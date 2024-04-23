Les offres de Free Mobile : le plan du siècle ou l’arnaque ultime ?

Le monde de la téléphonie mobile peut parfois ressembler à une véritable jungle. Entre les offres alléchantes et les petits caractères en bas de page, difficile de s’y retrouver. Mais qu’en est-il réellement des offres de Free Mobile ? Sont-elles une arnaque habilement déguisée ou un véritable bon plan à ne pas manquer ? C’est que nous allons découvrir ensemble dans cet article. Restez connectés, vous risquez d’être surpris ! A lire aussi :

Les forfaits actuels de Free Mobile

Free Mobile, n’a cessé d’innover depuis son entrée sur le marché de la téléphonie mobile en 2012. Toujours dans un souci de proposer des offres à une tarification compétitive, l’opérateur a constamment revu ses forfaits pour s’adapter aux besoins évolutifs des consommateurs. Ses forfaits actuels se composent principalement des options suivantes :

Le forfait 2 € : destiné aux usagers limitant leur consommation, il offre 2h d’appels, SMS/MMS illimités et 50 Mo de data.

Le forfait à 19,99 € : offrant des appels, SMS/MMS illimités et 100 Go de data, il convient aux utilisateurs consommant beaucoup de data. Ce forfait inclut également les appels, SMS/MMS en illimité depuis l’Europe et les DOM.

La Série Free 60 Go à 9,99 € pendant un an : après cette période promotionnelle, l’offre bascule automatiquement sur le forfait à 19,99 €.

Le forfait Free à 15,99€ ou 19,99€ (selon que vous êtes déjà abonné à Freebox ou non): Il propose l’internet illimité pour les clients en 4G/4G+, – ou 100 Go pour les autres – , ainsi que les appels, SMS/MMS illimités en France et depuis l’étranger.

Grâce à cette gamme diversifiée de forfaits mobiles, Free répond à toutes les demandes, que vous soyez un utilisateur modéré ou un véritable technophile.

La qualité des services Free Mobile

Selon une étude réalisée par LesFurets.com, Free Mobile se distingue par la fiabilité de son réseau et la qualité de ses services. En termes d’accès à l’internet mobile, Free assure une couverture 4G de près de 96% de la population métropolitaine. Par ailleurs, l’entreprise est activement engagée dans le déploiement du réseau 5G, avec plus de 7 000 antennes 5G déployées sur l’ensemble du territoire.

Au-delà des forfaits mobiles : les services additionnels Free Mobile

Parmi les forces de Free Mobile, on retrouve également une panoplie de services additionnels inclus. Tous les utilisateurs bénéficient de la présentation du numéro, de la double appel, du suivi de consommation en temps réel, ou encore de la possibilité de configurer une seconde ligne sur le même appareil. Il est indéniable que Free Mobile a réussi à s’imposer comme un acteur majeur sur le marché de la téléphonie mobile en France. Avec une gamme d’offres mobiles variée, une qualité de services affirmée et des services additionnels séduisants, Free Mobile mérite son statut d’opérateur innovant.