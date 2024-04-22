Samsung ou iPhone : le meilleur smartphone pour jouer dévoilé ! Faites votre choix !

Choisissez le Samsung Galaxy S24 Ultra pour une expérience de jeu prolongée ou optez pour l’iPhone 15 Pro Max pour des performances globales supérieures et l’accès à des jeux exclusifs.

En 2023, le lancement du Samsung Galaxy S24 Ultra et de l’iPhone 15 Pro Max a ravivé le débat Samsung vs iPhone pour le titre de meilleur smartphone pour les jeux. Bien que l’iPhone 15 Pro Max soit généralement mieux noté, le Samsung Galaxy S24 Ultra n’est pas loin derrière. Ce comparatif se base sur l’expérience de jeu : tandis que l’iPhone 15 Pro Max est adapté à ceux qui préfèrent les jeux compétitifs, le Samsung Galaxy S24 Ultra excelle dans les jeux basés sur des histoires.

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Caractéristiques techniques des deux smartphones

Les deux smartphones, le flagship de Samsung et l’iPhone, fonctionnent respectivement sous Android et iOS. Au fil des années, ces appareils se sont perfectionnés au point d’offrir des performances de jeu similaires. Voici un tableau comparatif des spécifications techniques de Samsung et iPhone :

Caractéristique Samsung Galaxy S24 Ultra iPhone 15 Pro Max Écran 6.8-inch Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz 6.7-inch LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Apple A17 Pro Refroidissement Refroidissement passif standard Refroidissement passif avec grande chambre à vapeur RAM et stockage 12GB RAM, jusqu’à 1TB de stockage UFS 4.0 8GB RAM, jusqu’à 1TB de stockage NVMe Caméra 200+10+50+12MP arrière, 12MP selfie 48+12+12MP arrière, 12MP selfie Batterie et recharge 5000mAh, recharge rapide filaire 45W et sans fil 15W 4441mAh, recharge rapide filaire 25W et sans fil 15W

Performance et refroidissement

Les deux smartphones affichent des performances similaires en jeu. Le chipset Snapdragon 8 Gen 3 dans le Samsung Galaxy S24 Ultra est aussi performant que l’Apple A17 Pro dans l’iPhone 15 Pro Max. Les benchmarks montrent que le chipset Snapdragon est légèrement meilleur que l’A17 Pro pour les jeux, mais aucun jeu n’a encore tiré parti de cela. La chambre à vapeur dans le Samsung Galaxy S24 Ultra aide à fournir des performances de jeu maximales soutenues, ce qui permet de jouer à des jeux compétitifs comme PUBG Mobile ou COD en toute fluidité pendant des heures.

Mémoire et stockage

Comme le montre le tableau des spécifications, la capacité de RAM des Samsung et iPhone diffère. Le smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra dispose de 12 Go de RAM comparé à 8 Go dans l’iPhone 15 Pro Max, mais comme ils fonctionnent sur des plateformes différentes, cela ne donne aucun avantage à Samsung. En termes de stockage, les deux smartphones sont disponibles avec jusqu’à 1 To de stockage.

Batterie et recharge

La batterie et les vitesses de recharge des smartphones Samsung et iPhone sont d’autres facteurs à considérer. Le smartphone Galaxy S24 Ultra dispose d’une batterie plus grande. Cependant, grâce aux optimisations iOS, le 15 Pro Max gagne toujours les tests de durée de vie de la batterie. Leurs capacités de recharge sont cependant contrastées, la vitesse de recharge du smartphone Samsung étant 67 % plus rapide que celle de l’iPhone.