Quel fournisseur en ligne pour l’équipement de votre établissement CHR ?

Lorsque vous avez besoin d’un équipement de cuisine professionnel pour votre établissement CHR, de nombreuses solutions s’offrent à vous pour trouver le matériel idéal qui saura répondre à toutes vos attentes. Vous pouvez alors choisir un fournisseur à proximité de votre restaurant ou de votre bar, ou un site professionnel en ligne pour effectuer votre commande. En effet, les offres du marché se sont largement développées sur internet et vous assure aujourd’hui un choix de qualité en quelques clics. Nous vous guidons pour un achat sécurisé et à la hauteur de toutes vos attentes, avec des conseils et un comparatif des meilleurs fournisseurs CHR en ligne en 2021.

Pourquoi opter pour un achat sur internet pour votre matériel pro ?

Selon la localisation de votre établissement CHR ou votre emploi du temps, il n’est pas toujours simple de vous déplacer auprès d’un fournisseur professionnel pour votre équipement de cuisine. Avec une navigation simple et disponible à tout moment, internet vous offre donc un confort optimal pour vos achats. En quelques clics, vous pouvez comparer les modèles des plus grandes marques du secteur, mais aussi consulter les avis de professionnels pour orienter le plus judicieusement possible votre choix.

Ces retours concrets de clients vous permettent également de vérifier le sérieux et la qualité des prestations du site fournisseur choisi. Avec les différentes plateformes de paiement sécurisé à votre disposition, vous pouvez alors effectuer votre achat en toute sérénité pour une cuisine professionnelle parfaitement équipée tout au long de l’année. De plus, les fournisseurs CHR en ligne vous garantissent des services de livraison efficaces, directement à l’adresse de votre établissement. Une praticité idéale qui vous fait, là encore, gagner un temps précieux dans la gestion de votre société.

Quand investir pour votre restaurant, votre bar ou votre pâtisserie ?

De nombreuses circonstances peuvent nécessiter l’achat d’un équipement de cuisine professionnel au sein de votre établissement CHR. L’ouverture de votre bar ou de votre restaurant est le premier, avec la création entière d’une cuisine ou son complément si vous avez récupéré certains équipements du précédent propriétaire. Dans tous les cas, la naissance de votre établissement implique diverses dépenses afin d’adapter votre lieu de travail à vos envies et vos besoins.

Une rénovation de vos locaux est également l’occasion d’optimiser davantage l’agencement de votre cuisine professionnelle ou de votre bar avec un nouveau matériel plus performant et ergonomique. Vous profitez ainsi d’une période de travaux pour repenser votre espace et tirer pleinement profit de ce dernier dans votre activité avec un équipement sur-mesure.

Enfin, une casse ou l’ancienneté importante d’un matériel peuvent imposer son remplacement pour ne pas ralentir vos services. De façon plus ponctuelle, vous utilisez alors les sites dédiés pour trouver un nouvel équipement rapidement, en profitant des offres du marché pour choisir des options plus fonctionnelles qui sauront rendre votre activité plus fluide et agréable pour vos équipes.

Quels sont les meilleurs sites fournisseurs en 2021 ?

Parce qu’il n’est pas toujours simple de faire le tri des différentes annonces à votre disposition sur internet, nous vous avons sélectionné trois sites internet dédiés au matériel professionnel CHR. Des plateformes sécurisées et reconnues pour des achats simplifiés et un environnement de travail optimal au quotidien.

Chomette

Entreprise française spécialisée, Chomette dispose de plus de 6 000 articles différents pour vous accompagner dans votre activité CHR. Des vêtements de travail de vos équipes à l’aménagement de vos espaces, ce site vous permet donc de trouver tous les équipements dont vous avez besoin sur une plateforme unique. Les promotions régulières et la rubrique dédiée à la restauration rapide font partie des points positifs de ce site professionnel.

CHR Avenue

Réputé dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, CHR Avenue présente de nombreuses références pour l’équipement de vos établissements. Du matériel professionnel et de qualité livré gratuitement pour toute commande supérieure à 1 500€. Si vous profitez donc d’un large choix pour effectuer vos achats, on note toutefois l’absence de certaines grandes marques au catalogue de ce fournisseur.

Notre recommandation : Matériel-Horeca

Matériel-Horeca regroupe les plus grandes marques d’équipements CHR professionnels à des tarifs très avantageux. Ce site vous offre une navigation fluide et agréable grâce à des catégories de produits pensées pour votre activité. Il vous suffit alors de quelques clics pour apercevoir les différents articles proposés selon vos besoins. Les diverses garanties mises à votre disposition, le service de livraison rapide, mais aussi le service client disponible et spécialisé font de cette plateforme le coup de cœur de la rédaction pour l’équipement de vos établissements CHR.