Un joueur de Valheim recrée la tour Eiffel

Compte tenu des outils, les joueurs ne reculeront devant rien pour montrer leur créativité, et maintenant un joueur de Valheim a recréé la Tour Eiffel en jeu.

Tout d’abord, Valheim est un simulateur de survie. Les joueurs se retrouvent dans un monde hostile plein d’environnements difficiles et doivent faire tout ce qu’ils peuvent pour survivre. Cela comprend bien sûr la collecte de ressources, la construction d’un abri, la cuisine, la construction de la tour Eiffel, la chasse aux monstres, etc. Comme la plupart des jeux de survie sandbox, celui-ci dispose d’un mode de débogage qui agit de la même manière que le mode créatif et prend en charge les mods. Avec ces deux choses combinées, des joueurs comme Redditor huggedahl peuvent créer des créations assez étonnantes. Découvrez leur impressionnante reconstitution de la tour Eiffel elle-même dans le monde de Valheim.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Pour ceux qui ne sont pas au courant, normalement Valheim permet aux joueurs de prendre en compte la physique et la gravité lors de la construction. Tout doit être soutenu par quelque chose, sinon la structure s’effondrera, et les joueurs doivent également faire attention à ne pas mettre trop de pression sur un seul support. En raison de ces règles, les bâtiments que les joueurs créent dans Valheim ont tendance à être plus pratiques. En utilisant des mods, les joueurs peuvent supprimer ces restrictions, leur permettant à la place de libérer tout leur potentiel créatif.

De loin, la construction de la tour Eiffel de huggedahl est absolument étonnante. Avant que les joueurs ne se rapprochent, il est pratiquement impossible de le distinguer de la réalité. Le niveau de détail incroyable et le travail acharné qui ont été nécessaires pour y parvenir sont visibles à partir d’ici, mais ne deviennent plus apparents que lorsque les joueurs rapprochent la distance. Bien que la forme réelle de la tour Eiffel commence à s’effondrer un peu à mesure que les joueurs se rapprochent, le fonctionnement interne de la construction est également fascinant. Sans quelque chose comme la gravité pour peser sur leur esprit créatif, huggedahl a pu faire une interprétation incroyablement détaillée de ce bâtiment emblématique.

Pour la plupart, les joueurs dans les commentaires sont stupéfaits par cette création, félicitant huggedahl pour un travail bien fait. Cela dit, il y a un discours autour de l’utilisation des mods et du mode de débogage et si cela affecte ou non la légitimité d’une création comme celle-ci. Dans d’autres jeux de survie sandbox, les joueurs utilisent le mode créatif et les mods pour faire des choses qui semblent impossibles, comme créer une interprétation entièrement jouable de Battre Saber dans Minecraft, alors pourquoi pas Valheim?

Indépendamment de ce que l’on pense des mods, la plupart peuvent convenir que le niveau de créativité nécessaire pour y parvenir est impressionnant. Une partie de ce qui fait Valheim et d’autres jeux de bac à sable tellement géniaux, c’est qu’il y en a pour tous les goûts. Alors que certains joueurs trouvent le moyen le plus optimal de faire des feux à l’intérieur sans étouffer, il y a aussi ceux qui préfèrent passer leur temps à l’intérieur. Valheim construire et