Votre Site Web clé en main avec Tell It

Aujourd’hui, internet tient une place importante dans un monde dans lequel la modernisation est au cœur de toutes les conversations. Les entreprises ressentent un constant besoin d’innovation afin d’être en phase avec les dernières exigences des consommateurs et mettent alors du cœur à l’ouvrage pour gagner en notoriété, fidéliser leurs clients, avoir une meilleure visibilité… De manière à les accompagner dans cette démarche, la plateforme Tell It propose différents services avantageux.

La conception de sites et d’applications avec Tell It

Un site web ou une application joue un rôle important dans le développement et la visibilité de votre entreprise. Indispensable dans de nombreux secteurs d’activité, ces derniers doivent être conçus afin de répondre aux attentes de l’utilisateur. Consciente que tous les professionnels ne sont pas experts dans le domaine, la plateforme Tell It met en avant divers services avantageux pour ces derniers.

Une plateforme visant à améliorer votre image et vos conversions

Dans la majorité des cas, avec l’avancée fulgurante du numérique, les sites web sont les premiers points de contact que les clients ont avec votre entreprise. Si nous nous efforçons de ne pas juger au premier regard, cette tendance reste présente dans de nombreux esprits, c’est pourquoi cette vitrine de votre société doit être soignée et travaillée pour répondre aux différentes attentes des utilisateurs. Ainsi, la plateforme Tell It vous accompagne dans a création de votre site afin que ce dernier représente un réel atout pour votre entreprise. Retrouvez ici les trois services haut de gamme proposés par l’équipe Tell It.

La conception de site

Vous l’aurez compris, votre site ou application web tiennent une place importante dans la visibilité et la fidélisation de vos clients. Ces derniers doivent être attrayants et attirer l’œil de vos utilisateurs afin que ces derniers éprouvent l’envie d’en savoir plus au sujet de votre entreprise. Par ailleurs, outil de communication indispensable, ce dernier vous permet de vous positionner dans votre secteur.

Aujourd’hui, un site web est au cœur d’une grande partie des activités de marketing, il doit alors comporter toutes les informations et fonctionnalités nécessaires, dès sa première mise en ligne.

L’identité de marque

Votre marque joue différents rôles dans une entreprise. Elle marque alors l’identité et la personnalité de cette dernière ; des notions qui marqueront l’esprit de vos clients. Cette identité de marque se définit par plusieurs points précis :

L’image : le choix des couleurs et graphismes de votre logo et de votre site doivent avoir une signification précise.

Les valeurs : mettre en avant les valeurs de votre entreprise apporte une dimension humaine à cette dernière.

Le discours : de manière à contrôler les réactions générées par vos communications, il est important de véhiculer un message qui s’accorde avec les valeurs de votre entreprise.

La communication : quel que soit le nombre de canaux de communication que votre entreprise possède, tous doivent livrer le même message.

UX/UI : des interfaces sur mesure

Lorsque vous créez votre site web, ce dernier vise directement vos clients et doit alors répondre aux exigences de ces derniers, afin que ceux-ci éprouvent l’envie de surfer sur votre site. Avec une interface agréable et fluide, vous captivez l’attention et l’intérêt de l’utilisateur qui est davantage disposé à engager une interaction avec l’entreprise au terme de sa visite.

Pourquoi favoriser Tell It pour la création de votre site ou application web ?

Les concepteurs professionnels sont de réels atouts pour un site web qui saura mettre en valeur votre marque tout en encourageant l’interaction de l’utilisateur. En s’associant à vos équipes, ces derniers vous aident à déterminer vos objectifs et ambitions afin de concevoir un site à la hauteur de vos attentes ainsi que de celles de vos clients. La plateforme Tell It vous accompagne alors tout au long de votre démarche afin que vous profitiez pleinement des nombreux avantages qu’assure un site web professionnel. Spécialisée dans la création de site, le web design, l’expérience utilisateur, la maintenance, le S.E.O., et l’infrastructure, cette dernière vous propose une prise en charge complète afin que votre entreprise gagne en visibilité, fidélisation et notoriété grâce à un site interactif et attrayant.

En complément, la plateforme Tell It vous propose tout un onglet dédié à des articles de blogs sur lesquels vous trouverez une multitude d’informations concernant la création de site web, WordPress et autres domaines.