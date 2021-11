WPMarmite : un accompagnement sans faille pour vos WordPress

Aujourd’hui, de nombreux particuliers et professionnels se tournent vers WordPress pour créer leur site web. Certainement l’une des plateformes les plus intuitives et pratiques, celle-ci a su séduire un grand nombre de Français. Proposant une multitude de possibilités en termes de personnalisation et de contenu, WordPress est un incontournable de la création de sites. De manière à vous aider à prendre en main cet outil incroyable, WPMarmite vous propose une large gamme d’articles de blog aux sujets variés pour la mise en place de votre site WordPress.

WPMarmite : qui sommes-nous ?

Fondé en 2011, WPMarmite est une plateforme visant à accompagner les particuliers et professionnels dans la conception de leur WordPress et, à l’origine, dans la recherche du thème idéal. Après une forte demande, le blog a étendu ses horizons en proposant une multitude d’outils afin d’étudier les possibilités infinies proposées par WordPress. Aujourd’hui composée d’une équipe de 7 experts, le blog vous accompagne dans votre création, étape par étape, grâce à des tutoriels et autres ressources inestimables.

Conscient qu’il n’est pas toujours aisé de maîtriser chaque aspect de notre site internet, nous verrons que WPMarmite met du cœur à l’ouvrage pour vous proposer des articles de blog variés, traitant les différents sujets liés à la conception d’un WordPress.

L’outil idéal pour la création de votre WordPress

De manière à vous accompagner dans la création de votre WordPress, WPMarmite met en avant de nombreux outils pratiques afin de maîtriser cette plateforme. Dans un premier temps, vous trouverez des formations vous permettant d’acquérir toutes les compétences nécessaires afin de créer un site réussi en un rien de temps. De plus, vous aurez également accès à un guide WordPress qui saura vous aiguiller dans votre projet, notamment en ce qui concerne le nom de domaine mais également la création en elle-même. Par ailleurs, de manière à toujours vous permettre d’approfondir vos connaissances sur le sujet, WPMarmite met en avant une multitude d’articles de blogs. Depuis maintenant 10 ans, la plateforme propose des contenus variés sur le sujet, afin que chaque utilisateur puisse étendre son savoir sur la création de sites WordPress.

Des articles de blog variés pour les utilisateurs de WordPress

De manière à vous accompagner dans la création de votre WordPress de la meilleure des manières, WPMarmite met à votre disposition une grande quantité d’articles de blog explorant les différentes facettes de la conception de site afin que vous puissiez créer le votre selon vos attentes et envies, sans être limité par un manque de savoir-faire. Vous disposerez alors de toutes les connaissances nécessaires pour un site à votre image. Les articles de blog traitent alors les sujets suivants.

Tutoriel WordPress

La plateforme vous propose une multitude de tutoriels grâce auxquels vous pourrez apprendre à maîtriser WordPress à votre rythme, à l’aide d’articles vulgarisés et de conseils faciles à mettre en œuvre. À titre d’exemple, vous trouverez des contenus sur la création de sites multilingues, les widgets ou encore les polices d’icônes.

Thèmes

Lorsque vous créez votre WordPress, vous disposez d’un grand choix concernant la personnalisation de ce dernier, et notamment pour le thème qu’adoptera ce dernier. WPMarmite vous présente alors des thèmes innovants et incontournables pour votre site afin que celui-ci se démarque des autres.

Plugins

Vous trouverez de nombreux contenus sur la mise en place de plugins, ces indispensables d’internet. Ces derniers, permettant d’ajouter de nouvelles fonctionnalités, sont aujourd’hui incontournables.

Sécurité

Lorsque l’on a à faire à un site internet, se pose la question de la sécurité. Ces dernières peuvent concerner les commentaires indésirables, les sauvegardes, les erreurs et bien d’autres sujets à risques.

Référencement

WPMarmite vous propose un contenu varié au sujet du référencement, afin de pouvoir apporter de la visibilité à votre WordPress, en toute simplicité.

Webmarketing

Étroitement lié au référencement, le webmarketing vous permet de faire connaître votre site afin que le succès de ce dernier augmente de jour en jour. Aspect indispensable des sites internet, le webmarketing doit impérativement être maîtrisé par l’utilisateur.

E-commerce

Dans le cadre d’un WordPress, il vous sera également possible de mettre en place une e-boutique grâce à laquelle vous serez en mesure de vendre des articles ou services en ligne.

WPMarmite traite différents sujets liés à la création de sites web via WordPress afin que vous puissiez en maîtriser toutes les facettes.