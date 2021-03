Comment installer ExpressVPN sur Apple TV

L’utilisation d’un VPN sur votre Mac, iPad ou iPhone est devenue assez courante et il est vraiment facile de se mettre en place avec un service comme ExpressVPN sur ces appareils. Contrairement aux appareils macOS et iOS, l’Apple TV n’a pas la possibilité de télécharger une application VPN et de se connecter facilement à un service VPN, ce qui rend le processus un peu plus délicat (mais pas impossible).

Au lieu d’installer simplement une application, quelques étapes supplémentaires sont nécessaires pour configurer une connexion ExpressVPN MediaStreamer dans l’application Paramètres de votre Apple TV. Puisque MediaStreamer n’est que SmartDNS, ce n’est vraiment que pour contourner les restrictions géographiques dans le contenu en streaming plutôt que la confidentialité et la sécurité offertes par un VPN.

Si vous avez un routeur compatible VPN, vous feriez mieux d’installer ExpressVPN dessus pour offrir tous les avantages d’un VPN à tous vos appareils connectés, Apple TV incluse.

Nous considérons ExpressVPN comme le meilleur VPN du marché. Si vous recherchez un service de bonne qualité à utiliser sur vos appareils Apple, il est très facile de démarrer avec ExpressVPN.

Avant de commencer

Avant de commencer avec ExpressVPN, vous devez vous assurer que vous vous êtes inscrit à un compte. Il n’y a pas d’essai gratuit, mais il existe une garantie de remboursement de 30 jours qui vous permet de l’essayer sans risque. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir 15 mois d’ExpressVPN pour le prix de 12, associés à cette garantie de remboursement qui est l’une des meilleures offres VPN du marché.

Choisissez la durée d’abonnement que vous souhaitez, d’un mois à six mois ou le niveau 12/15 mois, saisissez vos coordonnées et comment vous souhaitez payer et vous êtes prêt à partir.

Bien qu’il existe de nombreux fournisseurs de VPN, ExpressVPN est fortement recommandé d’avoir été en tête de notre liste des meilleurs services VPN.

Comment utiliser ExpressVPN sur votre Apple TV

ExpressVPN propose une fonction SmartDNS pour Apple TV (et autre matériel de streaming) appelée MediaStreamer. Pour l’utiliser, la première chose à faire est d’enregistrer votre adresse IP sur ExpressVPN. Voici comment:

Connectez-vous au site Web ExpressVPN et consultez Mon compte pour afficher votre tableau de bord. Sélectionnez l’option pour Paramètres DNS. Sous Enregistrement d’adresse IP, Cliquez sur Enregistrer mon adresse IP. Il est également recommandé de basculer Enregistrer automatiquement mon adresse IP afin que vous n’ayez pas à passer par ce processus chaque fois que votre adresse IP change.

Une fois que vous avez fait cela, vous devez localiser les détails de votre DNS MediaStreamer.

Revenez à votre Tableau de bord et sélectionnez Configurer les appareils du menu. Sélectionner Apple TV et ton Adresse IP du serveur DNS MediaStreamer sera visible. Notez-le car vous en aurez besoin à l’étape suivante.

Maintenant que vous avez les détails de votre MediaStreamer, vous pouvez passer à l’Apple TV elle-même pour terminer la configuration.

Sur votre Apple TV, ouvrez le Réglages app et accédez à Réseau> Wi-Fi et sélectionnez votre connexion Wi-Fi (ou votre connexion filaire si vous utilisez Ethernet). Sélectionner Configurer DNS et choisissez Manuel. Entrer le Adresse IP du serveur DNS MediaStreamer vous avez trouvé plus tôt. Si vous aviez précédemment configuré manuellement vos paramètres DNS, il vaut la peine de les noter au cas où vous souhaiteriez arrêter d’utiliser ExpressVPN et revenir à vos paramètres précédents. Sinon, vous pouvez toujours le réinitialiser sur Automatique. Une fois que vous avez entré votre adresse IP manuellement, appuyez sur Fait. Redémarrage votre Apple TV pour que les modifications prennent effet.

ExpressVPN propose un guide utile qui décrit exactement comment configurer son service avec votre Apple TV, ce qui vaut la peine d’être lu dans son intégralité.

Il existe également des conseils pratiques pour utiliser ExpressVPN avec votre routeur, ce qui vous permettrait de diffuser du contenu verrouillé par région, de profiter de fonctionnalités supplémentaires et de bénéficier d’une sécurité améliorée.

Pourquoi utiliser ExpressVPN avec mon Apple TV?

La principale raison pour laquelle vous voudriez utiliser un VPN avec votre Apple TV est pour accéder à du contenu qui n’est pas disponible dans votre région. S’il y a du contenu accessible uniquement dans certaines régions, ExpressVPN vous permet d’y accéder en changeant virtuellement votre emplacement.

MediaStreamer d’ExpressVPN va en partie pour y parvenir sur Apple TV avec sa technologie SmartDNS débloquant un grand nombre de contenus qui seraient autrement indisponibles, mais vous seriez mieux servi en utilisant ExpressVPN sur votre routeur si vous voulez plus de contrôle sur la région souhaitée plus des avantages supplémentaires en matière de cryptage et de confidentialité.

Notez cependant que cette pratique va à l’encontre des conditions générales de Netflix et de nombreux autres services de streaming.

Il existe de nombreuses autres raisons d’utiliser un VPN sur vos autres appareils, des avantages supplémentaires en matière de sécurité et de confidentialité à la recherche de billets d’avion bon marché. Nous avons mis au point un guide sur l’utilisation d’un VPN afin de vous aider à déterminer si vous devriez en utiliser un. Nous avons également un tour d’horizon des meilleures offres VPN si vous souhaitez économiser sur votre abonnement VPN.

Nous testons et examinons les services VPN dans le cadre d’utilisations récréatives légales. Par exemple:

1.Accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service).

2.Protégez votre sécurité en ligne et renforcez votre confidentialité en ligne à l’étranger.

Nous ne soutenons ni ne tolérons l’utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n’est ni approuvée ni approuvée par Future Publishing.