Telegram rendra la transition de WhatsApp facile et rapide

Une nouvelle fonctionnalité Telegram vous permettra d’importer tous les chats de WhatsApp en quelques clics sur un bouton. La nouvelle fonctionnalité est actuellement en version bêta

Ce message WhatsApp qui est apparu sur votre appareil il y a trois semaines, déclenchant la guerre des applications de messagerie instantanée, fait un pas en avant. Telegram et Signal ont déjà signalé une augmentation significative du nombre d’utilisateurs actifs après cette annonce et la tempête qu’elle a provoquée (pas toujours à juste titre), mais maintenant l’application populaire entre en action et une nouvelle fonctionnalité sera bientôt lancée qui permettra une transition rapide et facile pour les accros de WhatsApp.

Faites vos valises, bougez

L’un des grands obstacles dans la transition entre les applications de messagerie instantanée est le fait que même si vous avez réussi à convaincre votre famille et vos amis de passer à la nouvelle application, toutes vos conversations jusqu’au moment de la transition ont été laissées pour compte – dans l’application précédente. Mais plus maintenant.

Telegram contournera bientôt cet obstacle. Selon les rapports des groupes bêta de l’application, la version 7.4, qui atteint actuellement les utilisateurs Apple via l’App Store, est livrée avec une nouvelle fonctionnalité d’importation qui aidera les utilisateurs à transférer facilement leurs appels vers le Telegram à partir d’applications comme WhatsApp

Comment cela fonctionnera-t-il? Eh bien, tout ce que vous avez à faire est d’aller à une conversation WhatsApp que vous souhaitez transférer vers le télégramme, sélectionnez l’option « Exporter le chat », ce qui conduira WhatsApp à télécharger un fichier zip sur votre appareil avec la sauvegarde de chat souhaitée. Vous pouvez ensuite partager le fichier avec Telegram, qui vous demandera à quelle discussion dans l’application vous souhaitez associer le fichier importé, puis synchronisez entre les appels. Dans le télégramme, ils marqueront tous les messages qui sont apportés dans la conversation, de sorte que, Dieu nous en préserve, vous ne serez pas confus.

trop tôt?

On ne sait pas encore quand cette option atteindra le grand public, et en fait, il semble que quelqu’un de l’équipe de développement iOS de Telegram était trop enthousiaste et a téléchargé une version finale de la production, car la fonctionnalité n’est désormais pas disponible pour tous les utilisateurs de la version bêta. et la référence à la nouvelle fonctionnalité a été supprimée de la mise à jour de l’App Store.

Utilisateurs IOS? Vous pouvez essayer de télécharger l’application dans l’espoir que la fonctionnalité apparaîtra également pour vous et vous permettra de faire la transition complète vers Telegram. En ce qui concerne Android, la mise à jour tant attendue n’est pas encore arrivée et l’application au moment d’écrire ces lignes est toujours en version 7.3.1.

Le cryptage est parti

Notez qu’une telle action, dès que possible, désactivera en fait le cryptage de vos messages WhatsApp. Ainsi, tous les messages que vous importez, qui jusqu’à présent étaient cryptés dans WhatsApp de bout en bout, deviennent en fait un fichier texte propre qui peut être lu par n’importe quel logiciel ou personne.

Comme il s’agit d’une fonctionnalité bêta, il nous manque beaucoup de détails, mais selon notre estimation, même lorsque vous ajoutez les appels au télégramme, le cryptage ne sera pas de bout en bout (car il ne s’agit pas d’un chat secret), et Telegram a les clés de déchiffrement.