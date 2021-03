Dyson a dévoilé son aspirateur sans fil le plus perfectionné à ce jour, qui, selon la marque, est capable de détecter, d’éliminer et de classer la poussière cachée dans votre maison pour “prouver scientifiquement un nettoyage en profondeur”.

Si vous avez toujours voulu avoir un graphique à barres en temps réel vous indiquant exactement combien de particules de poussière vous aspirez – et de quel type elles sont – le V15 Detect est fait pour vous.

Le dernier aspirateur sans fil de Dyson, qui a récemment été lancé aux États-Unis et sera bientôt disponible au Royaume-Uni, utilise un laser pour mettre en évidence la poussière sur les sols durs et un capteur de poussière acoustique très sensible pour détecter et enregistrer les types de particules minuscules qu’il aspire.

Il est également doté d’une nouvelle technologie anti-enchevêtrement, qui empêche les cheveux de s’enrouler autour de la barre de la brosse sur les têtes de sol turbo.

Aucune date exacte n’a été communiquée quant à la disponibilité du V15 Detect au Royaume-Uni, mais vous pouvez vous inscrire à l’avance sur le site Web de Dyson. Il coûtera 800 €, soit le même prix que le V11 Absolute, et 50 € de moins que le V11 Outsize, lancé plus tôt cette année.

Nous essaierons le V15 Detect dans les semaines à venir pour vous donner nos premières impressions d’expert avant nos tests en laboratoire indépendant, mais pour l’instant, lisez la suite pour en savoir plus sur ce que le dernier modèle a dans sa manche.

Dyson V15 Detect : nouvelles caractéristiques clés

Les principales caractéristiques de la gamme V11, notamment l’autonomie d’une heure, le vidage facile du bac, l’affichage numérique et l’adaptation automatique de l’aspiration, restent en grande partie les mêmes, mais le V15 possède plusieurs extras qui attirent l’attention et visent à lui donner l’avantage sur ses concurrents.

Détection laser de la poussière

Nous avons déjà déploré que les aspirateurs sans fil Dyson ne soient pas équipés de phares à LED – utiles pour mettre en évidence les coins poussiéreux – alors que de nombreux concurrents moins chers le font.

Nous ne pouvons pas porter le même reproche au V15 Detect.

Non content d’être équipé de simples LED, l’aspirateur à rouleau souple Slim Fluffy est doté d’une diode laser verte, placée à un angle précis pour éclairer la poussière sur votre passage.

Dyson affirme que le laser est plus efficace que les LED pour mettre en évidence les saletés cachées, mais nous devrons le voir en action pour rendre notre verdict.

N’oubliez pas, cependant, que cette fonction n’est disponible que sur la tête de sol Slim Fluffy, qui est réservée aux sols durs.

Capteur de poussière et statistiques en temps réel sur ce que vous aspirez

Ce capteur de poussière acoustique avancé (connu sous le nom de capteur piézoélectrique) permet de suivre la quantité de poussière aspirée et de la classer par taille dans un graphique à barres colorées sur l’écran numérique.

Le capteur fonctionne en estimant le nombre et la taille des particules aspirées sur la base des vibrations provoquées par la poussière qui frappe le capteur, ce qui vous permet de connaître en temps réel le degré de saleté de vos sols. L’aspirateur utilise ces informations pour augmenter automatiquement la puissance d’aspiration dans les zones les plus sales.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons cette fonctionnalité. L’aspirateur sans fil Pure S12 de Tineco a devancé Dyson en 2019 avec son capteur de poussière et son affichage numérique de la poussière, mais c’est le premier que nous avons vu qui décompose les particules de poussière de différentes tailles. Si cela est nécessaire ou une nouveauté pour votre blitz hebdomadaire, seul vous pouvez décider.

Dyson affirme que cette fonction fournit également une “preuve scientifique” d’un nettoyage en profondeur, car vous serez en mesure de dire quand les surfaces sont exemptes d’allergènes et de micro-organismes ; un argument compréhensible, étant donné les circonstances mondiales.

Mais si la propreté est un aspect important d’une bonne hygiène, il convient de noter qu’aucun aspirateur – pas même un Dyson – n’a de pouvoirs désinfectants magiques.

Finies les déchirures : la technologie anti-enchevêtrement permet d’obtenir des barres de brosse autonettoyantes.

Le V15 Detect est également doté de la technologie anti-enchevêtrement. Comme Shark et certains autres concurrents, Dyson a cherché à résoudre le problème des cheveux qui s’enroulent autour de la barre de brosse, ce qui peut obstruer la tête du plancher et réduire l’aspiration.

Quiconque a déjà eu à nettoyer une barre de brosse emmêlée le sait, c’est un travail fastidieux et désagréable. Si vous avez plusieurs résidents à cheveux longs à la maison, vous pouvez vous retrouver à devoir le faire presque à chaque fois que vous nettoyez, c’est donc un ajout bienvenu à l’arsenal de fonctionnalités de Dyson.

Cependant, Dyson a adopté une nouvelle approche de cet éternel problème. Le mini-turbo – pratique pour ramasser les poils perdus sur les escaliers et les canapés – est doté d’une barre de brosse conique asymétrique qui pousse les poils vers l’extrémité afin de les aspirer proprement. Le balai turbo High Torque est équipé d’une technologie similaire, ainsi que d’un peigne intégré qui nettoie les poils au fur et à mesure.

Dyson V15 Detect : premières impressions du nouveau modèle

Il ne fait aucun doute que le V15 Detect est doté de nombreuses fonctions sophistiquées qui raviront les amateurs d’appareils de style futuriste. Et si certaines d’entre elles peuvent être considérées comme une nouveauté passagère – en fonction de la mesure dans laquelle vous voulez vraiment savoir si vos sols sont propres – d’autres semblent être des mises à jour réellement utiles.

La possibilité de voir la saleté dans les espaces plus sombres et de se libérer des séances de démêlage de la barre de brosse sont des avantages certains. Mais il y a un léger sentiment de rattrapage par rapport à ses rivaux sur un marché de plus en plus compétitif. Nous avons déjà vu des versions (certes moins ” Dyson “) de certaines de ces caractéristiques sur d’autres modèles sans fil.

Il est toutefois rafraîchissant de constater que le prix est équivalent, voire inférieur, à celui de certains modèles V11, ce qui fait du V15 Detect une proposition tentante pour ceux qui envisagent d’opter pour le haut de gamme de Dyson.

Nous allons faire un tour avec le Dyson V15 Detect et vous donnerons bientôt nos premières impressions. Nous le soumettrons également à nos tests rigoureux en laboratoire, afin que vous puissiez voir comment il se mesure à ses concurrents sans fil.