Quelle est la meilleure Gaming School de France ?

S’il a longtemps été attirant pour de nombreuses personnes, l’univers du jeu vidéo connaît aujourd’hui un succès immense. Au fil des années, ce secteur d’activité s’est professionnalisé pour aujourd’hui recouvrir de nombreux types de métiers attrayants pour les passionnés de gaming. Cependant, se faire un nom dans ce secteur demande un certain nombre de connaissances que vous ne pourrez acquérir qu’en suivant les enseignements proposés par les Gaming School de France. Essentiellement implantées dans les grandes métropoles du pays, ces écoles vous accueillent afin de vous former aux différentes perspectives de carrières possibles dans ce domaine.

Pourquoi s’orienter vers une Gaming School ?

Si la passion pour les jeux vidéo est un critère essentiel afin d’envisager un futur dans ce secteur, il est cependant indispensable de correctement vous former aux divers métiers que comprend celui-ci. Une Gaming School vous apporte les connaissances nécessaires afin d’envisager un avenir professionnel au sein de cet univers aujourd’hui très attrayant. Contrairement à ce que l’on peut penser, le monde du jeu vidéo recouvre de nombreux métiers dans lesquels les élèves peuvent se spécialiser. Parmi eux, nous retrouvons notamment :

eSport

Journalisme

Création digitale

Management

Communication

Développement Web

Accessible post bac, les écoles de gaming vous assurent une expérience incomparable ainsi qu’un enseignement que vous ne trouverez nulle part ailleurs. En effet, vous profiterez des connaissances d’anciens joueurs professionnels et d’experts qui sauront vous conseiller pour une réussite assurée dans ce milieu. Une telle opportunité vous permettra de rapidement progresser dans votre apprentissage et vous fera découvrir les différentes facettes du métier, pour une première approche des plus réalistes. De cette manière, opter pour une Gaming School vous apportera de nombreux avantages et privilèges.

Gaming School : quelles sont les meilleures écoles ?

Afin de bénéficier d’un apprentissage des plus complets sur les différentes branches du milieu gaming, ces écoles sont le meilleur chemin à emprunter. Les programmes mis en place sont spécialement conçus afin de vous préparer aux réalités des métiers pour une immersion des plus concrètes. Si cet univers connaît aujourd’hui un succès exceptionnel, le nombre de Gaming School est encore limité. Nous vous détaillons ici les principales écoles pour proposant un parcours professionnalisant dans un milieu des plus tendance.

Gaming Academy

Parmi les Gaming School les plus connues en France, la Gaming Academy est un établissement situé à Lyon dans le département du Rhône. Spécialement conçue pour former aux eSports, cette école prend en charge les jeunes talents en herbe afin de les emmener au statut d’athlète esportifs. Cette dernière vous permet de bénéficier d’un coaching particulier dans de nombreux domaines à partir de 16 ans et saura vous assurer un accompagnement complet assurant la longévité de votre carrière en toutes circonstances. Notez toutefois que si cette Gaming School présente de nombreux avantages, son accès y est particulièrement restreint. Chaque année, seulement 10 places sont disponibles sur sélection, assurant cependant un enseignement sur mesure aux candidats choisis.

Cette école ouvre les portes du eSport tout en préparant à une possible reconversion en cas d’échec survenant durant la carrière des joueurs pros.

Gaming Campus

Composé de trois écoles spécialisées dans les métiers du jeu vidéo, Gaming Campus est une école dont les établissements sont situés à Paris et à Lyon. Ne proposant pas moins de 12 formations différentes, cette Gaming School vous propose de transformer votre passion en carrière professionnelle. Parmi les domaines couverts, nous retrouvons : l’eSport, le développement informatique, le business, les arts numériques… Plus de cinquante métiers sont à découvrir avec Gaming Campus.

EGS School

Considérée comme la première école eSport étude, EGS School est un établissement implanté à Bordeaux, dans la Gironde. Cette dernière met en avant une méthode d’apprentissage immersive au cours de laquelle vous serez amenés à réaliser des projets qui vous passionnent et vous inspirent. Accompagnés de professionnels du eSport, vous profiterez de conseils personnalisés ainsi que d’une connaissance approfondie sur les réalités du métier. De manière à vous assurer un enseignement adapté en toutes circonstances, EGS School vous propose également un campus virtuel grâce auquel vous pourrez apprendre depuis chez vous.

Face à la demande grandissante, le nombre d’écoles existant en France reste limité. Cependant, les Gaming School mentionnées ci-dessus ont su se démarquer en proposant des programmes particulièrement adaptés, notamment EGS School, connue pour son succès.