Comment optimiser Windows 10 pour les jeux

Le jeu sur PC est largement considéré comme le type de jeu le plus immersif disponible dans l’ère moderne de l’informatique, avec sa capacité à créer des graphiques réalistes, une jouabilité incroyable et une pléthore de périphériques pour donner à l’utilisateur le sentiment d’un contrôle et d’un confort total.

Cependant, avec l’évolution rapide de la technologie et les jeux qui requièrent désormais le matériel le plus récent, beaucoup de gens ont du mal à optimiser leur expérience de jeu. Si vous faites partie de ces personnes moins chanceuses qui ne peuvent pas s’offrir le dernier matériel, il existe quelques astuces qui peuvent vous aider à améliorer votre expérience de jeu. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment optimiser votre pack Windows 10 pour booster le gameplay et les FPS en ajustant et désactivant tout ce qui réduit les performances de votre plateforme.

Maintenir votre système à jour

La première chose que tout joueur sur PC devrait faire et savoir, c’est qu’il est important de maintenir son système à jour. Qu’est-ce que cela signifie exactement ? Eh bien, cela signifie qu’il faut s’assurer que Windows a les dernières mises à jour installées et, plus important encore, que votre GPU est à jour. Windows fait ses propres mises à jour assez efficacement en installant automatiquement les dernières mises à jour lorsqu’elles sont disponibles, mais avec votre GPU, Windows n’est pas aussi rapide.

En tant que joueur, le fait que le pilote de votre GPU ne soit pas à jour peut faire la différence entre un jeu fluide et transparent et un BSOD et un plantage constant. Personne n’aime cela. Ainsi, la première chose que nous vous recommandons de faire dans la quête d’une optimisation totale de Windows 10 pour les jeux est d’abord de vérifier que votre Windows est à jour, puis de vérifier que les pilotes de votre GPU sont à jour et nous allons décrire ci-dessous la meilleure façon de le faire.

Mise à jour de Windows 10

Cliquez sur l’icône Windows dans le coin inférieur gauche de votre bureau.

Cliquez sur l’onglet “Paramètres” (la petite roue).

Trouvez et cliquez sur l’onglet Mise à jour et sécurité

Dans Mise à jour et sécurité, assurez-vous de cliquer sur l’onglet Mise à jour de Windows.

Dans la mise à jour de Windows, vous verrez toutes les mises à jour en attente d’installation.

Installez, redémarrez, et redémarrez

Mise à jour du pilote du GPU

Trouvez la marque et le modèle de votre carte graphique.

Allez sur le site Web du fabricant et recherchez le modèle de votre GPU.

Téléchargez et installez les pilotes.

Redémarrez votre système et vous êtes à jour.

Voilà, c’est aussi simple que cela, assurez-vous que les pilotes de votre GPU et Windows sont toujours à jour pour éviter les erreurs système et les plantages de jeux dans des situations cruciales !

Paramètres des effets visuels de Windows

La prochaine chose que nous vous recommandons toujours de faire est de personnaliser les paramètres des effets visuels de Windows qui peuvent certainement réduire les performances de votre PC. Il est important de mentionner que cette section concerne principalement les PC bas de gamme, la plupart des PC haut de gamme ne seront pas affectés par ces changements mais nous les aborderons quand même.

Si vous souhaitez désactiver l’un des effets visuels, suivez notre guide simple étape par étape ci-dessous :

Tapez “Paramètres système avancés” dans la barre de recherche du bureau, dans le coin inférieur gauche du bureau.

Sous les paramètres avancés, assurez-vous que l’onglet “Avancé” est sélectionné.

En haut, vous verrez les paramètres de performance, cliquez sur la case des paramètres.

Dans la fenêtre qui s’ouvre, vous verrez des effets visuels et 4 options.

Sélectionnez l’onglet “Ajuster pour une meilleure performance” et appliquez.

Cela modifiera les effets visuels de votre système et contribuera à améliorer légèrement les performances de votre PC. Si vous trouvez que cela vous aide, il peut être intéressant de mettre à niveau votre RAM si votre carte mère le permet.

Configurer Windows en haute performance

Un autre changement très rapide que vous pouvez apporter à Windows 10 sont les paramètres de performance, qui par défaut sont réglés sur équilibré, ce qui signifie que Windows réglera la vitesse de votre processeur pour n’utiliser que la puissance requise pour exécuter les tâches actuellement ouvertes. Cela permet d’économiser l’énergie et la batterie des ordinateurs portables. Pour les joueurs, ce paramètre n’est donc pas optimal.

Ceci étant dit, en réglant vos paramètres de performance sur un niveau élevé, Windows modifiera la vitesse de votre processeur pour qu’il fonctionne toujours au maximum, ce qui, dans certains cas, améliorera votre expérience de jeu.

La modification de votre plan de performance est très simple, voici les étapes nécessaires pour l’optimiser :

Dans la barre de recherche du bureau, tapez “Power Plan”. La fenêtre qui s’ouvre affiche vos paramètres actuels et un onglet “modifier les paramètres d’alimentation avancés”. Cliquez sur l’onglet pour faire apparaître les paramètres avancés Dans le menu déroulant, sélectionnez “Hautes performances” et cliquez sur “Appliquer”.

Comme ci-dessus, cela sera plus efficace sur les PC de bas de gamme. Si cela ne fait pas une grande différence, les étapes suivantes peuvent être plus efficaces.

Utiliser le mode jeu de Windows

Le mode jeu est une nouvelle innovation que Windows a mise en place pour améliorer les performances. Il fonctionne en optimisant le matériel de votre ordinateur afin de concentrer la majorité de sa puissance sur le jeu auquel vous jouez. Très pratique. Il modifie la priorité des autres tâches d’arrière-plan en la réduisant tout en augmentant la priorité du jeu au maximum.

Pour activer le mode jeu, procédez comme suit :

Dans “Windows Search”, tapez “Game Mode” et appuyez sur “Enter”. L’application ” Gaming ” s’ouvre et vous devez avoir sélectionné ” Game mode “. Dans le mode Jeu, vous verrez un bouton qui permet d’activer et de désactiver le mode Jeu. Sélectionnez simplement “On” pour profiter des fonctions du mode Jeu.

Le mode Jeu propose un tas d’autres fonctions pour améliorer votre expérience de jeu globale, mais elles sont assez gourmandes pour votre processeur et nous ne vous recommandons pas de les essayer. Cependant, si votre ordinateur fonctionne correctement, nous vous recommandons d’essayer le mode jeu.

Optimisez votre compte Steam

Steam est utilisé dans le monde entier et pour une bonne raison, cependant, les mises à jour en direct peuvent être une véritable plaie lorsqu’elles sont réglées sur automatique, car elles ont tendance à exclure les gens au moment le plus inopportun, sans parler des pics de ping si ce n’est pas le cas. Cela peut être désactivé et nous vous recommandons de le faire pour éviter que cela ne se produise.

Dans steam, sélectionnez les paramètres. Dans les paramètres, sélectionnez téléchargements. Dans Téléchargements, décochez la case Autoriser les téléchargements pendant le jeu.

Et c’est tout ce qu’il y a à faire, si c’est déjà décoché, alors laissez-le évidemment décoché et vous êtes prêt à partir. Si ce n’est pas le cas, il faut absolument modifier ce paramètre.

Mise à niveau de votre matériel

Vous vous demandez peut-être, à ce stade, en quoi la mise à niveau de mon ordinateur permet d’optimiser Windows 10 ? Et pour être honnête, vous avez raison. Cependant, ce qui vaut la peine d’être noté, c’est le matériel qui change radicalement le temps de chargement de Windows 10 et des jeux.

Les disques durs SSD ne sont pas un nouveau concept, mais ils sont extrêmement importants lorsqu’il s’agit de temps de chargement en raison de leur conception et de leur technologie. Avec une exécution efficace de Windows, il est possible de réduire le stress global que Windows impose à un système. Avec un SSD, le temps de chargement de Windows sera massivement réduit, tout comme celui de n’importe quel jeu installé sur ce disque. Par exemple, PUBG sur un disque dur prenait entre 45 et 60 secondes, lorsqu’il était transféré sur un SSD, le temps de chargement était réduit à moins de 10 secondes. Vous pouvez donc clairement voir les avantages.

Conclusion

En fin de compte, Windows 10 est un ensemble fantastique et convivial qui permet de nombreuses personnalisations pour aider à stimuler les performances globales de votre PC, en particulier en termes de jeux. Les conseils ci-dessus sont le meilleur point de départ lorsque vous essayez d’améliorer votre système. Cependant, en fin de compte, si vous voulez un changement vraiment spectaculaire dans les performances, votre meilleur pari est de prendre le taureau par les cornes et de mettre à niveau votre matériel pour le rendre à la fois moderne et à l’épreuve du futur.