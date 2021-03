Comment rendre votre site Web plus dynamique et interactif

L’interactivité est essentielle sur votre site Web si vous souhaitez vous démarquer sur Internet.

Plus votre site Web est interactif, plus vous avez d’opportunités de transformer un visiteur en client et plus tard en acheteur récurrent.

Internet concerne désormais le niveau d’interaction d’un utilisateur sur votre site Web. Si votre site Web ne l’a pas fait aucun doute, il mourra puisque vos visiteurs ne font que le parcourir et l’abandonnent rapidement.

Si vous ne voulez pas que cela se produise, vous devez rendre votre site Web intéressant en termes de fonctionnalité et de convivialité.

Êtes-vous prêt à rendre votre site Web complètement interactif? Voici quelques conseils pour rendre votre site plus interactif.

Gardez la conception simple et propre

Vous devez miser sur la simplicité lors de la conception de votre site Web. Les visiteurs peuvent facilement comprendre ce qu’est votre site au lieu de les confondre avec un design confus et distrayant.

L’idée derrière un design épuré et simple est d’offrir une excellente expérience utilisateur. Si votre site Web en manque, vous devriez penser à une refonte complète en jetant les choses qui sont parfois inutiles.

Dans le même ordre d’idées, les conceptions de sites Web les plus propres ont une charge plus rapide, ce qui en fait une meilleure expérience utilisateur. De plus, grâce à sa simplicité, il devient multiplateforme.

Fournir des écrans de confirmation

Garantir une expérience utilisateur complète grâce à une bonne navigation sur votre site Web ne représente que la moitié de la bataille.

L’utilisateur doit avoir la rétroaction correcte après chaque action qu’il fait. Par exemple, lorsque l’utilisateur achète sur votre site, vous devez garantir qu’il obtienne un écran de confirmation. Ou si l’utilisateur s’abonne à votre newsletter, il devrait obtenir une confirmation de la transaction.

Fournir des messages de confirmation appropriés aide les utilisateurs et leur donne des directives sur l’étape actuelle et la prochaine étape. Quelque chose comme un simple message de confirmation réussi suffit parfois.

Utiliser les liens des réseaux sociaux

L’interaction utilisateur comprend différentes façons de partager votre contenu sur différentes plateformes sociales sur le Web. Les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Tiktok sont un excellent endroit pour donner de la visibilité et de la notoriété à votre site Web.

Assurez-vous donc de fournir des options de lien afin que les utilisateurs puissent partager facilement et rapidement votre contenu. Vous pouvez définir une barre de boutons de réseau social en haut de votre site Web afin que les utilisateurs puissent suivre votre page ou tout contenu de vos comptes de réseaux sociaux.

L’idée derrière cela est de garder vos utilisateurs informés de tout contenu ou événement de votre site Web.

Créez du contenu utile et engageant

Les sites Web qui réussissent sont connus parce qu’ils fournissent un contenu utile et attrayant. Si vous envisagez d’augmenter vos visiteurs et de les transformer en clients récurrents, vous devez vous occuper du contenu du site Web.

Certes, il existe différents formats pour partager votre contenu. Partagez une vidéo, des guides pratiques, des articles de blog courants, des podcasts. Si vous êtes sur WP, vous pouvez également utiliser l’un des différents types de graphiques pour rendre les données dynamiques. Dans les deux cas, votre contenu doit être unique, utile et attrayant.

Ajouter des composants interactifs

Il y a une petite ligne entre l’interactivité et la distraction. Votre site Web doit offrir une interaction et non une distraction.

Vous pouvez ajouter quelques composants et sections interactifs sur le site Web, comme des états de survol colorés et dynamiques sur des liens ou des images.

En outre, il est judicieux d’ajouter des vidéos informatives sur vos services ou sur les objectifs de votre marque. En fin de compte, vous établissez des connexions et des relations avec l’utilisateur.

Fournir des moyens d’interagir

Fournissez différentes façons dont les visiteurs peuvent interagir avec vous. Assurez-vous que votre adresse postale, votre numéro de téléphone ou toute information de contact est placé sur une vue accessible.

La page “Contactez-nous” ne devrait pas manquer sur votre site. C’est la manière la plus courante pour les utilisateurs d’interagir avec vous. Ajoutez donc le formulaire où les visiteurs peuvent demander ou poser n’importe quelle question.

Configurer une section de commentaires

Obtenir des commentaires vous mettra en avance sur les problèmes futurs. Mais cela vous donnera également une idée de la façon dont votre public interagit avec votre contenu.

Permettez aux visiteurs de laisser des commentaires et vos sections de commentaires pour voir ce qu’ils pensent de votre contenu ou de toute question qu’ils ont à ce sujet.

Alors, créez une section de commentaires facile où vos lecteurs peuvent laisser leurs pensées. C’est l’espace où vous vous engagerez avec eux.

Avez-vous déjà lu un article de blog et par la suite vous vouliez remercier à quel point cela vous a été utile, mais vous n’avez pas trouvé où le laisser? Alors évitez-le en fournissant une section de commentaires.

Suivi des commentaires des utilisateurs

Cela ne vaut pas la peine d’avoir une section de commentaires si vous ne donnez pas de suivi aux commentaires de l’utilisateur.

Fournir un espace pour les commentaires donne aux utilisateurs l’impression que le propriétaire du site Web est vraiment heureux d’obtenir des commentaires et des interactions.

Une fois que vos lecteurs commencent à laisser leurs commentaires, vous devez y répondre autant que vous le pouvez. C’est l’une des clés du succès de votre blog.

Conception réactive

De nos jours, l’interactivité consiste également à rendre votre site Web convivial pour les utilisateurs mobiles. Par conséquent, assurez-vous que votre site Web s’affiche correctement quels que soient les ratios, la fenêtre d’affichage ou les tailles de l’appareil. Ceci est particulièrement important s’il s’agit d’une page de destination de produit. Cela améliorera en fin de compte les métriques de votre SaaS, si votre page de destination vend un logiciel, c’est-à-dire.

Pour que votre site Web réponde à cette exigence de l’utilisateur, il doit être développé en utilisant un design réactif.

Une conception réactive vous permettra de fournir une meilleure expérience utilisateur lorsque les utilisateurs utilisent leurs appareils mobiles. S’ils trouvent un design cassé pendant qu’ils naviguent, ils abandonneront le site dès qu’ils atterriront sur votre site Web.

Utilisez les couleurs judicieusement

Les couleurs reflètent les émotions et les sentiments. Utilisez les couleurs à bon escient, car certaines d’entre elles peuvent causer de la fatigue, de la distraction ou un sentiment négatif sur vos lecteurs.

Vos couleurs sont basées sur les principes de votre marque. Alors, choisissez ceux qui véhiculent ces valeurs. Vous devez utiliser la bonne tonalité de couleur qui attire l’attention de l’utilisateur.

En outre, utilisez les couleurs de manière stratégique sur les éléments importants sur lesquels vous souhaitez que les utilisateurs mettent leurs yeux. Assurez-vous également de choisir la bonne palette de couleurs.

Gardez une navigation cohérente et facile

Une partie de l’expérience utilisateur est basée sur la facilité et la rapidité avec laquelle les utilisateurs peuvent naviguer parmi tous les éléments du site Web. Vous devez vous assurer que la navigation sur votre site Web ne fait pas perdre de temps à l’utilisateur. Une navigation déroutante le fera.

S’ils perdent du temps à obtenir des informations, il est judicieux de repenser votre flux de navigation.

Les principaux éléments navigables doivent être instantanément visibles pour les utilisateurs. En outre, ils doivent maintenir la cohérence entre les différentes pages ou sections de votre site Web.

Intégrez des outils interactifs

L’ajout d’outils interactifs tels que des quiz et de courts jeux amusants rendra votre site plus agréable. Tous doivent viser à en savoir plus sur vos utilisateurs ou à leur fournir des informations importantes sur votre marque.

Vous pouvez le faire en intégrant quelques outils logiciels simples sur votre site Web. Il est largement prouvé que cela stimule l’engagement des utilisateurs.

Utilisez une stratégie de contenu généré par l’utilisateur

À un moment donné, il est judicieux de permettre aux utilisateurs de publier leur contenu. Les utilisateurs aiment cela, car ils se sentent également partie intégrante de votre marque.

Tout le monde se sent bien lorsque son contenu est publié sur un site Web. Parier sur le contenu généré par les utilisateurs est donc une excellente stratégie si vous souhaitez augmenter l’engagement des utilisateurs.

Vous devez leur permettre de faire entendre leur voix. Ils ont la possibilité de s’exprimer, de partager des informations utiles et de sentir qu’ils font partie de votre communauté.

La section des commentaires, les forums, l’auteur vedette de la semaine, les tableaux de questions et réponses ne sont que quelques moyens de contenu généré par l’utilisateur.

Pourtant, vous avez la tâche d’encourager et de convaincre vos utilisateurs de publier leurs idées et opinions. Une fois que vous y parvenez, vous remarquerez à quel point l’interaction est meilleure et les utilisateurs voudront revenir pour plus.

Liens internes

Plus vous incitez les utilisateurs à lire votre blog, plus vous obtenez d’engagement. Il est essentiel que pendant qu’un utilisateur lit un article de blog, vous lui proposiez des articles connexes.

De cette façon, vous vous assurez que l’utilisateur peut cliquer sur ces articles connexes et obtenir plus d’informations. Cela signifie que vous gardez votre lecteur occupé à fournir des informations intéressantes, personnalisées et utiles.

Fournir des liens pertinents dans chaque article vous permettra d’obtenir plus d’interaction. Il est plus probable que les utilisateurs continuent à lire les liens internes.

Ajoutez du contenu précieux

Votre stratégie marketing joue un rôle important dans la manière dont vous interagissez avec votre public. Vos efforts peuvent emballer votre message marketing.

Les outils de marketing traditionnels, tels que les newsletters, sont plutôt unidirectionnels. Vous avez besoin d’un moyen de communication bidirectionnel.

Essayez également de présenter votre message marketing d’une manière qui ajoute un contenu précieux au lieu d’une interaction froide. Votre message ne devrait pas être de demander aux utilisateurs de faire quelque chose.

Votre message vise à montrer que vous vous souciez de vos utilisateurs et de l’honnêteté dans l’établissement de relations positives et durables avec eux.

Bulletins

Les newsletters restent l’un des moyens les plus puissants et les plus efficaces d’augmenter l’interaction sur votre site Web. Mettez à jour vos lecteurs en envoyant des newsletters quotidiennes ou hebdomadaires avec un contenu précieux.

Ils se sentiront importants et heureux d’obtenir du contenu précieux à consommer et même à partager avec leurs amis. Cela garantit que les utilisateurs restent engagés

Les newsletters peuvent inclure des liens vers des offres, de nouveaux messages que vous souhaitez promouvoir ou tout autre élément pertinent pour vos utilisateurs. Probablement, ils reviennent sur votre site Web en cliquant dessus, ce qui signifie à son tour gagner plus de trafic et de visites.

Widgets de chat

Les discussions sont les moyens d’interaction les plus personnalisés et les plus directs. Lorsqu’un visiteur atterrit sur un site Web où il a la possibilité de discuter avec une personne, c’est extraordinaire.

Un chat en direct est le moyen le plus direct d’interactivité sur un site Web d’entreprise. Pourtant, cela pourrait être coûteux pour les sites Web non commerciaux qui ne pouvaient pas se le permettre.

Si cela vous semble trop cher et trop engagé, vous avez une deuxième option. Les chatbots ont transformé le mode d’interaction et de communication.

Vous pouvez les configurer facilement et rapidement. En outre, ils peuvent être configurés pour répondre à des questions prédictives.

Commentaires et évaluations

Le dernier, mais non le moindre, est de demander constamment des commentaires. Si vous souhaitez atteindre les objectifs de votre site Web, vous devez vous améliorer plus rapidement.

L’amélioration vient de la rétroaction, qu’elle soit positive ou négative. Les notes sont également un autre moyen d’obtenir des informations et des faits importants auprès de votre public.

En demandant des commentaires, vous vous souciez de ce que vos lecteurs pensent et ressentent à propos de vos produits et services. Ce mode d’interaction aide à construire une relation honnête et solide.

L’objectif final des commentaires et des évaluations est de déterminer ce que vous devez conserver, modifier ou supprimer de vos services et produits actuels. Vous pouvez donc proposer une meilleure version de votre marque.

Rendre votre site Web plus interactif vous aidera à offrir le type de service et de produits que vos visiteurs recherchent.

Les utilisateurs sont enfin ceux qui assurent le besoin de votre site Web. Amener vos lecteurs à interagir avec votre site devrait faire partie intégrante de la conception de votre site Web et de vos stratégies de contenu.