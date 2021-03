Parmi les différentes composantes de l’espace émergent de réalité augmentée, la plus lucrative est le marché publicitaire. La perspective de transformer chaque objet, chaque emplacement, chaque panneau dans le monde réel en un code de réduction ou une interface de transaction virtuelle est la raison pour laquelle la RA sera finalement plus rentable que la VR.

Mais alors que les fondations de cette nouvelle ère se posent, certains s’empressent de sécuriser leur espace par des moyens technologiques et juridiques. Le dernier en date est Seek, une société basée dans l’Utah qui a récemment obtenu un brevet AR qui pourrait avoir un impact fondamental sur des centaines d’entreprises dans les années à venir.

Le brevet est le brevet américain 10 839 615 et est décrit comme «des systèmes et des procédés pour générer et distribuer intelligemment des formes de contenu de réalité étendue et donne à Seek les droits exclusifs de distribution de tout modèle 3D unique sur deux ou plusieurs combinaisons de plates-formes, navigateurs ou appareils».

En première lecture, ce brevet semble assez troublant. Si l’on prenait le libellé au pied de la lettre, cela signifierait que presque toute entreprise distribuant du contenu AR via Internet pourrait être soumise au contrôle des brevets de Seek. Seek, qui semble principalement traiter des campagnes de publicité et de marketing immersives, présente davantage son produit comme une solution tout-en-un pour la distribution d’actifs 3D sur les plates-formes.

«Auparavant, le contenu 3D devait être converti individuellement en fonction de sa destination, ce qui empêchait une adoption généralisée», lit-on dans la déclaration de présentation du produit de Seek. «Le système de Seek peut automatiser la distribution de contenu 3D normalisé pour toute une campagne de marketing cross-canal, faisant du processus rationalisé de Seek une nécessité pour ceux qui utilisent la RA dans leur publicité en ligne.»

Cependant, avec autant de petites et de grandes entreprises opérant déjà dans l’espace publicitaire AR, la perspective que Seek s’approprie d’une manière ou d’une autre ces processus ne semble pas entièrement applicable. Le brevet de grande envergure rappelle le brevet accordé à Amazon il y a quelques années qui couvrait des images prises sur un fond de studio blanc. Le brevet a été accordé, mais clairement pas très exécutoire, étant donné les millions de photos de ce type déjà sur le Web… c’est-à-dire, à moins qu’Amazon ne décide de choisir un «contrefacteur de brevet» particulier.

De même, il semble peu probable que Seek, qui a récolté environ 7 millions de dollars d’investissement depuis son lancement en 2016, soit en mesure de contrôler de manière réaliste un marché de la publicité AR qui est déjà en plein essor. Dans cet esprit, j’ai décidé de parler au PDG de Seek, Jon Cheney, pour avoir son avis sur ce que signifie exactement ce brevet et ce qu’il voit venir à l’horizon de la RA en général.

Réalité suivante: Ce brevet vise-t-il uniquement à protéger votre technologie et votre méthodologie? Ou est-ce censé être également utilisé pour poursuivre quiconque tente de faire ce qui me semble être une technique très simple et largement utilisée pour distribuer des actifs de RA sur diverses plates-formes?

Jon Cheney: À notre avis, le principal objectif des brevets est de protéger. Nous voulons protéger nos clients. Nous voulons protéger nos investisseurs, nos parties prenantes. Nous voulons nous assurer qu’ils savent que nous avons pris le temps non seulement de créer le meilleur produit et la meilleure solution, mais nous avons également pris le temps de le protéger, de le sécuriser et de nous assurer qu’ils ne le feront pas. investir dans quelque chose qui disparaît parce que la vision à long terme n’était pas protégée.

Il y a beaucoup de startups qui surgissent un peu partout. Et je peux vous dire que nous n’avons pas l’intention de jouer le rôle de terroriste breveté et d’essayer de jouer avec les gens. Nous ne voulons en aucun cas faire cela. Mais nous recherchons des opportunités de partenariat avec les gens. Nous savons qu’il y a des gens qui veulent entrer dans cet espace. Nous avons beaucoup de partenaires qui revendent notre produit, ils viennent nous dire: “Hé, nous pouvons faire ce que vous faites.” Et puis, il s’est avéré qu’en réalité, ils se concentreraient uniquement sur les modèles 3D et utiliseraient une visionneuse ARKit prête à l’emploi ou une visionneuse ARCore, quelque chose que Google fournissait, et c’est ainsi qu’ils livreraient leur produit. Mais ensuite, ils verraient que Seek a en fait un véritable système derrière cela qui peut faire beaucoup plus que ces solutions prêtes à l’emploi que tout le monde peut en quelque sorte couper ensemble. Nous avons passé le temps à vraiment combler les lacunes et à en faire quelque chose qui soit évolutif dans le déploiement, et c’est vraiment ce que nous protégeons avec nos brevets,

Réalité suivante: Ce que j’essaie de distinguer ici, c’est que si je crée une solution de soupe aux noix pour créer et télécharger des actifs publicitaires AR pour les clients en tant que «solution tout-en-un», mon hypothèse, la façon dont je la lis maintenant, c’est que vous essayez de protéger ce processus. D’un autre côté, si je viens, petit à petit, en tant qu’agence de publicité immersive, créer ces actifs, les télécharger et les rendre disponibles via diverses plates-formes, en travaillant avec divers clients, je suppose que ce que vous dites est que vous n’allez «pas» vous attaquer à cette entreprise parce qu’elle ne vend pas de solution tout-en-un de soupe aux noix. Est-ce que c’est exact?

Cheney: C’est correct. Et même s’ils enfreindraient techniquement notre brevet, nous n’avons pas l’intention de nous attaquer à ce type de chose. Ce que nous espérons vraiment faire, c’est nous assurer que notre produit est celui qu’ils utilisent en nous positionnant bien et en développant des relations avec ces agences. Et, franchement, mettre le meilleur produit sur le marché.

Réalité suivante: Vous avez dit que vous n’aviez pas l’intention de vous attaquer à ces gens, mais voici le problème, si ladite agence s’agrandit, ou si ladite agence fonctionne vraiment bien, et qu’elle est acquise par une agence plus grande, ce qui arrive tout le temps, cela me semble , dans ce cas, vous pourriez vous sentir obligé de poursuivre cela, n’est-ce pas?

Cheney: Il est vraiment difficile de rédiger une déclaration générale. Le monde est un grand endroit. Il y a beaucoup de place pour que tout le monde puisse jouer dans ce bac à sable. La réalité augmentée est un marché en très forte croissance, vous en êtes parfaitement conscient. Et donc, non, encore une fois, notre objectif n’est pas de rester assis ici et de dire: “Hé, attendons simplement qu’ils atteignent un milliard de dollars, puis nous les poursuivons et les poursuivons pour 100 millions de dollars.” Ce n’est pas la stratégie ici. Ce que nous avons fait, c’est mettre en place cette stratégie qui nous protège d’abord, c’est la chose principale. Nous ne voulons pas que quiconque nous poursuive pour avoir fait ce qu’est notre modèle commercial de base. Et donc nous nous sommes protégés par le brevet.

Réalité suivante: Prenons donc Google, par exemple. Ils ont commencé à déployer rapidement la RA dans leur produit de recherche. Maintenant, vous avez les animaux en RA, et il existe maintenant des effets publicitaires de maquillage AR que vous pouvez utiliser via le produit YouTube de Google. Ce qu’ils font, parce que cela se produit sur les smartphones et votre navigateur Web, semble faire partie de votre gamme de brevets.

Cheney: Nous sommes en fait des partenaires proches de Google. Permettez-moi de le dire de cette façon, nous avons des moyens de licence créatifs pour gérer ces choses. Encore une fois, nous préférons vraiment nous associer aux entreprises et les aider à continuer à faire ce qu’elles font, puis à ajouter à ce qu’elles font. C’est vraiment notre approche.

Réalité suivante: Eh bien, peut-être que je ne comprends pas quelque chose. Ce que je dis, c’est ce que fait Google maintenant, parce que ce qu’ils font, c’est faire de la publicité via la RA sur plusieurs plates-formes … Je ne comprends peut-être pas quelque chose, car il ne semble pas que vous qualifiez Google de quelqu’un qui est aussi violant actuellement votre brevet.

Cheney: Je serai très clair. Ils le sont absolument, de plusieurs manières. Ils sont dans leurs visionneuses AR, leurs visionneuses AR multiplateformes, si vous regardez la revendication 10 de notre brevet, cela dit essentiellement que vous prenez un fichier 3D et que vous le placez sur plus d’une plate-forme, vous enfreignez. Jeu terminé. Et ils le sont. La bonne approche est-elle pour aller les poursuivre en justice et intenter une action en justice de cette façon? Peut-être peut-être pas. Mais la première approche que nous adoptons toujours avec tous ces partenaires et d’autres personnes sur le marché est de dire: «Travaillons ensemble», voyons comment coexister.

Réalité suivante: Regardons vers l’avenir de la RA en général. En regardant tout ce que nous savons actuellement, y compris des rumeurs sur le développement de lunettes AR par Snap et des rumeurs très, très fortes sur les lunettes intelligentes AR / VR d’Apple. Quelles sont vos perspectives, non seulement pour ces entreprises, mais en général en ce qui concerne la RA et la RV?

Lorsque Apple sortira ses lunettes AR, cela changera le monde. Ce sera ainsi que vous dirigerez votre vie à travers ce nouvel écran, ce nouveau support. – Jon Cheney, PDG de Seek

Cheney: La RA va transformer nos vies. La réalité virtuelle est cool. C’est génial pour la formation et c’est génial pour l’éducation. C’est génial pour beaucoup de choses, et le Quest 2 est génial. Je l’utilise régulièrement, avec mes enfants et avec ma femme. C’est marrant. Mais la RA va changer la façon dont nous faisons tout. Je crois qu’à un moment donné, chaque morceau de verre sera activé pour la RA. Même la fenêtre par laquelle vous regardez le matin et vous demandez à Alexa: “Hé, dites-moi les prévisions météo”, et elle apparaît simplement sur votre fenêtre et sur un affichage tête haute dans votre voiture.

La chose qui va vraiment faire grandir… il n’y a qu’une seule entreprise qui peut le faire, à mon avis, c’est Apple. Lorsque Apple sortira ses lunettes intelligentes AR, cela changera le monde. Ce sera ainsi que vous dirigerez votre vie à travers ce nouvel écran, ce nouveau support. Mais ce qui est si génial dans la RA par rapport à la VR, c’est que cela implique le monde réel. Et vous avez donc des options illimitées pour améliorer le monde de la manière que vous voulez. D’autres essaieront de les battre, mais je pense qu’Apple va gagner. Ils l’ont fait avec ça [holds up smartphone] et ils vont recommencer. Peut-être que quelqu’un peut venir me prouver le contraire. Je suis sûr que Snap et Oculus et toutes ces autres personnes aimeraient voir cela, mais je pense qu’Apple sait simplement comment créer un produit de consommation pouvant être adopté en masse.

Et ils ne sortiront pas avec quelque chose de gros et maladroit. Ce sera une élégante paire de lunettes. Ça va bien paraître, ça va paraître normal, et ils vont faire de leur mieux pour que ça ressemble à quelque chose que tout le monde devrait porter. Je pense que le smartphone sera là pendant longtemps, car il n’y a toujours pas d’excellents moyens de taper. Je pense donc que vous allez avoir plusieurs appareils. Je pense que les gens vont devoir s’habituer à ce que les gens fassent des choses devant leur visage avec leurs mains. Peut-être qu’il y aura des changements étranges dans la façon dont les gens interagissent les uns avec les autres. Mais une fois l’étrangeté passée, c’est ainsi que nous allons gérer nos vies.