducteur, afin de circuler tout en légalité dans son véhicule.

Un contrat d’assurance auto permet de vous couvrir en cas de sinistre, de type accident de voiture, incendie ou même vol.

Ce service vous dédommage d’une partie ou même de la totalité des dégâts occasionnés à votre véhicule lors d’un choc, tout dépend le contrat d’assurance souscrit, mais pas que :

les assurances auto inclus aussi de nombreux avantages et garanties, ainsi que la responsabilité civile, qui vous couvre en cas de litige ;

à noter qu’un contrat d’assurance auto peut être résilié à tout moment par l’assuré, une fois que celui-ci a dépassé un an d’anniversaire selon la loi Hamon ;



l’assureur a aussi le droit de rompre votre contrat d’assurance si vous ne payez pas vos cotisations, ou que vous ne respectez pas les conditions de celui-ci.

Comment rédiger une lettre de résiliation d’assurance auto ?

Résilier son contrat d’assurance auto après un an, n’a pas besoin de justificatifs, et ne vous expose pas à des tracas avec votre assureur.

La démarche pour mettre fin à son contrat d’assurance auto est assez simple, il suffit d’envoyer votre lettre de résiliation à votre assureur, avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours, après réception de l’avis de l’échéance de votre contrat. Mais, comment rédiger sa lettre de résiliation de contrat d’assurance auto ?

Voici les informations indispensables à mettre dans ce type de lettre :

les informations de l’assureur : nom, raison sociale et contacts ;

l’objet de votre demande : la résiliation de votre contrat d’assurance ;

les informations sur votre contrat d’assurance en cours : identifiant et durée de validité ;

; les informations de l’assuré : nom et adresse ;

le motif de résiliation de votre contrat d’assurance auto, il y en a un grand nombre qu’il est possible d’invoquer ;

dater et signer en bas de votre lettre de résiliation.

Les formules de politesse en fin de lettre sont vivement appréciées à la fin de la lettre telles que “Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer mes sincères salutations”.

Cette lettre sert à prévenir votre assureur de votre volonté de mettre un terme à votre contrat d’assurance auto en cours, donc il faudra y inclure toutes les informations demandées, afin que la demande soit validée.

Quand envoyer sa lettre de résiliation d’assurance auto à son assureur ?

Une lettre de résiliation de contrat d’assurance est une preuve de votre demande de mettre un terme à votre assurance, qui vous protégera d’un litige.

Un contrat d’assurance auto a une durée de validité d’un an, une fois cette période écoulée, votre assureur le renouvelle automatiquement, mais un avis vous est envoyé avant l’échéance.

La lettre de résiliation devra être envoyée dans les deux mois avant l’échéance du contrat en cours, afin d’y mettre un terme et éviter que celui-ci soit reconduit.

Une fois que votre assureur recevra votre lettre de résiliation d’assurance auto, il mettra fin à votre contrat automatiquement.

Les modèles de lettres de résiliations d’assurances auto

Si vous voulez résilier votre assurance auto, et que vous ne savez pas comment rédiger une lettre de résiliation, vous trouverez sur Internet de nombreux modèles à télécharger gratuitement.

Internet regorge d’exemples de lettres de résiliations d’assurances auto sur-mesure ou personnalisables, avec de nombreux motifs déjà indiqués, pour vous faciliter la vie.

Vous n’aurez qu’à choisir le modèle qui vous convient, remplir les champs vides indiqués avec vos propres informations, et puis dater et signer la lettre, et l’envoyer par courrier recommandé par la poste à votre assureur.