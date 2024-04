Windows 10 : vous n’aurez plus de mises à jour gratuites à cette date, sauf si vous payez !

Une échéance inévitable pour Windows 10, les mises à jour payantes arrivent !

Microsoft mettra fin au support de Windows 10 le 14 octobre 2025. Après cette date, les utilisateurs désirant des mises à jour de sécurité devront payer pour les Mises à jour de sécurité étendues (ESU) : 61 $ la première année, puis 122 $ et 244 $ les années suivantes, par appareil. Ce modèle tarifaire pose des défis d’accessibilité et de viabilité pour les utilisateurs et les petites entreprises fidèles à Windows 10.

Que faire face à l’arrêt des mises à jour de sécurité ?

Habituellement, les abonnements ESU ciblent les organisations qui doivent maintenir des versions antérieures de Windows, mais l’offre de Microsoft sera également accessible aux utilisateurs individuels. Pour les entreprises utilisant des solutions de mise à jour basées sur le cloud de Microsoft, comme Intune ou Windows Autopatch, une réduction de 25% est proposée, ramenant le prix à 45 $ par utilisateur pour la première année (jusqu’à cinq appareils). Les utilisateurs reliant des dispositifs Windows 10 à des PC Cloud Windows 11 via Windows 365 seront exemptés des frais de mise à jour de sécurité, les licences étant incluses dans le coût de l’abonnement à Windows 365. Les écoles bénéficieront d’une réduction significative, avec un tarif de licence de 1 $ pour la première année, qui doublera à 2 $ la deuxième année et passera à 4 $ la troisième année. Cela représente une occasion pour les organisations et les établissements d’enseignement de planifier leur transition vers des systèmes plus récents tout en gérant les coûts.

Adoption de Windows 11 : un chemin sinueux

L’adoption de Windows 11 a été plus lente en comparaison avec son prédécesseur, Windows 10 étant toujours utilisé par 69 % des utilisateurs de Windows, selon les données de StatCounter. Si Microsoft ne parvient pas à combler cet écart dans les 18 prochains mois, une portion substantielle d’utilisateurs de Windows 10 n’aura d’autre choix que de payer pour les mises à jour de sécurité. Cela met en évidence la difficulté pour Microsoft de motiver les utilisateurs à adopter Windows 11, en raison des contraintes matérielles et de la familiarité des utilisateurs avec Windows 10.

La stratégie de Microsoft : entre soutien et incitation au changement

La décision de Microsoft d’offrir des ESU pour Windows 10 reflète sa reconnaissance d’une base d’utilisateurs significative toujours dépendante de l’ancien OS, tout en marquant une incitation claire à la transition vers Windows 11 sur le long terme. Cette stratégie souligne l’équilibre délicat entre le soutien nécessaire aux utilisateurs de systèmes plus anciens et l’encouragement à adopter de nouvelles technologies plus sécurisées et performantes. L’approche de Microsoft met en lumière les défis auxquels sont confrontés les utilisateurs et les entreprises dans un paysage technologique en évolution rapide, où les mises à jour et les améliorations de sécurité sont cruciales pour protéger les données et les infrastructures. Microsoft s’efforce ainsi de guider ses utilisateurs vers un avenir technologique plus sûr, tout en leur fournissant des options pour maintenir leurs systèmes actuels sécurisés.