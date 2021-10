La procédure pour résilier une assurance auto après une vente !

NUXE SUN Lait Fraîcheur Après-Soleil Visage et Corps

NUXE PROPOSE SA 1ERE GAMME DE SOINS SOLAIRES AUX FLEURS D'EAU ET DE SOLEIL QUI ASSURE UNE PROTECTION IDEALE ET UN BRONZAGE 100% GLAMOUR. NUXE SUN est une gamme de produits solaires incontournable, qui répond aux besoins de la peau : toute l’année avec les Auto-Bronzants, pendant l’exposition au soleil avec les Protecteurs Solaires, et après l’exposition avec le Lait Après-Soleil. Avec leurs textures et leur parfum de rêve, ces produits « addictifs » font rimer été avec sensorialité.Efficace par nature Un lait fraîcheur après soleil visage et corps satinant qui répare, apaise et prolonge le bronzage de 2 semaines(1) pour un hâle sublime.(1) Test clinique in vivo réalisé par chromamétrie sur 14 volontaires en comparatif d’une zone témoin, 14 jours après arrêt des expositions solaires.Des bienfaits précieux pour ma peauCe lait après-soleil hydrate intensément la peau. La peau est confortable et réparée.Dès l’application, sa texture sorbet, fine et rafraîchissante procure une sensation immédiate d’apaisement et de confort. Sans menthol et sans alcool, il puise sa fraîcheur unique dans une texture lamellaire et évanescente qui se fond à la peau dans un souffle ouaté.