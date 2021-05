6 choses que vous ne devriez jamais partager sur Facebook et les médias sociaux

Les médias sociaux peuvent être faire du bien, mais seulement si vous les utilisez de manière responsable. Partager trop d’informations ou les mauvaises choses peut vous exposer au harcèlement, à des attaques réelles et à d’autres conséquences que vous préféreriez éviter. Voici quelques exemples de choses que vous ne devriez jamais publier.

Cartes de vaccination et toutes informations médicales

De nombreuses personnes publient des photos de leurs “cartes de vaccination” pour célébrer l’obtention du vaccin COVID-19. Si se faire vacciner est sans aucun doute une bonne chose, partager des informations médicales en ligne ne l’est pas.

Les cartes de vaccination, en particulier, peuvent révéler toutes sortes d’informations personnelles, notamment votre nom complet (qui ne figure pas forcément sur votre profil) et votre date de naissance. Selon l’endroit où vous vous trouvez dans le monde, la carte peut contenir d’autres informations, comme votre adresse et vos informations d’assurance.

Comment protéger votre identité en ligne

La fraude d’identité est un problème croissant dans un monde numérique. Les fraudeurs peuvent tenter d’utiliser ces informations pour ouvrir des cartes de crédit, obtenir des prêts immobiliers, louer des voitures et introduire d’autres demandes potentiellement préjudiciables en votre nom.

Ce type de fraude peut vous suivre pendant des années et rendre difficile l’obtention d’un prêt immobilier ou d’un prêt automobile, ainsi que la demande de location d’un logement. Elle peut même affecter vos perspectives d’emploi. Dans certains cas, vous pourriez être tenu responsable de prêts et d’achats que vous n’avez jamais effectués.

Tout ce qui révèle votre lieu de résidence

Même si vous connaissez personnellement toutes les personnes avec lesquelles vous êtes ami sur Facebook, vous devez éviter de publier votre adresse. Si quelqu’un a besoin de savoir où vous vivez, vous pouvez le lui dire en privé. Malheureusement, de nombreuses personnes révèlent cette information par accident, et la plupart ne s’en rendent même pas compte.

Les photos, en particulier, peuvent en dire long sur votre lieu de résidence. Publier des images de votre rue, de la vue de votre porte d’entrée ou d’une fenêtre, ou des photos de la façade de votre résidence est une mauvaise idée. Les selfies pris dans votre cuisine peuvent comporter du courrier ou d’autres documents en arrière-plan avec votre adresse complète.

Souvent, lorsque vous publiez des images depuis un appareil mobile doté d’un petit écran, il est facile de ne pas voir ces informations révélatrices en arrière-plan. Parfois, un recadrage plus serré de l’image suffit pour éviter le doxxing. Révéler votre adresse peut compromettre votre sécurité et vous exposer à un harcèlement ou à une traque dans le monde réel.

Votre adresse est souvent utilisée par des institutions telles que les banques et les assurances pour confirmer votre identité par téléphone. Combinée à votre nom complet et à votre date de naissance, une adresse physique peut être utilisée pour réaliser des attaques d’ingénierie sociale sur vos comptes bancaires, votre service téléphonique, etc.

Vous ne pouvez pas supposer que toutes les personnes avec lesquelles vous êtes amis ont de bonnes intentions. Certains comptes peuvent tomber entre de mauvaises mains, et certaines personnes peuvent ne pas être à la hauteur de ce que vous attendez d’elles.

Des selfies et des photos qui en disent trop long

Toute photo prise à l’intérieur de votre maison pourrait révéler plus d’informations que vous n’êtes heureux de divulguer à vos amis et followers. Il peut s’agir d’un diplôme de fin d’études que vous avez accroché au mur et qui indique votre nom complet et vos références, ou de quelque chose d’écrit sur un tableau blanc dans votre bureau.

Il ne s’agit pas forcément d’un secret commercial ou de votre numéro de sécurité sociale, mais simplement d’un objet embarrassant que vous avez oublié de ranger. Si vous veillez à ne pas partager des images de vos enfants ou d’autres membres de votre famille, assurez-vous de ne pas publier de photos encadrées en arrière-plan.

Les nouveaux achats et les biens coûteux sont également des sujets de préoccupation. Pensez aux objets qui se trouvent dans votre maison et à ce qu’ils disent de vous. Réfléchissez également à l’endroit où vous conservez vos objets de valeur et demandez-vous si votre maison est une cible intéressante pour les voleurs. Par exemple, le porte-clés de votre cuisine montre à un cambrioleur potentiel comment il pourrait aussi s’emparer de votre voiture.

Projets de vacances et de voyage

Que vous quittiez la ville pour le week-end ou que vous partiez encore plus loin pour quelques semaines, il peut être tentant de parler de votre voyage sur les médias sociaux. Malheureusement, il y a un danger bien réel à faire cela, et cela est impliqué dans un nombre croissant de cambriolages.

Il est préférable de ne parler de votre voyage qu’après celui-ci. Si vous partagez des mises à jour sur un voyage que vous êtes en train de faire, vous indiquez à vos followers que vous n’êtes pas chez vous. Si vous avez un partenaire ou des enfants vivant chez vous et qu’ils apparaissent dans votre selfie à l’aéroport, vous indiquez à vos followers que votre maison est probablement vide.

Cela peut également se produire à plus petite échelle – par exemple, si vous êtes coincé quelque part pendant la nuit en raison de fermetures de routes ou d’événements météorologiques, le fait de poster sur votre voyage à l’avance donne aux envahisseurs de maison une chance de se préparer.

Facebook, Instagram, Twitter et d’autres réseaux vous permettent également de marquer vos publications avec des lieux physiques. Même si vous n’avez pas annoncé que vous partez, il n’est pas judicieux de poster que vous allez “passer la semaine prochaine au bord de la piscine” dans une ville, un État ou un pays situé à des kilomètres de chez vous.

Si vous ne pouvez pas vous contenir, donnez des nouvelles à un groupe d’amis sélectionnés en qui vous avez confiance, en privé et loin des médias sociaux. Ensuite, lorsque vous rentrerez chez vous, vous pourrez poster quelques images choisies pour marquer votre voyage sans compromettre la sécurité de votre domicile.

Informations sur votre routine quotidienne

La plupart des cambriolages ont lieu pendant la journée, lorsque la majorité des gens sont hors de chez eux, sur leur lieu de travail. Si l’intitulé de votre poste peut révéler une grande partie de votre routine (en particulier si vous travaillez en équipe dans le commerce de détail ou l’hôtellerie), le fait de partager trop d’informations peut vous faire courir le risque d’être cambriolé.

Résistez à l’envie de poster que vous êtes “coincé au travail jusqu’à 7 heures”, car cela informe les personnes qui vous suivent que vous serez dehors pendant la majeure partie de la journée. Même le fait d’indiquer dans une annonce Facebook Marketplace que les acheteurs intéressés doivent appeler “après 19 heures ou le week-end” est une mauvaise idée, surtout s’il y a une chance que quelqu’un puisse déterminer où vous vivez en se basant sur les photos fournies avec l’annonce.

Tout le monde n’aime pas mettre en ligne des photos de ses enfants pour une multitude de raisons, mais révéler qu’un enfant d’âge scolaire vit dans votre maison révèle des informations supplémentaires sur vos habitudes, comme les heures auxquelles vous allez chercher ou déposer les enfants à l’école.

Un contenu qui pourrait vous faire perdre votre emploi

Il est important de garder à l’esprit que tout ce que vous publiez sur les médias sociaux peut vous retomber dessus. Même si vous faites confiance à vos followers, des comptes peuvent être compromis et des fuites peuvent se produire. Il peut s’agir d’un simple cas de partage public accidentel d’une information, au lieu de la limiter à vos amis, qui vous met dans l’eau chaude.

Vous devez adapter vos mises à jour sociales à votre public et publier des informations qui ne vous dérangeraient pas que vos amis proches ou éloignés sachent ce que vous faites. Même si vous n’êtes pas ami avec votre patron ou vos collègues de travail sur Facebook, il y a des chances que vos followers sachent où vous travaillez et avec qui vous travaillez.

Des photos embarrassantes prises pendant le week-end (ou il y a des décennies) peuvent amener un employeur à se demander pourquoi il vous a embauché, mais vous pouvez au moins examiner et approuver les photos publiées par d’autres personnes.

Les commentaires négatifs sur un employeur sont, bien sûr, une source de préoccupation, tout comme les mises à jour sur votre désir de trouver un nouvel emploi. Les photos prises au bureau qui révèlent l’identité de vos collègues ou ce sur quoi vous travaillez ne devraient probablement pas être partagées non plus.

Les médias sociaux doivent être amusants

La plupart de ces conseils supposent le pire à propos des personnes avec lesquelles vous êtes “ami” sur les médias sociaux. Dans la plupart des cas, vos amis sont vraiment vos amis et ils ne vous prendront probablement pas pour cible lors d’un vol ou ne prendront pas une carte de crédit en votre nom.

Mais le partage excessif est un problème de l’ère numérique qui a des conséquences dans le monde réel. C’est pourquoi vous devez examiner attentivement la manière dont vous interagissez avec les réseaux sociaux pour vous assurer que vous êtes aussi sûr que possible en ligne.