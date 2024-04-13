Panique chez les investisseurs : découvrez pourquoi Nvidia pourrait faire chuter le stock d’Arista !

Nvidia se renforce et cela pourrait nuire à cette entreprise

L’impact croissant de Nvidia sur le marché

Nvidia, leader incontesté dans le domaine des unités de traitement graphique, continue de renforcer sa position, ce qui pourrait représenter un sérieux problème pour Arista Networks Inc.. Selon Mike Genovese, analyste chez Rosenblatt Securities, Wall Street pourrait surestimer la capacité d’Arista à capitaliser sur l’intelligence artificielle, en partie à cause de la montée en puissance de Nvidia. Ce vendredi matin, il a abaissé drastiquement sa recommandation pour les actions Arista, passant de “acheter” à “vendre”, et a réduit son objectif de prix de 330 $ à 210 $. Cette décision radicale met en lumière les inquiétudes croissantes quant à la compétitivité d’Arista dans un marché de plus en plus dominé par Nvidia.

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Conséquences immédiates pour Arista

Les actions d’Arista ont chuté de près de 8 % dans les échanges matinaux, ce qui les place en tête des perdants du S&P 500. Après avoir clôturé à 296,58 $ jeudi, l’objectif de 210 $ fixé par Genovese suggère une baisse potentielle de près de 30 %. Malgré une hausse de 16 % depuis le début de l’année, les investisseurs restent optimistes quant à la capacité de l’entreprise à tirer profit de la folie de l’IA avec son activité Ethernet. Genovese pense cependant qu’Arista pourrait ne pas bénéficier autant qu’il le faudrait pour soutenir le prix actuel de l’action ou un prix plus élevé. Le marché pourrait revoir ses attentes à la baisse si les prévisions de Genovese se concrétisent.

La domination de Nvidia sur le marché Ethernet

Nvidia dispose de plusieurs avantages, notamment sa domination sur le marché des processeurs graphiques et la vente de produits de réseau tels que les cartes d’interface réseau. Cela positionne l’entreprise pour regrouper des offres de commutation et tarifer ses produits de manière à concurrencer les fournisseurs traditionnels. De plus, le marché ne réalise peut-être pas pleinement l’ampleur de la position d’Ethernet de Nvidia, ni l’avance considérable que l’entreprise possède sur certains de ses concurrents. Cela permet à Nvidia de s’imposer comme le leader incontesté, définissant les normes du secteur pour l’avenir.

Les avantages concurrentiels de Nvidia dans l’IA

Lors de la GTC, Nvidia a annoncé que sa plateforme Ethernet avait une grande avance sur les autres sur le marché de l’IA. “Nous croyons que Nvidia a accès aux plus grands volumes de tissus de commutation Ethernet aujourd’hui, comparativement à des concurrents comme Broadcom, Marvell et Cisco, et dispose du système d’exploitation réseau le plus approprié et fonctionnel pour l’IA, avec une avance combinée de plus de deux ans sur les autres dans l’industrie”, a écrit Genovese. Cette avance technologique renforce la position de Nvidia comme un catalyseur clé de l’innovation dans le secteur de l’IA.

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Incertitudes pour l’avenir d’Arista

Pour Arista, Genovese s’inquiète de la possibilité que le multiple de l’action diminue si l’ampleur de l’opportunité AI de l’entreprise ne répond pas aux attentes des investisseurs. “L’entreprise continuera probablement à gagner des parts de marché dans le secteur des entreprises, mais ce type d’activité ne soutient généralement pas des marges opérationnelles très élevées ni des multiples EPS très premium”, a-t-il noté. Si Arista ne parvient pas à se démarquer dans le marché de l’IA, elle pourrait voir son attrait pour les investisseurs diminuer de façon significative.

Avertissement : Cet article reflète uniquement l’opinion de l’auteur et ne doit pas être considéré comme un conseil d’investissement. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d’investissement.