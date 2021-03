Comment choisir son bureau pour le gaming en 2021

Un bureau de jeu n’est peut-être pas au sommet de votre liste de souhaits, mais votre configuration n’est pas complète sans quelque chose de solide et d’élégant sur lequel reposer le meilleur clavier de jeu et la meilleure souris de jeu. Évoluant au-delà d’une planche de bois reposant sur quatre pieds, les bureaux peuvent aujourd’hui être aussi simples ou riches en fonctionnalités que vous le souhaitez.

Lors du choix d’un bureau de jeu, il y a plusieurs considérations à prendre en compte, comme un système intégré pour vous aider à gérer les câbles, le chargement sans fil de votre téléphone ou même le réglage de la hauteur – ce qui permet de prendre plus de soin de votre posture lorsqu’il est associé au meilleure chaise de jeu. Ce n’est pas seulement une question de fonctionnalité, cependant, certains bureaux visant à s’adapter à la même esthétique de joueur que tous vos autres composants, étant ornés de leurs propres lumières RVB.

Que vous recherchiez un bureau de jeu bon marché qui dépasse votre modèle standard avec de nombreuses fonctionnalités pratiques, une table avec beaucoup d’espace pour prendre en charge la plus grande et la meilleure configuration de moniteur de jeu, ou peut-être même un bureau en forme de L pour maximisez votre espace de travail disponible, nous avons le bureau qui vous convient.

Voici les meilleurs bureaux de jeu à acheter en 2021:

Station de combat RVB de niveau 20 Thermaltake

le meilleur bureau de jeu est la station de combat RVB de niveau 20 de Thermaltake.

Le Thermaltake Level 20 RGB Battlestation est peut-être le bureau de jeu le plus exagéré que vous puissiez acheter, mais obtenir le meilleur sera toujours un investissement. Contrairement à un bureau debout, qui ne vous laisse pas le choix en la matière, vous pouvez régler la hauteur de 70 cm (27,6 pouces) du sol à 110 cm (43,3 pouces), ce qui est une bénédiction pour votre colonne vertébrale. Il peut également mémoriser jusqu’à quatre réglages de hauteur différents, de sorte que vous ne dépassez pas constamment vos positions préférées.

L’éclairage RVB se trouve sur le bord du bureau pour une petite personnalisation, qui peut se synchroniser avec tous les produits Thermaltake et même Razer que vous possédez, grâce à l’intégration avec le logiciel Chroma. Il y a aussi un tapis de souris inclus qui remplit tout l’espace de bureau. Avec un poids de charge maximal de 150 kg et un cadre en aluminium robuste, il ne fait aucun doute que cet appareil peut résister à un triplet des moniteurs les plus lourds.

Station de combat RVB Thermaltake niveau 20 Largeur du bureau 160,6 cm Profondeur du bureau 70,5 cm Poids maximum 150 kg Réglage de la hauteur Oui (40cm)

Eureka K55

le meilleur bureau de jeu pas cher est le Eureka K55.

Si vous ne voulez pas casser votre tirelire lorsqu’il s’agit d’acheter votre propre bureau de jeu, l’Eureka K55 est un excellent choix, offrant une bonne quantité de fonctionnalités pour le prix. Avec une longueur de 55 pouces, il y a plus qu’assez de place pour une configuration à deux moniteurs. Il est également livré avec un support pour une boisson de votre choix, un crochet pour poser votre meilleur casque de jeu, un tapis de souris extra large et un support pour afficher fièrement votre meilleur contrôleur PC.

En ce qui concerne la gestion des câbles, vous pouvez suspendre votre multiprise à l’aide du support à l’arrière du bureau, cachant la mer de câbles de votre sol. Il y a aussi un passe-fil sur le bureau pour faire passer les câbles. Ce n’est pas exactement une hauteur réglable comme les autres options de cette liste, mais vous pouvez jouer avec les pieds du bureau, qui ont 1 cm de céder, aidant à éviter l’oscillation sur des sols inégaux.

Eureka K55 Largeur du bureau 80 cm Profondeur du bureau 60 cm Poids maximum 136 kg Réglage de la hauteur Non

designa 31 pouces

le meilleur petit bureau de jeu est le Designa 31 pouces.

Tout le monde n’a pas l’espace pour les bureaux tentaculaires, c’est là que le Designa 31 pouces entre en jeu. Il peut s’intégrer dans des pièces plus exiguës de seulement 80 cm de longueur, et malgré sa petite taille, il a toujours toutes les caractéristiques d’un grand bureau de jeu . En fait, il est très similaire à l’Eureka K55, notre bureau économique préféré, avec une surface d’aspect carbone, un support de casque inclus et un support de contrôleur de jeu.

Les pieds en forme de X aident également à la stabilité du bureau, de sorte que vos moniteurs doivent avoir un minimum de tremblements lorsque vous martelez votre clavier. La gestion des câbles n’est pas non plus un problème grâce à deux œillets et un support de prise de courant sur la face inférieure.

Désigne 31 ″ Largeur du bureau 80 cm Profondeur du bureau 60 cm Poids maximum 40 kg Réglage de la hauteur Non

flexispot ec1

le meilleur bureau de jeu réglable bon marché est le Flexispot EC1

Vous voulez un bureau réglable en hauteur qui vous permet de vous tenir debout, mais vous ne voulez pas payer la prime d’un bureau comme l’offre RVB de Thermaltake? Ce bureau réglable en hauteur de Flexispot est une excellente alternative. L’opération électrique permet au bureau de s’élever jusqu’à 50 cm et la structure en acier confère au bureau une sensation de solidité. C’est assez facile à reconstituer aussi.

Avec une longueur de 120 cm et un poids nominal de 70 kg, c’est également le bureau idéal pour une configuration à deux moniteurs. De plus, vous pouvez obtenir le dessus de table dans une variété de couleurs, selon vos préférences.

Flexispot EC1 Largeur du bureau 120 cm Profondeur du bureau 60 cm Poids maximum 70 kg Réglage de la hauteur Oui (50cm)

Thermaltake Toughdesk 500l rgb battlestation

le meilleur grand bureau de jeu est la station de combat RVB Thermaltake ToughDesk 500L.

Ce bureau haut de gamme en forme de L de Thermaltake est idéal si vous cherchez à maximiser l’espace et que cela ne vous dérange pas de payer la prime – après tout, il regorge de fonctionnalités pour le prix. Le bureau principal dispose d’un tapis de souris RVB sur toute la surface et l’unité entière est réglable de 70 cm.

Il y a un passage pour cacher votre jungle de câbles de la vue, et avec une capacité de charge de 150 kg, ce bureau devrait être capable de supporter tout ce que vous lui lancez, d’une configuration à trois moniteurs à votre meilleur ordinateur portable de jeu, ou affichant fièrement votre meilleur jeu. PC sur le bureau lui-même.

Station de combat RVB Thermaltake ToughDesk 500L Largeur du bureau 160 cm Profondeur du bureau 160 cm Poids maximum 150 kg Réglage de la hauteur Oui (70cm)

IKEA Fredde

le meilleur bureau Ikea pour les jeux est le Fredde.

Sauf si vous êtes en Chine, vous devrez attendre un peu plus longtemps pour les meubles de jeu sur le thème ROG d’Ikea ​​et d’Asus, mais la société suédoise a déjà son propre bureau de jeu: le Fredde. Son prix de 299 $ / 150 £ est raisonnable, en particulier compte tenu de la robustesse de la plupart des produits Ikea et du nombre de fonctionnalités incluses.

Il y a des porte-gobelets de chaque côté du bureau pour que vous n’ayez pas à vous soucier de renverser votre boisson préférée sur votre équipement de jeu coûteux, plus un support pour casque, des étagères pour afficher vos meilleurs haut-parleurs d’ordinateur et un support de moniteur surélevé pour vous aider. soyez aussi confortable que possible.

En parlant de moniteurs, il est un peu plus petit que certains des bureaux ici, mais vous devriez toujours pouvoir installer une configuration à deux moniteurs dans l’espace très bien. Le cadre peut s’avérer pénible avec les pinces de bureau, cependant, et il n’y a pas de système de gestion des câbles en dessous, mais il y a des œillets pour vous aider à faire passer vos fils et Ikea a des éléments complémentaires à un prix raisonnable comme un système de gestion des câbles et des lumières LED pour terminer votre configuration.

Ikea Fredde Largeur du bureau 185 cm Profondeur du bureau 74 cm Poids maximum N / A Réglage de la hauteur Non

Eureka L60

le meilleur bureau de jeu en forme de L pas cher est l’Eureka L60.

Les bureaux en forme de L sont les plus économes en espace que vous puissiez acheter, réduisant la longueur du bureau tout en vous offrant suffisamment d’espace pour tout votre équipement de jeu. Le L60 d’Eureka est une excellente option et il ne videra pas non plus votre portefeuille.

Il y a un vaste système de gestion des câbles sous le bureau, vous devriez donc être en mesure d’obtenir votre configuration aussi simple que possible. Il a l’air de la pièce aussi, avec son impression dsek en fibre de carbone et son tapis de souris rouge inclus.

Eureka L60 Largeur du bureau 155 cm Profondeur du bureau 110 cm Poids maximum 90 kg Réglage de la hauteur Non

coopération flexispot eg8

le meilleur bureau de jeu en verre est le Flexispot Comhar EG8

Si vous recherchez le look haut de gamme d’un bureau en verre, aucun ne le fait mieux que le Flexispot Comhar EG8. Il est doté d’un réglage électrique de la hauteur jusqu’à 50 cm, vous permettant de varier votre position entre assis et debout, et de ports USB intégrés pour que vous puissiez charger votre téléphone et d’autres accessoires. La longueur de 120 cm le rend également parfait pour une configuration plus compacte.

Cependant, en raison de la construction en verre, le poids nominal est inférieur à 50 kg, vous ne voudrez donc probablement qu’un seul moniteur placé sur le bureau. En outre, le verre signifie que vous ne pourrez pas serrer le matériel suspendu comme les moniteurs ou le meilleur microphone de jeu sans un support de renfort pour absorber une partie de la pression.

Coopération Flexispot EG8 Largeur du bureau 120 cm Profondeur du bureau 60 cm Poids maximum 50 kg Réglage de la hauteur Oui (50cm)

Guide d’achat du bureau de jeu

Si vous passez de longues heures sur votre PC, cela vaut peut-être la peine d’étirer votre budget pour un bureau de jeu réglable en hauteur. Cela vous aidera à éviter de développer une mauvaise posture, car cela vous permet d’alterner entre la position debout et assise tout au long de la journée. La station de combat RVB Niveau 20 de Thermaltake possède de nombreuses fonctionnalités qui font que le bureau se démarque, mais avec Flexispot sur la scène, vous n’avez plus besoin de braver quatre chiffres pour ce niveau de personnalisation – et vous pouvez simplement coller une bande RVB sur le retour pour obtenir la même lueur.

La construction de la table elle-même est également une considération importante. Si vous allez utiliser des pinces pour moniteur ou pour microphone, ou peut-être à l’avenir, vous voudrez une construction en bois ou en métal – les pinces et les bureaux en verre ne se mélangent pas. Vous ne voulez certainement pas manquer les solutions de gestion des câbles telles que les filets, les plateaux pour multiprises ou les œillets, car elles aident toutes à garder toute votre installation en ordre – ne vous inquiétez pas, tous les bureaux répertoriés ici ont cette commodité.

Et enfin, assurez-vous de vérifier que le poids nominal du bureau est adapté à votre configuration. Si vous optez pour une configuration à trois moniteurs, vous ne voulez pas dépenser tout cet argent sur un bureau inadéquat qui va simplement s’effondrer sous le poids, envoyant vos nouveaux moniteurs sophistiqués avec lui.