WebAnyOne, la start-up qui va faire décoller votre business en ligne !

Le chiffre d’affaires des ventes sur internet ne cesse d’augmenter au fil des années, au point de dépasser le cap des 100 milliards d’euros en 2020. Et si 8 français sur 10 achètent sur le web, pourquoi pas sur votre site ?

A l’heure où les géants de l’industrie surfent sur la vague croissante du e-commerce, les PME doivent maximiser leurs efforts pour tirer leur épingle du jeu. C’est là qu’intervient WebAnyOne : accompagner les sociétés françaises pour faire de leur site web un business rentable !

Des outils performants pour booster votre CA

“Le Web pour tous”, telle est la devise de cette Start-up en plein essor. Ses enjeux ? Aider les PME à mettre en place des processus et des outils adaptés à leurs besoins et leurs objectifs. En fournissant une méthodologie, des guides et dispositifs nécessaires pour générer du chiffre d’affaires, WebAnyOne accompagne les entreprises dans la génération de prospects qualifiés jusqu’à les transformer en clients satisfaits. Rien que ça !

Du marketing, s’il vous plaît !

La start-up met à disposition des logiciels marketing open source pour vous permettre de piloter votre stratégie digitale en générant efficacement de nouveaux prospects. Avec le marketing automation, vous gagnerez du temps, de l’argent et de l’énergie pour concentrer vos efforts en misant sur les bons leviers. Envoi d’e-mails automatisés, création et intégration de formulaires, de pop-up ou de pages dédiées à l’image de votre charte graphique, les solutions fournies par WebAnyOne vont vous faire gagner en efficacité et faire grimper la rentabilité financière de votre entreprise.

Un outil de CRM complet

La gestion de la relation client, telle qu’on l’entend aujourd’hui, doit ressembler à un lien de proximité fort entre vendeur et acheteur. C’est le facteur clé de succès de bons nombres d’entreprises ! Michel & Augustin, KFC ou encore Back Market ont misé sur un discours et une relation très étroite avec leurs clients. En connaissant votre prospect, vous saurez quelle information lui communiquer. WebAnyOne ne vous offre pas uniquement la possibilité de segmenter votre base de données, elle vous permet de noter chaque prospect pour connaître leur position dans le parcours d’achat. Que dire, à qui, comment et à quel moment ne seront plus des questions sans réponses !

Expertise en matière de gestion d’entreprise

WAO est une source de conseils pour toutes les PME qui se lancent dans le web. Selon vos moyens et vos objectifs, la start-up vous accompagnera à travers un plan d’action sur-mesure. En identifiant les missions, les ressources nécessaires et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs, WebAnyOne se positionne comme maillon essentiel de votre développement.

Une interface Analytics poussée

Pour savoir où aller, encore faut-il savoir interpréter les données. Contrairement à Google Analytics, WAO met à disposition un logiciel web analytics qui vous permet d’avoir accès à toutes les données brutes de votre site, tout en respectant la vie privée de vos visiteurs. Avec des informations précises et fiables, vous pourrez mesurer l’intérêt des utilisateurs et analyser les retombées de vos actions marketing.

Attirer les visiteurs, les transformer en prospects pour les convertir en clients…

WebAnyOne vous assiste tout au long de la mise en place stratégique. Votre objectif devient le leur : attirer des utilisateurs qualifiés sur votre site web, proposer un contenu à forte valeur ajoutée pour transformer ces visiteurs en prospects et, enfin, se servir du marketing automation pour faire mûrir vos leads jusqu’à les convertir en clients !

Tout ce dont vous avez besoin réside dans une seule et même solution. Oubliez donc votre outil de CRM d’un côté, votre logiciel d’envoi de newsletter de l’autre, les modules trop souvent complexes pour créer des pages web dynamiques… A partir de 30€/mois, WebAnyOne vous propose le graal.

Pour celles et ceux qui préfèrent déléguer l’installation, la configuration et l’accompagnement dans la mise en place de ces logiciels marketing, c’est possible ! Et oui, concrètement, vous n’avez pas grand chose à faire. Même des rapports détaillés vous sont transmis pour analyser vos performances !

Ne vous imaginez pas devoir parler à plusieurs interlocuteurs à qui vous répéterez les mêmes choses. Chez WAO, vous ne demanderez pas de parler à Pierre. C’est Pierre qui vous répondra.