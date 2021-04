Nexylan : le meilleur hébergeur pour votre site web

Sur le marché des hébergements de sites, de nombreux acteurs sont aujourd’hui présents. Dans ce domaine, la société française Nexylan se démarque en proposant un service d’hébergement dédié haut de gamme. Flexibilité, performance, sécurité, accompagnement sont les maîtres mots du service proposé par cet hébergeur dédié. Disposant de ses propres data centers en France, cet hébergeur garantit un service rapide et parfaitement sécurisé à tous ses clients. Avec une offre sur-mesure pour répondre aux besoins de tous les propriétaires de site, vous êtes assuré d’être parfaitement accompagné pour assurer le bon fonctionnement de votre domaine. Découvrez-ici tous les avantages de l’hébergement dédié chez Nexylan.

Quels sont les avantages d’un hébergement dédié ?

Lorsque vous créez un site web, il convient également de choisir l’endroit où vous souhaitez l’héberger. Pour garantir son bon fonctionnement, il s’avère intéressant d’opter pour un serveur dédié. Ce type de serveur vous permet de profiter d’un service optimal avec des performances élevées puisque seul votre site sera hébergé sur ce serveur. Vous permettant de profiter pleinement de la puissance du serveur, ce genre de solution vous assure également une plus grande sécurité de votre site web. Afin de répondre à cet enjeu, Nexylan a donc choisi de proposer des offres sur-mesure à ses clients avec des serveurs dédiés.

Pourquoi choisir un serveur dédié chez Nexylan ?

Cette société française spécialisée dans l’hébergement dédié depuis plus de 10 ans a fait le choix de proposer un service haut de gamme. Accompagnant aujourd’hui de grandes entreprises, Nexylan offre un service reconnu et efficace pour répondre au mieux à tous vos besoins.

Performances optimales

L’atout majeur lorsque vous choisissez des serveurs dédiés chez Nexylan est que vous profitez de ressources totalement affectées à votre site web et son fonctionnement. Autant au niveau de l’espace de stockage que de la bande passante, toutes les ressources du serveur sont dédiées à votre domaine. En optant pour un serveur dédié chez Nexylan, c’est l’assurance d’un site ultra performant et agréable pour la navigation des internautes.

Sécurité garantie

Garantir la sécurité de votre site est également un point essentiel pour éviter les éventuelles attaques qui pourraient compromettre le bon fonctionnement de votre site. En plus d’assurer son fonctionnement, vous protégez également les différentes données collectées. Pour vous protéger au mieux, Nexylan assure ainsi cette mission au quotidien grâce à son service haut de gamme.

Flexibilité d’utilisation

Que ce soit pour développer votre activité ou bien pour faire face à un pic de trafic, Nexylan offre la possibilité à ses clients d’adapter leurs ressources à tout moment. C’est pour cette raison que cet hébergeur privilégie des solutions sur-mesure de manière à répondre le plus rapidement possible à tous vos besoins.

Gestion et contrôle de votre site

Soucieux de la qualité de son service, Nexylan a mis en place son interface N-Admin permettant à ses clients de gérer directement et de manière autonome l’hébergement de leur site. Directement depuis cette interface, vous pouvez ainsi adapter au mieux l’espace de vos disques ou la bande passante et ainsi garantir le bon fonctionnement de votre site web.

Système d’infogérance

Afin de proposer un service haut de gamme, Nexylan propose un hébergement infogéré composé de multiples services pour garantir le bon fonctionnement de votre site :

Surveillance 24h/24

Suivi des performances et mises à jour

Sauvegardes quotidiennes

Intervention rapide

Optimisation des infrastructures

Conseils experts

Support technique

Installation de logiciels

L’hébergement dédié chez Nexylan : un atout au quotidien

Pour placer votre site sur un serveur dédié sécurisé et performant, vous pouvez donc faire confiance à Nexylan. Faisant partie des meilleurs hébergeurs du marché, cette société française propose aujourd’hui des offres sur-mesure afin de répondre le plus précisément possible aux besoins de tous les propriétaires de site. Grâce à son équipe d’experts à vos côtés, vous êtes assuré du bon fonctionnement de votre site et une intervention rapide en cas de dysfonctionnements.

Avec Nexylan, vous êtes donc sûr d’avoir un site performant et prêt pour gérer les éventuels pics de flux. Parfaitement sécurisé et avec une interface intuitive pour gérer en permanence votre site, l’hébergement dédié chez Nexylan est une solution particulièrement intéressante pour votre site web. N’hésitez pas à vous tourner vers cette société française d’hébergement infogéré et augmentez les performances de votre domaine.