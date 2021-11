Quelles sont les différences entre une chaussure et une basket de sécurité ?

Bien choisir sa paire de chaussures de sécurité est un point particulièrement important pour les professionnels. En effet, afin d’éviter les risques de chutes ou de blessures, il convient d’avoir tout l’équipement nécessaire et adapté au mieux aux spécificités de leur métier. Selon le type d’activité professionnelle que vous exercez, vous aurez ainsi le choix entre des chaussures ou des baskets de sécurité. Ces deux modèles présentent des caractéristiques spécifiques et sont plus ou moins adaptés à certains métiers. Pour vous aider à choisir le meilleur modèle qui soit, nous vous proposons ici une comparaison entre ces deux types de sécurité.

L’importance de bien choisir son équipement de sécurité

Au quotidien, chaque profession présente certains risques qui peuvent être anticipés. Dans le cas où vous travaillez dans des métiers manuels comme le BTP par exemple, vous devrez vous chausser d’une paire de chaussures de sécurité pour éviter de nombreux dangers. Obligatoires dans plusieurs métiers, les chaussures de sécurité sont donc des équipements à ne pas négliger pour garantir votre intégrité physique et celle de vos équipes. L’objectif majeur de cet équipement de sécurité est de protéger vos pieds contre de potentiels dangers inhérents à votre activité professionnelle :

Blessures aux pieds et aux chevilles

Dangers chimiques

Dangers mécaniques

Dangers électriques

Les modèles de chaussures de sécurité proposés sur le marché doivent aujourd’hui respecter un certain nombre de critères imposés par le Code du Travail. Le choix de votre paire ne doit donc pas être pris à la légère. Pour vous protéger sans réduire votre mobilité, il est important que vos chaussures de sécurité soient adaptées au mieux à votre taille, mais également au type de métier que vous exercez. Pour cette raison, il existe de nombreux modèles de chaussures qui sont plus ou moins adaptées selon le métier exercé. Afin de choisir le bon modèle entre des chaussures ou des baskets, nous vous aidons ici à bien faire la différence.

Chaussures ou baskets de sécurité : quelle paire choisir ?

Les baskets de sécurité sont aujourd’hui portées par de nombreux professionnels dans des secteurs d’activité très divers. Avec leur design moderne et un très bon confort, ce type de chaussures répond ainsi parfaitement aux exigences de différents types de professions. Malgré leur légèreté, ce type de chaussures offre un très bon niveau de protection qui va varier selon les modèles. Pour des métiers dans le second œuvre par exemple, les baskets de sécurité sont donc particulièrement recommandées.

Pour les métiers où les risques de blessures sont plus importants, il sera généralement nécessaire d’opter pour une paire de chaussures de sécurité. Plus lourdes et volumineuses que les baskets de sécurité, elles sont également plus robustes et donc plus protectrices. Dans les métiers du gros œuvre par exemple, ce genre de modèles sera donc privilégié pour garantir l’intégrité physique des équipes. Pour profiter d’une protection optimale tout en étant confortables dans vos chaussures de sécurité, il sera nécessaire de choisir la paire qui vous convient le mieux et qui est conçue pour l’environnement dans lequel vous travaillez : intérieur, extérieur, froid, chaleur… En optant pour des chaussures de sécurité, vous serez ainsi protégé contre des risques plus importants.

Où trouver la paire qui vous convient ?

SoSecu est un site spécialisé dans la vente de chaussures et de baskets de sécurité. En fonction de chaque métier et des risques associés, vous trouverez la paire idéale pour être parfaitement protégé tout en étant confortablement installé. Au quotidien, il convient d’avoir une paire de chaussures qui s’adapte au mieux à votre pied tout en vous protégeant au mieux. En fonction de votre activité professionnelle, vous pourrez ainsi choisir votre modèle parmi une large gamme de chaussures et de baskets de sécurité de très bonne qualité.

Pour exercer votre profession en toute sérénité et garantir votre intégrité physique ainsi que celle de vos équipes, vous pourrez trouver le meilleur modèle pour être parfaitement protégé au quotidien. En proposant les meilleures marques de chaussures de sécurité, SoSecu vous assure ainsi une véritable protection et un confort optimal. Pour vous aider à choisir entre une paire de chaussures de sécurité classique et des baskets de sécurité, n’hésitez pas à consulter ce site internet et trouvez la paire qui vous correspond.