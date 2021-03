Les 10 RPG classiques à jouer en attendant Diablo 2

Il est difficile de ne pas être fasciné par les RPG classiques, en particulier pour ceux qui ont déjà consacré des milliers d’heures Donjons et dragons et ses homologues virtuels. On a toujours l’impression qu’il y a quelque chose de nouveau à trouver dans le genre, avec des titres nouveaux et anciens offrant une rejouabilité presque infinie.

Diablo, l’une des plus célèbres de ces franchises RPG classiques, construit sa bibliothèque plus tard cette année avec un remaster, Diablo II: ressuscité. Alors que les débutants et les vétérans de la série attendent les tests alpha et la réédition inévitable du classique Blizzard, il y a plus que suffisamment de contenu pour faire un apéritif parfait pour le RPG très attendu.

Divinité: Péché originel II

Un peu comme Baldur’s Gate, Divinité est célèbre pour être un jeu gigantesque rempli à ras bord de liberté de joueur. Avec un groupe de quatre, les joueurs cherchent à devenir dieu dans un monde ouvert captivant, où chaque action a une réaction, et un seul peut s’efforcer d’atteindre la vraie divinité. Le jeu propose également certaines des meilleures IA, mécanismes de combat, création de personnages et narration de tous les RPG à ce jour, au cas où quelqu’un aurait besoin de plus de persuasion.

Divinité: Péché originel II est l’un des jeux les plus grands et les plus impressionnants du genre CRPG. Il est difficile de ne pas ouvrir immédiatement le portefeuille Steam en regardant les bandes-annonces et en écoutant les histoires de joueurs du monde entier, ainsi qu’en parcourant la longue liste de récompenses depuis le lancement du jeu.

Terres désolées 3

Terre en friche est une franchise chère aux joueurs de RPG après Tomberle départ de la formule classique. Terre en friche ramasse où Tomber s’arrête, prenant sur lui de remplir les mécanismes profonds et passionnants pour lesquels la franchise est connue.

Avec un point culminant sur l’exploration et le développement du personnage, les joueurs se retrouveront dans une post-apocalypse primée qui offre une liberté de choix à égalité avec Fallout: New Vegas. Les jeux originaux sont facilement l’une des pièces les plus négligées du genre, avec beaucoup de cœur pour les développeurs.

Porte de Baldur III

Porte de Baldur est déjà l’un des plus grands et des meilleurs noms de l’industrie, mais il semble que la troisième entrée à venir (maintenant en accès anticipé et gagnant un répertoire) repousse les limites, apportant un monde plus grand et plus immersif que jamais au genre.

Porte de Baldur III s’adapte directement D & Dles règles de base, ce qui signifie que les joueurs vétérans seront plus que familiers avec le monde et la mécanique. Pourtant, Porte de Baldur III apporte un nouveau niveau d’immersion au jeu, approfondissant sa tradition et ses systèmes d’une manière de plus en plus excitante. Fournir un personnage et une fête en profondeur, ainsi qu’une histoire de grande ampleur, cela ressemble à un spectacle à ne pas manquer, avec beaucoup à offrir pour le jeu solo et coopératif.

Shadowrun: Dragonfall

Shadowrun est un autre départ amusant de Donjons et dragons ‘ la renommée fantastique, amenant le genre dans un royaume plus futuriste, mais pas sans les aspects fantastiques que nous connaissons. Shadowrunla plus grande entreprise à ce jour, Dragonfall, est également l’un des RPG tactiques les plus acclamés par la critique de tous les temps, sans parler d’un pays des merveilles créatif du genre cyberpunk.

Pour tous les fans de D & D à la recherche de quelque chose pour combler le besoin récent de médias cyberpunk, Shadowrun est une entreprise aussi bonne que n’importe quelle autre, avec un monde étroitement écrit, des systèmes de combat fantastiques et des ressources magnifiquement rendues. Il existe également de nombreux jeux à explorer, dont la plupart respectent le quota de qualité et apportent une expérience unique sur la table numérique.

Nuits Neverwinter

Issu de Donjons et dragons lui-même, Nuits Neverwinter n’est pas seulement un monstre narratif primé, avec plus de 100 heures de contenu jouable, mais un outil détaillé permettant aux joueurs de créer leurs propres campagnes et aventures. Aux côtés d’autres classiques du genre comme Porte de Baldur et piliers de l’Eternité, Jamais l’hiver se présente comme un charmant pont à l’ancienne du stylo et du papier au numérique de haut en bas en passant par la 3D complète.

Avec la sortie récente d’une édition améliorée, Jamais l’hiver Nuits n’a jamais été aussi attrayant, avec des serveurs multijoueurs restaurés, plus d’opportunités de modding et des graphismes avancés. Pour la petite foule rebutée par des graphismes archaïques ou une interface utilisateur surchargée, essayez quand même, car c’est facilement l’une des meilleures expériences multijoueurs sur PC. Pour son prix, Jamais l’hiver Nuits vaut bien le temps de n’importe quel joueur.

Disco Elysium

À ce stade, qui n’a ni entendu parler ni consacré des centaines d’heures Disco Elysium? Le RPG primé de la génération est un jeu incontournable pour les fans du genre, et avec une édition “final cut” à venir plus tard ce mois-ci, c’est le meilleur moment pour plonger dans le monde crasseux de la Martinaise.

Disco Elysium est un peu différent du système RPG traditionnel, introduisant un réalisme sombre qui est plus ou moins absent dans de nombreuses autres épopées high-fantasy du genre. Cependant, c’est là qu’il plante ses graines et devient l’un des récits les plus intéressants de la génération. Avant que les joueurs ne le sachent, Disco Elysium les a par le col et les plonge dans l’une des plus grandes histoires policières jamais racontées, avec des auto-découvertes menées par les utilisateurs se mêlant aux crimes horribles qui ont éclaté dans la ville de Martinaise.

4 Tyrannie

Le RPG basé sur l’histoire d’Obsidian est reconnu comme l’un des meilleurs disponibles sur le marché aujourd’hui, où les décisions des joueurs font toute la différence dans le monde et peuvent conduire à une fortune immaculée ou à la destruction. L’ampleur de ces décisions, cependant, ne nécessite pas de systèmes mondiaux de cause-réaction, mais plutôt des systèmes juridiques approfondis, des boussoles morales et des conséquences personnelles pour chaque situation dans laquelle se trouve le joueur.

L’écriture fantastique du monde permet de nombreux scénarios, des rencontres de combat à la politique approfondie en passant par les intrigues de génie maléfique. De nombreux joueurs se sont retrouvés à préférer ce one-shot au monde de Piliers de l’éternité, ne serait-ce que pour sa liberté.

3 Classique Fallout

Pour ceux qui peuvent être fatigués de la construction du monde de haute fantaisie et de l’exploration de donjons, Fallout’s les titres classiques hébergent un monde beaucoup plus dynamique, bien que sombre, qui se trouve à portée de main des joueurs. Pour d’autres, le prix le plus abordable sera Fallout 1 & 2 les cartes d’appel, qui sont difficiles à laisser passer lorsqu’il s’agit de certains des CRPG les mieux notés de tous les temps.

Pour ceux qui ne connaissent pas les premiers titres de la franchise, les jeux se jouent plus ou moins comme n’importe quel autre CRPG. Une vue descendante suit le joueur alors qu’il combat et pille ses ennemis, navigue dans les conversations et fait avancer son personnage dans quelque chose qui correspond à son style de jeu. La différence avec Tomber est qu’il illustre avant tout son cadre, permettant des rencontres exploratoires fantastiques et des opportunités de développer des personnages en quelque chose de plus dynamique et personnalisé pour contraster la sombre post-apocalypse.

2 Star Wars: Chevaliers de l’Ancienne République

Tandis que le Star Wars: Chevaliers de l’Ancienne République La franchise prend un virage du point de vue traditionnel du CRPG, c’est toujours un ajout intéressant, prenant de nombreux systèmes et les masquant légèrement pour attirer une foule plus moderne. KOTOR le flou de ses lancers de dés, ses rounds de combat fluides et ses tests de compétences lui donnent plus que tout l’impression de représenter une représentation cinématographique d’une session de table intensément immersive.

En plus des systèmes étroits et du monde immersif, SALE est facilement l’un des meilleurs morceaux de Guerres des étoiles médias. Il sort le public de l’univers cinématographique familier et apporte une vision fraîche et créative de la galaxie que beaucoup de gens connaissent et aiment.

1 Diablo III

Bien sûr, Diablo III doit figurer sur cette liste, car c’est l’un des RPG multijoueurs les plus populaires de la dernière décennie. Diablo III prend les agrafes classiques de la série et les amène à une nouvelle génération, avec plus d’accessibilité et des mécanismes multijoueurs encore meilleurs. Considéré comme un «chef-d’œuvre qui définit le genre», c’est un jeu formidable pour les sessions intenses avec une fête engagée, ou simplement pour jouer à la carte pour les soirées de fête et les rencontres occasionnelles avec des amis.

Tandis que Diablo III adopte une approche un peu plus orientée vers l’action de la formule RPG que la plupart des autres CRPG, c’est toujours un ajout digne de la liste et une entrée satisfaisante pour tous ceux qui recherchent quelque chose d’un peu plus rapide et facile à saisir sur un coup de tête . Voyant comme Diablo IV est également à l’horizon, quel meilleur moment que maintenant pour obtenir une correction du meilleur de Blizzard avec des amis?