Les meilleurs nouveaux jeux pour PC 2021

Quels sont les meilleurs nouveaux jeux PC 2021 ? Vous venez peut-être d’être payé, votre compte en banque regorgeant d’argent virtuel, ou vous voulez tout simplement découvrir les derniers jeux PC parce qu’ils sont, eh bien, nouveaux et brillants.

C’est bien beau de commencer une nouvelle partie de PUBG, de sauvegarder 100 heures de Football Manager ou de vivre une nouvelle aventure de The Elder Scrolls V : Skyrim, mais, même si nous aimons mettre le feu aux mammouths, il existe de nombreux jeux PC récents qui combleront largement votre besoin de jouer. Vous ne voulez pas être la personne qui n’est pas au courant, n’est-ce pas ?

De nos jours, les nouveaux jeux PC se déversent sur Steam à un rythme franchement vertigineux, ce qui rend impossible de les suivre tous. Heureusement, nous, les gens de PCGamesN, avons séparé le bon grain de l’ivraie en ce qui concerne les sorties récentes sur PC. Vous trouverez donc ci-dessous tous les nouveaux jeux PC pour lesquels vous devriez économiser vos sous. Cette liste est mise à jour régulièrement pour inclure les dernières sorties.

Les meilleurs nouveaux jeux PC de 2021 sont :

Loop Hero

Loop Hero, un roguelike de style rétro, est l’un des jeux indépendants les plus captivants auxquels nous ayons joué depuis longtemps. Le Loop Hero a pour mission de reconstruire la réalité et part à l’aventure jour après jour afin de rassembler des ressources et des connaissances. Alors que le héros fait son chemin autour de la “boucle”, combattant automatiquement les monstres sur son chemin, le joueur est chargé de poser des cartes qui modifient le terrain environnant et les ennemis qui y apparaissent.

La planification de l’itinéraire est cruciale ; certaines combinaisons de tuiles permettent de débloquer de nouvelles variations et divers buffs – mais si vous vous trompez et surmontez votre héros, il mourra et sera renvoyé sans les précieuses ressources qu’il a récoltées pendant son voyage. Comme le dit Ian dans sa critique de Loop Hero, “plus vous êtes proche de l’échec, plus les récompenses sont importantes”.

Valheim

Guerrier viking tué au combat, vous arrivez à Valheim, une région sauvage nordique générée de manière procédurale que vous devez survivre et explorer, seul ou avec jusqu’à neuf autres amis vikings en ligne. Valheim lui-même est un plaisir à explorer, grouillant de vie et plein de donjons à découvrir, le tout rendu par de charmantes textures old-school, associées à de pittoresques effets de lumière modernes. Que vous rêviez d’élever le plus grand meadhall du pays, de naviguer vers des horizons lointains sur des mers dangereuses, ou de faire la peau aux trolls et aux nains, vous ferez la fierté d’Odin.

The Medium

Avec les réalisateurs de Layers of Fear, Observer et Blair Witch Project derrière lui, ainsi qu’un hôtel abandonné comme décor, The Medium est un jeu d’horreur psychologique. Vous incarnez un entrepreneur de pompes funèbres hanté par le meurtre d’un enfant. En enquêtant, vous entrez dans un monde spirituel surréaliste où les actions de votre vie réelle sont reproduites simultanément. Naviguer dans ces deux plans d’existence est la clé pour découvrir le sort de l’hôtel Niwa.

Hitman 3

L’agent 47 revient pour clore la trilogie World of Assassination dans Hitman 3, et cette fois, son itinéraire comprend un gratte-ciel à Dubaï, un grand manoir anglais et les néons de Chongqing en Chine. Dans notre critique d’Hitman 3, Jordan fait l’éloge de la narration d’Hitman 3, expliquant que “plutôt que de recoudre chaque bac à sable avec quelques cutscenes, IO commence à bricoler les bacs à sable eux-mêmes. La mission de Berlin en est le parfait exemple : le niveau entier est caractérisé par l’absence de manipulateur, à la fois sur le plan narratif et dans son impact sur les rythmes désormais familiers de la nouvelle série”.

Si vous souhaitez relever le défi de l’Assassin silencieux, en costume seulement pour chaque niveau, nous sommes là pour vous aider, en commençant par le guide Hitman 3 Dubaï – Assassin silencieux, en costume seulement.

Cyberpunk 2077

Nous avons attendu patiemment pendant si longtemps – et maintenant Cyberpunk 2077 est enfin là. Dans le jeu de rôle en monde ouvert de CD Projekt Red, vous incarnez “V”, un mercenaire prometteur qui cherche à se faire un nom dans les rues de Night City, rongées par le crime et la technologie. L’histoire, comme celle de nombreux jeux cyberpunk avant elle, traite de l’accélération effrénée de la technologie et de la diminution de l’humanité – et comme l’explique Rich dans notre critique de Cyberpunk 2077, “l’intrigue principale est la meilleure de toutes, et explore, comme il se doit, ce qu’elle propose comme le blasphème ultime du capitalisme : l’appropriation de l’âme elle-même”. De plus, la performance de Keanu Reeves dans le rôle de Johnny Silverhand est… non, nous ne le dirons pas.

Vous pouvez acheter Cyberpunk 2077 sur le Humble store ici – et avant de commencer, nous vous recommandons de consulter notre guide de construction de Cyberpunk 2077, et de vous familiariser avec les chemins de vie de Cyberpunk 2077 que vous pouvez choisir dans la personnalisation du personnage de Cyberpunk 2077.

IMMORTALS FENYX RISING

La dernière création d’Ubisoft Québec se situe dans le même espace grec que Assassin’s Creed Odyssey en 2018, mais Immortals Fenyx Rising se penche davantage sur les éléments les plus loufoques de la mythologie grecque. Dans ce jeu, le nouveau demi-dieu ailé Fenyx part à l’aventure pour sauver les dieux de Typhon, le plus puissant des Titans, après qu’un voyage malheureux ait transformé leurs amis en pierre et que leur frère ait disparu.

Ce nouveau titre semble s’inspirer dans une certaine mesure de The Legend of Zelda : The Breath of the Wild, Iain notant dans sa critique d’Immortals Fenyx Rising qu’il intègre “des énigmes basées sur la physique, un monde ouvert tentaculaire et naturel, des chevaux à apprivoiser et une barre d’endurance qui s’épuise lorsque vous courez ou escaladez une montagne”. Si vous vous emparez de Breath of Olympus, mais que vous avez besoin d’un petit coup de pouce pour vous lancer, vous pouvez jeter un coup d’œil à la façon d’augmenter votre endurance dans Immortals Fenyx Rising.

Call of Duty: Black Ops – Cold War

Le jeu le plus récent de la série annuelle Call of Duty nous ramène au début des années 80, au plus fort de la guerre froide – du point de vue de l’intrigue, il s’agit d’une suite directe du premier jeu Call of Duty Black Ops. Les missions de Call of Duty Cold War suivent Russel Adler, un agent de la CIA à la poursuite d’un espion soviétique appelé Perseus. La campagne vous emmènera en Turquie, à Cuba et même dans le quartier général du KGB.

Cold War voit également le retour du mode de jeu Zombies, ainsi qu’une tonne de nouvelles armes Call of Duty Cold War à affiner dans l’armurerie pour que vous puissiez régner en maître en mode multijoueur. Les armes seront également disponibles dans la Warzone à partir du 10 décembre, lorsque la nouvelle saison du jeu de bataille royale arrivera.

Assassin’s Creed Valhalla

Grâce au nouveau jeu Assassin’s Creed d’Ubisoft, vous pouvez désormais vivre vos rêves les plus fous de gloire viking, en naviguant à bord de votre superbe drakkar de la Norvège à l’Angleterre et en traversant divers paysages anglo-saxons, en développant votre colonie, en chassant les animaux légendaires d’Assassin’s Creed Valhalla, et même en vous laissant tenter par une romance à la Assassin’s Creed Valhalla si vous trouvez quelqu’un qui fait vibrer vos fourrures.

Vous incarnez le guerrier viking Eivor – que vous pouvez personnaliser et qui peut être un homme ou une femme – dans un voyage à travers l’Angleterre avec son clan, cherchant à forger des alliances dans chaque région, sur la base des comtés anglo-saxons qui existaient en 873 après JC. Il y a aussi un jeu de dés très prenant appelé Orlog. Pour notre verdict complet sur le jeu, consultez le test d’Assassin’s Creed Valhalla de Rich.

Watch Dogs Legion

Watch Dogs Legion est un sandbox en monde ouvert très ambitieux qui vous permet de recruter et d’incarner n’importe qui dans les rues de son Londres dystopique. Chaque nouveau personnage a sa propre histoire et ses propres capacités, ce qui signifie que vous voudrez le garder en vie. S’il vous arrive de passer l’arme à gauche alors que la mort permanente est activée, il disparaît pour de bon. Donc, en gros, ne vous attachez pas trop.

Sur le terrain, vous aurez envie d’explorer d’autres moyens de surmonter les défis de plateforme et les combats du jeu, notamment en utilisant les compétences de piratage de votre équipage. Cela ajoute une touche de créativité aux missions et à la conception du monde ouvert de Legion. Cependant, aussi amusant que cela puisse être, notre critique de Watch Dogs Legion explique en détail pourquoi son écriture est un peu plate.

Ghostrunner

Ghostrunner est l’un des jeux de parkour les plus élégants de cette année ou de toutes les années. Vous incarnez l’ultime ninja cyberpunk qui doit courir sur les murs, glisser et esquiver au ralenti pour se frayer un chemin dans une ville dystopique remplie d’hommes de main armés.

Votre épée à la main, vous irez libérer les têtes de goons des corps de goons avec le plus grand style et la plus grande grâce. Le rythme de la campagne scénarisée ne faiblit jamais et les combats sont durs comme des ongles grâce à une mécanique de mise à mort à un coup qui s’applique à vous comme à vos ennemis. De plus, les speedrunners s’en donneront à cœur joie avec ses rencontres ouvertes et son plafond de compétences élevé.

Genshin Impact

Le rêve d’un jeu Breath of the Wild sur PC a enfin été réalisé, et même si nous pourrions nous passer des mécanismes de gacha, Genshin Impact est un RPG free-to-play avec des méthodes de monétisation étonnamment discrètes. Le monde ouvert de Teyvat est immense et regorge d’activités allant des énigmes à la collecte de ressources, en passant par le nettoyage des campements d’ennemis et la pêche.

Il y a une campagne solo substantielle, mais le monde offre tellement de distractions que vous aurez du mal à vous consacrer sérieusement à l’histoire principale. L’exploration dans Genshin Impact est un plaisir constant, et il y a plus qu’assez de jeu à apprécier ici avant même de penser à mettre la main au porte-monnaie pour débloquer de nouveaux personnages.

FIFA 21

FIFA 21 n’apporte pas de grands changements dans le gameplay, mais quelques ajustements au mode carrière et une mise au point du rythme du jeu pourraient bien justifier cette nouvelle version pour les fans de jeux de football. Le mode carrière a bénéficié d’une nouvelle fonction de simulation de match interactive, qui vous permet d’intervenir en appuyant sur un bouton si un match simulé ne se déroule pas comme vous le souhaitez.

Les options de développement des joueurs sont également nettement améliorées, vous permettant de placer vos joueurs à des postes non conventionnels, ce qui peut se traduire par des améliorations massives ou des performances épouvantables, en fonction de leurs statistiques physiques et du temps que le changement prend au joueur. FUT n’a pratiquement pas changé, pour le meilleur et pour le pire, et si Volta dispose d’une nouvelle mini-campagne brillante, il ressemble toujours au troisième mode de FIFA 21.

Baldur’s Gate 3

Il ne s’agit que d’un lancement en accès anticipé, mais Baldur’s Gate 3 est déjà arrivé en fanfare, sans parler des nombreux joueurs. Il n’y a qu’environ 25 heures de contenu, ce qui est minuscule comparé à la vision de Larian pour le jeu final, mais cela devrait vous permettre de tenir le coup pendant un certain temps.

Il faudra attendre un peu, mais si le jeu final est similaire à ce que nous avons vu dans notre test de Baldur’s Gate 3 Early Access, il se classera parmi les meilleurs jeux D&D pour PC jamais créés.

Star Wars Squadrons

Squadrons est un jeu de combat spatial Star Wars qui est aussi amusant que ce concept le laisse entendre. La longue, longue attente d’un successeur à X-Wing et TIE Fighter est terminée – Squadrons est non seulement magnifiquement détaillé et atmosphérique, mais c’est aussi une simulation de combat de chiens plus profonde et plus complexe. Consultez notre test complet de Star Wars Squadrons, ou si vous attendez l’installation, vous pouvez prendre de l’avance sur la concurrence en lisant notre guide de chargement de Star Wars Squadrons.

Port Royale 4

Les Caraïbes du 17ème siècle n’ont jamais été aussi belles. Port Royale 4 est un jeu de stratégie d’une beauté stupéfiante qui met l’accent sur le commerce économique. Vous construisez votre chemin à partir d’une petite flotte, en faisant des courses entre les ports voisins, pour finalement atteindre un empire commercial qui cherche à évincer toute concurrence de la région. Il est rare d’avoir des jeux de gestion à l’ère de la marine à voile, et encore plus rare de voir le combat passer au second plan dès que l’on parle de jeux de pirates, mais Port Royale 4 n’en est que meilleur. Vous pouvez lire notre critique complète de Port Royale 4 ici.

Spelunky 2

La suite tant attendue de Spelunky est enfin là, et elle a tout le charme et le défi du roguelike original, tout en s’appuyant sur la formule familière de Spelunky en ajoutant de nouveaux mécanismes, comme une dinde à chevaucher. Spelunky 2 offre de nouvelles façons de franchir les étapes et de progresser dans le jeu, mais comme dans l’original, il faut s’attendre à mourir encore et encore – bien que la grotte mute à chaque fois que vous échouez, pour ne jamais vous lasser. Pour lire l’intégralité de nos pensées, consultez le test de Spelunky 2 d’Iain.

Hades

Après deux ans d’accès anticipé, Hades est enfin disponible dans sa version complète et il s’agit d’une version phénoménale de la mythologie grecque antique. Ce roguelike de Supergiant Games s’intéresse moins au résultat final qu’au voyage qu’il faut faire pour y arriver. Vous rencontrerez une réimagination colorée des dieux grecs, vous vous frayerez un chemin dans des donjons et vous ramasserez de puissants artefacts pour vous aider dans votre périple.

Notre critique d’Hadès dit tout et vaut la peine d’être lue pour savoir si ce jeu est fait pour vous (spoiler : il l’est probablement). Lorsque vous aurez fini d’essayer de vous échapper des catacombes d’Hadès, vous pourrez également consulter notre liste des meilleurs jeux de RPG pour trouver votre prochaine aventure.

Serious Sam 4

Notre critique de Serious Sam 4 le décrit comme “délicieusement chaotique”. C’est à peu près tout ce qu’est Serious Sam en un mot, n’est-ce pas ? Cela fait longtemps que nous n’avons pas vu un nouveau jeu Serious Sam digne de ce nom, avec des arènes massives en 3D plutôt que des idées expérimentales.

Ce jeu de tir maniaque est un peu brut de décoffrage, mais cela n’a pas d’importance lorsque vous faites exploser des monstres avec des bombes, des mains qui hurlent à pleins poumons, et toutes sortes d’autres monstres dégoûtants et d’extraterrestres qui veulent envahir la Terre.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Les deux premiers jeux de skateboard d’Activision Blizzard ont bénéficié d’une nouvelle version remastérisée cette année, mais contrairement à l’effort précédent, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 est vraiment bon.

Non seulement il recrée entièrement tous les parcours des deux classiques de la fin des années 90, mais il ajoute de nouveaux secrets comme de minuscules aliens et des logos pour Vicarious Visions, ainsi qu’une musique plus moderne pour garder les choses fraîches. Mais ne vous inquiétez pas, tout ce qui était dans les jeux originaux est toujours présent et pris en compte. Pour en savoir plus sur ce remake, vous pouvez consulter notre test complet de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2.

Marvel’s Avengers

Ce nouveau jeu d’action Marvel possède un système de jeu de rôle étonnamment profond et propose une liste complète de héros jouables que vous pouvez emmener dans des missions en coopération, ce qui en fait un jeu incontournable pour un groupe d’amis. Vous pouvez vivre votre fantasme de super-héros et faire équipe avec vos amis pour incarner des personnages du jeu Avengers tels que Hulk, Black Widow, Iron Man et bien d’autres, tous dotés d’une grande variété de styles de jeu, de capacités spéciales et de mouvements.

Cependant, la dernière aventure de Marvel dans les jeux vidéo n’est pas sans problèmes, comme certains combats répétitifs, mais pour ce qu’il manque dans le combat réfléchi, il se rattrape certainement dans les personnages que vous aimez et une histoire avec beaucoup de cœur. Bien que les mêmes répliques éculées se glissent dans les cinématiques, le fait de taper sur des boutons peut être détourné pour créer des séquences d’action impressionnantes. Pour connaître notre avis, lisez la critique de Dustin sur Marvel’s Avengers.

Wasteland 3

Préparez-vous à cette randonnée épique à travers le Colorado en incarnant les Desert Rangers et en reprenant les événements de Wasteland 2. Heureusement, après une longue attente, les fans ne seront pas déçus par l’offre d’InXile Entertainment et Wasteland 3 est aussi sanglant, effronté et impétueux que nous l’espérions. Le gore de haut niveau, combiné à un système de RPG complet et à des personnages que l’on aime détester, en font l’un des meilleurs nouveaux jeux de ces derniers temps.

Le combat au tour par tour est tout aussi impressionnant que le monde ouvert couvert de neige dans lequel vous vous battez, avec tous ses recoins miteux et ses factions oppressives, amenant un jeu d’apocalypse à la limite de l’humanité et livrant une histoire étoffée, coup par coup.

Crusader Kings 3

Cette modernisation réfléchie d’un classique de la stratégie médiévale est une recommandation facile, surtout pour les amateurs de jeux de stratégie. Si votre liste de nouveaux jeux à jouer s’allonge de jour en jour, vous devez consacrer quelques heures à ce simulateur de monarques. Heureusement, nous avons élaboré un guide d’initiation à Crusader Kings 3, pour vous aider à vous lancer, de la navigation dans l’interface au choix de votre personnage CK3.

Une fois que vous êtes sûr de vous, ou si vous êtes un joueur vétéran de CK, nous avons rassemblé un tas d’autres guides pour vous aider à atteindre vos objectifs en jeu, y compris le fonctionnement des lois de succession de CK3 et toutes les commandes de la console de Crusader Kings 3.

Project Cars 3

Project Cars 3 relâche définitivement l’accélérateur en ce qui concerne le dévouement de la série aux simulations de course, optant plutôt pour un modèle de maniabilité un peu plus lâche et des systèmes d’amélioration que l’on s’attend à voir dans un jeu Gran Turismo. Cependant, il y a encore beaucoup de plaisir à faire de la course automobile, qu’il s’agisse de frôler le désastre au volant d’une Lotus F1 classique sur le Nürburgring ou d’essayer de garder son repas pour soi en guidant une hypercar sur le fameux tire-bouchon de Laguna Seca. Un mode carrière remanié fait de ce jeu l’entrée la plus accessible de la série jusqu’à présent, donc si vous cherchez à passer de la simplicité d’un jeu Forza à une autre, c’est un excellent point de départ. Découvrez ce que nous en pensons dans notre test de Project Cars 3.

Microsoft Flight Simulator 2020

Le très attendu Microsoft Flight Simulator permet aux pilotes en herbe de faire voler des avions magnifiquement détaillés au-dessus de n’importe quel endroit du monde. Vous pouvez vous déplacer dans plus de 37 000 aéroports et naviguer dans les conditions météorologiques en direct des cieux que vous choisissez d’explorer.

Comme nous l’indiquons dans notre critique de Microsoft Flight Simulator, il y a quelques problèmes et crashs, mais la beauté du jeu et sa portée magnifique en font l’un des jeux de simulation les plus ambitieux et les plus précis auxquels nous ayons joué.

TOTAL WAR SAGA: TROY

Se déroulant dans la Méditerranée de l’âge de bronze – et se concentrant sur la guerre de Troie entre les royaumes de Troie et de la Grèce mycénienne – le dernier opus de cette série emblématique de jeux de stratégie apporte quelques modifications significatives à la jouabilité en raison de cette période précoce.

L’équipe de Creative Assembly a rendu les unités de mêlée plus distinctes que jamais, tandis que de nouveaux types de terrain, comme la boue et les herbes hautes, encouragent les tactiques de guérilla comme les embuscades ou le regroupement de l’ennemi dans des tourbières. La diplomatie a également évolué et ne se préoccupe plus des guerres – nous en abordons les moindres détails dans notre test de Total War Saga : Troy. Et oui, vous pouvez absolument déployer un cheval de Troie.

Fall Guys

Courez jusqu’à la ligne d’arrivée en étant l’un des 60 joueurs de cet adorable jeu d’élimination. Semblable à Wipeout et à nos autres jeux d’élimination préférés, Fall Guys est une course folle pour être le dernier joueur debout. Au fur et à mesure que vous progressez à travers des tours d’obstacles vertigineux, y compris des disques rotatifs, des bascules gargantuesques et des jeux chaotiques de football d’équipe, les participants seront réduits jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul joueur, donc si vous êtes fatigué de l’effusion de sang des jeux de bataille royale, alors peut-être que ce jeu est pour vous.



Horizon Zero Dawn

Après un peu plus de trois ans d’attente, Horizon Zero Dawn est enfin disponible sur PC. Ce jeu post-apocalyptique en monde ouvert vous met dans la peau d’Aloy, une paria de sa tribu qui vit dans la nature. Mais ces contrées sauvages ne ressemblent pas aux forêts luxuriantes de notre monde, car cette post-apocalypse mêle une faune sauvage indisciplinée à des bêtes mécaniques et à des technologies corrompues, et vous devrez donc rester sur vos gardes tout en explorant le magnifique univers du jeu. Le jeu valait-il la peine d’être attendu ? Vous pouvez découvrir ce que nous en pensons dans notre test d’Horizon Zero Dawn sur PC.

Grounded

Dans le nouveau jeu de survie d’Obsidian, vous incarnez des enfants réduits à la taille de fourmis dans un jardin où pullulent toutes sortes de bestioles effrayantes. Pensez à Honey I shrunk the Kids, mais sans le scientifique fou comme père. Au lieu de cela, vous devrez soit survivre seul, soit rejoindre jusqu’à trois autres joueurs pour naviguer dans le jardin et comprendre ce qui se passe. Vous devrez survivre aux nuits sombres et à la menace imminente des araignées et autres monstres en construisant un campement et en fabriquant des armes et des objets de survie tels que des haches, des armures et des abris. Vous devrez également vous nourrir et vous abreuver, ce qui fait de Grounded un jeu de survie terrifiant, au cœur palpitant, qui ne vous laissera certainement pas tomber. Vous mourrez peut-être souvent, mais vous vous amuserez à rassembler et à analyser des ressources pour construire une base que même les araignées-loups ne pourront pas pénétrer.

Halo 3

L’entrée la plus attendue de la Master Chief Collection, Halo 3, complète parfaitement la trilogie originale pour quiconque s’est investi dans Master Chief ou souhaite rattraper son histoire avant la date de sortie de Halo Infinite et son retour imminent. Si vous avez raté la série la première fois sur console, vous serez heureux d’apprendre que la formule Halo est à son meilleur dans Halo 3, et à notre avis, il n’y a toujours pas de jeu de tir multijoueur comme celui-ci. Que vous soyez d’accord ou non, vous pouvez lire notre avis complet sur Halo 3 pour PC.

Death Stranding

Le dernier opus de Hideo Kojima, qui s’aventure dans des métaphores visuelles exagérées et des noms de personnages loufoques, nous emmène dans les plaines désolées d’une Amérique post-apocalyptique, et oui, c’est aussi surréaliste qu’une peinture de Dali. Après tout, c’est un jeu de Kojima. En incarnant Sam Porter-Bridges, vous devrez naviguer dans ce nouveau monde, en jouant le rôle d’un facteur glorifié chargé de livrer des colis sur de vastes étendues de terres inhabitables. Vous rencontrerez des créatures de l’ombre et des mercenaires à combattre, mais votre principal obstacle sera de traverser le terrain accidenté avec la cargaison que vous avez sur vous. Pour en savoir plus, lisez notre test de Death Stranding sur PC.

Rocket Arena

Il a peut-être beaucoup de moyens de monétisation pour son prix, mais au fond, il s’agit d’un jeu de tir compétitif 3v3, léger et serré, avec suffisamment de charme pour vous garder à bord. Notre Ian Boudreau déclare dans sa critique de Rocket Arena que même si “c’est un peu mince dans son état actuel, c’est un début solide pour ce qui deviendra, nous l’espérons, un jeu vivant et dynamique lorsque le season pass sera lancé”.

Trackmania

Ce remake de Trackmania Nation, sorti en 2006, pourrait en rebuter plus d’un avec sa formule d’abonnement, mais il offre une autre dose solide de contre-la-montre d’une complexité inouïe et de circuits créés par les utilisateurs, qui amuseront et raviront tout autant. En fin de compte, l’incroyable communauté de créateurs de circuits talentueux peut faire ou défaire ce jeu, soit en s’en tenant au nouveau modèle d’abonnement, soit en revenant à une ancienne version de la série.

Desperados 3

Desperados 3 apporte la furtivité en temps réel du style Commandos à la frontière américaine, et bien qu’il ne fasse pas grand-chose avec le décor, le jeu de furtivité stratégique est la star du spectacle. Chaque niveau en forme de diagramme peut prendre plus d’une heure à franchir, mais le temps passe vite lorsque vous manœuvrez votre équipe et créez des séquences d’assassinat de plus en plus complexes.

Chaque membre de votre bande a une capacité distincte, allant de la séduction à l’utilisation d’une pièce de monnaie pour faire enrager les animaux proches. Il existe également de nombreuses façons d’utiliser l’environnement contre vos ennemis. Par exemple, vous pouvez placer un cadavre sous un rocher, attendre que quelques ennemis viennent voir ce qui se passe et les écraser d’un seul coup.

Disintegration

Il a reçu un accueil un peu glacial de la part des critiques, mais le concept de base d’un jeu de tir à la première personne avec des mécanismes de jeux de stratégie intégrés reste génial, même s’il ne répond pas aux attentes. Au cours de la campagne de 15 heures, vous dirigerez une équipe de robots soldats depuis le ciel tout en infligeant vous-même de nombreux dégâts depuis votre station de combat flottante, en dirigeant les capacités spéciales de votre équipe tout en faisant pleuvoir les tirs d’une variété d’armes embarquées. Au final, vos coéquipiers se comportent un peu plus comme des publicités que comme des unités individuelles, ce qui laisse un peu à désirer pour le côté tactique de ce FPS.

Command & Conquer Remastered Collection

Les anciens membres de Westwood ont assemblé un remaster 4K de deux des meilleurs jeux RTS sur PC : Command & Conquer et Alerte Rouge. Sept heures de musique remastérisée, un support complet des mods, des missions de la console sur PC, du multijoueur, un éditeur de cartes, et plus encore – c’est à peu près tout ce que l’on peut raisonnablement attendre d’un remaster.

Valorant

La version de Riot du jeu de tir héroïque fait un détour par le territoire de CS:GO, créant une concoction enivrante dont il est difficile de s’éloigner. L’ADN est évident : toutes les armes ont un équivalent direct de CS, le mode de jeu principal fonctionne exactement de la même manière, jusqu’à l’économie des matchs, et la communauté utilise même les noms de CS:GO pour les lieux clés. L’ajout des capacités des héros ne fait qu’enrichir les options stratégiques, permettant une grande créativité ad hoc.

Minecraft Dungeons

La version de Mojang du genre hack-and-slash à travers la lentille en blocs de Minecraft n’est probablement pas destinée aux fans inconditionnels de Diablo ou de Path of Exile, mais c’est un excellent moyen de se plonger dans l’exploration de donjons et le pillage. Tout comme les jeux LEGO, vous pouvez être sûr que cette aventure sera bien plus appréciée en famille qu’en solo. Vous pouvez lire le point de vue de Ben Maxwell sur cette expérience dans notre revue Minecraft Dungeons. Ou pour plus de conseils d’achat, voici la durée de Minecraft Dungeons.

Maneater

Maneater est un RPG en monde ouvert dans lequel vous incarnez un requin taureau vengeur à la recherche du chasseur qui a tué votre mère. Cette histoire n’a pas vraiment d’importance, car votre travail consiste à nager à grande vitesse en dévorant des baigneurs, des surfeurs et des pêcheurs. Il existe quelques compétences de mouvement de base que vous pouvez assembler pour réaliser des combos, mais le gameplay ne change vraiment qu’en fonction de la façon dont vous décidez de faire évoluer votre requin. Selon les chemins d’amélioration que vous choisissez, vous pouvez terminer Maneater avec un requin rapide et furtif, une brute lourdement blindée ou une monstruosité entre les deux. C’est très amusant au début, mais le combat répétitif et la structure des missions dépassent rapidement la campagne.

Halo 2: Anniversary

Le dernier volet de la collection Halo : The Master Chief est désormais disponible sur PC. Si Halo 2 est loin d’être le jeu le plus apprécié de la série, il occupe toujours une place particulière dans le cœur de beaucoup en tant que premier grand jeu Xbox Live. La campagne est toujours aussi agréable à parcourir, même si certains de ses éléments les plus cruels vous feront lever les yeux au ciel.

Streets of Rage 4

Si l’on considère que le dernier vrai jeu Streets of Rage est sorti en 1994, la sortie de Streets of Rage 4 en 2020 est une occasion assez importante pour les fans de beat’em up. Streets of Rage 4 ne fait pas grand-chose pour innover dans le gameplay de la série originale et c’est tant mieux. Court, doux, bien réglé et empreint de nostalgie, Streets of Rage 4 vaut vraiment la peine d’attendre. Pour en savoir plus, consultez notre récapitulatif des meilleurs jeux de combat sur PC.

SnowRunner

SnowRunner est assez simple à première vue, l’équivalent vidéoludique de plusieurs saisons de Ice Road Truckers. Dans presque toutes les missions, votre tâche consiste à transporter des marchandises, à secourir un véhicule coincé ou à traverser un terrain apparemment infranchissable, qu’il s’agisse de transporter des matériaux de construction sur des pistes de montagne enneigées ou d’aider une jeep abandonnée dans un marais brumeux.

Vous perdrez un nombre incalculable de véhicules à cause de la neige compactée et du verglas, vous en sauverez quelques-uns en envoyant un autre 4×4 équipé d’un treuil, et il arrivera parfois que ce dernier reste coincé lui aussi. Les simulations physiques qui sous-tendent le tout sont convaincantes pour que chaque mètre gagné ou perdu soit juste, et lorsque vous parvenez enfin à livrer votre cargaison, c’est aussi doux que de battre un boss de Dark Souls. Pour en savoir plus, lisez notre test de SnowRunner.

Voilà, les nouveaux jeux PC auxquels vous devriez jouer en ce moment. Nous admettons que nous étions un peu facétieux tout à l’heure : les nouveaux jeux PC ne sont pas nécessairement la crème de la crème des ordinateurs personnels. Pour cela, vous devriez consulter notre liste des meilleurs jeux anciens pour les classiques et des meilleurs jeux PC de tous les temps, ou même jeter un coup d’œil à notre collection de jeux en ligne gratuits, sans téléchargement. Bien qu’il soit important que vous vous teniez au courant des nouveaux jeux PC que nous avons listés, vous passez à côté de certaines des expériences de jeu les plus mémorables des années précédentes – et elles sont probablement beaucoup moins chères maintenant, aussi. Nous compatissons avec votre tas de honte grandissant.