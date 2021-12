Comment utiliser votre shampoing solide Druydès ?

La qualité des produits de votre routine beauté est aussi importante que la façon dont vous les utilisez au quotidien. En effet, une utilisation excessive ou une mauvaise conservation de vos cosmétiques ne vous permet de tirer tous les bienfaits de ses propriétés pour prendre soin de vous. Si vous faites le choix de changer vos habitudes avec des nouveaux produits plus respectueux de l’environnement, il convient alors d’adapter vos soins et votre routine pour une efficacité optimale. Dans cet objectif, nous vous guidons ici avec le shampoing solide bio de la marque Druydès.

Un premier pas pour une salle de bains zéro déchet

Quel que soit votre type de cheveux, il existe aujourd’hui de nombreux shampoings solides pour répondre à vos besoins et limiter le nombre d’emballages superficiels dans votre salle de bains. Débarrassé des flacons en plastique polluants, vous profitez désormais d’un produit de beauté revenu à l’essentiel plus respectueux des enjeux environnementaux de demain, mais aussi de votre cuir chevelu. En effet, avec une formule sans eau, votre shampoing n’a plus besoin de conservateurs chimiques pour se conserver. Vous évitez ainsi d’appliquer des agents souvent agressifs pour la fibre capillaire et la peau sensible de votre crâne. L’utilisation d’un shampoing solide naturel et bio comme celui de la marque Druydès permet donc à vos cheveux de retrouver rapidement une réelle brillance et une souplesse agréable.

Comment appliquer votre shampoing Druydès ?

La première utilisation d’un shampoing solide semble légitimement inhabituelle lorsque vous avez toujours été habitué à un shampoing liquide. Toutefois, ce type de soin reste un pain de savon que vous prenez facilement et rapidement en main au moment de votre douche. Il vous suffit de mouiller votre crâne et vos cheveux sur toute la longueur puis de masser votre cuir chevelu directement avec le galet de shampoing solide. Lorsque la quantité de mousse obtenue vous convient, vous pouvez reposer votre savon et continuer un massage du crâne avec la paume de vos mains. Une fois vos cheveux lavés, il ne reste plus qu’à les rincer abondamment.

Si vous préférez éviter le contact de votre shampoing solide avec vos cheveux, vous pouvez également faire mousser votre savon entre vos mains avant de l’appliquer sur votre crâne. Il est simplement questions de vos envies et de vos préférences ici, l’efficacité de votre soin reste inchangée quelle que soit la méthode utilisée.

Où le conserver après votre douche ?

S’il suffit de refermer le capuchon de son shampoing liquide et de le reposer dans un coin de votre douche, un format solide bio nécessite de rester dans un endroit sec afin de ne pas demeurer continuellement humide. En effet, si vous laissez votre shampoing solide avec de l’eau constante, des bactéries peuvent rapidement se développer vous privant ainsi d’une hygiène indispensable. Afin de profiter de votre soin durablement, il est donc conseillé de le poser sur un porte-savon en bois. De cette manière, votre shampoing solide bio Druydès peut sécher efficacement entre vos douches.

Comment le faire voyager dans votre trousse de toilette ?

Là encore, il n’est plus question d’encombrer votre trousse de toilettes avec des flacons inutiles et volumineux. L’achat d’un accessoire durable vous permet en effet de transporter votre shampoing solide partout avec vous et de profiter d’un gain de place précieux dans vos bagages. Selon vos préférences, vous pouvez opter pour une boîte à savon rigide qui pourra également faire office de porte-savon à votre destination, ou pour une pochette en tissu pratique et légère. Quel que soit votre choix, vous réinventez votre routine beauté pour un format plus compact que jamais et des soins naturels dont vous profitez où que vous soyez.

Druydès : un shampoing bio et made in France

Née de la passion et de l’engagement d’une équipe enthousiaste, la marque française Druydès vous garantit des shampoings naturels et bios dépourvus de tout ingrédient chimique ou superflu. Une formule qui revient à l’essentielle pour vous offrir une routine beauté saine qui s’inscrit pleinement dans vos principes personnels. Les nombreux articles du site de shampoing Druydès vous permettent par ailleurs de découvrir de façon transparente et claire la production de vos produits de beauté et l’éthique de la marque au quotidien. Un site référence et des shampoings bios fabriqués en France dont vous ne pourrez plus vous passer !