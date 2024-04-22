iOS 18 va détruire Androïd : découvrez la mise à jour d’Apple qui va tout changer

Avec iOS 18, Apple promet de transformer votre expérience mobile grâce à des innovations intelligentes et des améliorations significatives.

La sortie d’iOS 18 et d’iPadOS 18 est prévue pour septembre 2024, marquant une mise à jour significative pour les dispositifs Apple. Cette nouvelle version du système d’exploitation promet des améliorations majeures et de nouvelles fonctionnalités, en particulier dans l’utilisation de l’intelligence artificielle. Les utilisateurs d’iPhone et d’iPad peuvent s’attendre à une expérience améliorée grâce à ces mises à jour ambitieuses.

A lire aussi :

La sortie d’iOS 18 et d’iPadOS 18 est prévue pour septembre 2024, marquant une mise à jour significative pour les dispositifs Apple. Cette nouvelle version du système d’exploitation promet des améliorations majeures et de nouvelles fonctionnalités, en particulier dans l’utilisation de l’intelligence artificielle. Les utilisateurs d’iPhone et d’iPad peuvent s’attendre à une expérience améliorée grâce à ces mises à jour ambitieuses. Cette version s’annonce comme une révolution pour les utilisateurs, promettant de redéfinir l’utilisation quotidienne de leurs appareils.

Dates de lancement et premiers déploiements

Apple dévoilera officiellement iOS 18 lors de sa Worldwide Developers Conference (WWDC24), qui se tiendra du 10 au 14 juin 2024. Les développeurs auront accès à une première version bêta dès juin, suivie par une bêta publique en juillet, permettant aux utilisateurs les plus aventureux de découvrir les nouveautés en avant-première. La version stable d’iOS 18 est attendue pour septembre, coïncidant avec le lancement des nouveaux modèles d’iPhone 16. La sortie de cette mise à jour est très attendue, car elle coïncide avec l’introduction de plusieurs nouveaux modèles de iPhone, augmentant l’anticipation des utilisateurs.

Compatibilité des dispositifs avec iOS 18

iOS 18 sera compatible avec tous les modèles d’iPhone pouvant exécuter iOS 17, incluant les versions récentes jusqu’aux modèles plus anciens tels que l’iPhone XR et l’iPhone XS. Voici la liste des appareils compatibles, garantissant ainsi que de nombreux utilisateurs pourront bénéficier des améliorations apportées par cette mise à jour :

Tous les modèles d’iPhone 15

Tous les modèles d’iPhone 14

Tous les modèles d’iPhone 13

Tous les modèles d’iPhone 12

Tous les modèles d’iPhone 11

iPhone XS et XS Max

iPhone XR

iPhone SE de 2ᵉ et 3ᵉ génération Pour les iPad, la mise à jour sera probablement disponible pour les modèles récents à partir de l’iPad Pro 2018, l’iPad Air 2019, l’iPad mini 2019, et l’iPad 2020. Cela assure que la plupart des utilisateurs actuels pourront profiter des nouvelles fonctionnalités sans avoir besoin de changer d’appareil.

Nouveautés majeures d’iOS 18

iOS 18 introduira plusieurs innovations importantes, notamment une personnalisation accrue de l’écran d’accueil, permettant enfin aux utilisateurs de placer les icônes des applications où ils le souhaitent sans recourir à des astuces. De plus, iOS 18 intégrera le protocole RCS, améliorant considérablement les communications entre les appareils iOS et Android, notamment pour le transfert de fichiers multimédia et la messagerie en Wi-Fi. L’intégration du RCS est un grand pas en avant pour Apple, car cela améliorera l’interopérabilité avec les dispositifs Android, réduisant ainsi les barrières entre les utilisateurs des deux écosystèmes.

Améliorations supplémentaires et attentes futures

Outre les mises à jour mentionnées, iOS 18 devrait apporter d’autres améliorations significatives comme des options de navigation personnalisées dans Apple Plans et l’intégration de nouvelles fonctionnalités dans l’application Notes, y compris la transcription vocale. Ces innovations reflètent l’engagement continu d’Apple envers l’amélioration de l’expérience utilisateur, renforçant son système d’exploitation pour rester à la pointe de la technologie. Avec la mise à jour d’iOS 18, Apple continue de prouver sa capacité à innover et à adapter ses produits aux besoins changeants de ses utilisateurs, tout en restant fidèle à sa réputation de leader dans le domaine technologique.