Quelles ressources pour se former à WordPress en 2021 ?

Internet et le développement constant des nouvelles technologies ont contribué à modifier de nombreuses habitudes de travail et de consommation auprès des particuliers et des professionnels. Aujourd’hui garant d’une visibilité indispensable, le web se construit pour tous et par tous grâce à des fonctionnalités et logiciels accessibles au plus grand nombre. Parmi ceux-ci, WordPress a su s’imposer comme un outil performant afin de créer votre site web. Il n’est toutefois pas toujours aisé de tirer pleinement parti de son interface pour les novices. Décryptage des services de support et de formation WP, ainsi que des meilleurs prestataires 2021 pour un site qui répond à toutes vos attentes simplement.

Quelles solutions pour créer un site WordPress sereinement ?

Si la plateforme de WordPress dispose de certains supports pour guider votre création de site internet, vous pouvez également compter sur divers outils indépendants pour vous initier aux fonctionnalités du logiciel WP :

Articles internet : vos recherches en ligne vous donnent accès à des dizaines d’articles support rédigés sur l’outil WordPress. Plus ou moins accessibles, ces derniers peuvent néanmoins vous donner quelques clés essentielles.

Vidéos : plus explicites, les vidéos vous permettent une meilleure compréhension des différentes manipulations à effectuer selon ce que vous souhaitez réaliser sur votre site internet.

Livres : les livres de support WP sont complets et vous donnent de nombreuses informations quant aux différents modules de ce logiciel. Vous apprenez alors à maîtriser votre nouvel outil de façon autonome et à votre rythme.

Formations : en ligne ou en présentiel, les formations vous assurent un cursus pédagogique particulièrement avantageux pour prendre en main rapidement le logiciel WP.

Selon votre profil, vos préférences, ainsi que vos besoins, vous disposez donc d’un large choix de supports pédagogiques pour vous accompagner dans la création de votre site. Toutefois, certaines méthodes plus complètes vous garantissent un apprentissage plus rapide et personnalisé pour un gain de temps précieux.

Pourquoi choisir une formation WordPress en ligne ?

Une formation WordPress en ligne vous permet de conserver une grande flexibilité pour adapter votre apprentissage à votre emploi du temps. Quelle que soit votre lieu de résidence ou celui de votre entreprise, vous accédez à des modules d’enseignement de qualité, tout en bénéficiant d’un accompagnement optimal. En effet, les équipes pédagogiques de sites tels que WPChef.fr ou WPMarmite sont à votre écoute et vous permettent de progresser rapidement avec un enseignement personnalisé.

Ce soutien spécifique vous assure donc de nombreux avantages dans la création, mais aussi la gestion de votre site internet. De nouvelles compétences solides qui vous permettent une autonomie totale rapidement, ainsi qu’une réelle aisance sur le logiciel WP. Vous pouvez alors faire des modifications ou mettre en place des fonctionnalités précises sur votre site, afin de créer la vitrine idéale que votre activité mérite en toute simplicité.

Comment profiter du meilleur accompagnement pour la création de votre site en 2021 ?

Si le support WordPress jouit d’une bonne réputation pour son service client, celui-ci n’est pas toujours disponible au moment de votre demande, et ne vous assure donc pas une réponse immédiate au quotidien. L’idéal est alors de développer vos propres compétences pour maîtriser pleinement l’outil et créer le site dont vous avez toujours rêvé. Parmi les accompagnements les plus réputés pour créer un site WordPress, plusieurs plateformes vous offrent des supports différents pour une prise en main rapide du logiciel et de ses nombreuses fonctionnalités.

2CA Web : un coach unique

Avec un coach personnalisé à votre disposition, l’agence 2CA Web vous propose une aide concrète avec la possibilité de réaliser des rendez-vous sur place ou par visioconférence. Une flexibilité qui permet de répondre au profil de chacun pour un apprentissage dans les meilleures conditions. Si la formation et les conseils tiennent compte de la sécurisation de votre site et de votre référencement, l’agence ne compte qu’un coach pour vous épauler. Il est donc préférable d’anticiper un peu votre demande si vous souhaitez passer par ce type de coaching.

Web my Day : des formules dédiées

Avec trois formules dédiées au logiciel WordPress, l’agence Web my Day s’adapte à chacun pour une formation éligible CPF et un accompagnement qui répond précisément à vos besoins. Vous pouvez ainsi opter pour la solution “Wordpress” pour créer un site simple, “Wordpress + SEO” pour assurer une visibilité optimale à votre site, ou encore “Wordpress Premium” qui est particulièrement indiquée pour le e-commerce. Quel que soit votre choix, un coach attitré est à vos côtés pour vous aider à développer vos compétences sur plusieurs séances, et vous disposez de supports vidéos pédagogiques.

Le choix de la rédaction : WPMarmite pour un accompagnement personnalisé

Débutants, indépendants ou blogueurs, vous profitez d’un support d’apprentissage optimal avec WPMarmite. En effet, cette équipe de passionnés vous guide à travers des tutoriels, des sélections de thèmes WP, des comparatifs, mais aussi des vidéos pédagogiques, des ateliers et des formations. Vous découvrez ainsi un seul site internet pour répondre à chacun de vos besoins et approfondir vos compétences sur WordPress et ses extensions rapidement. Disponible et pédagogue, l’équipe vous permet d’éviter le jargon technique et complexe de ce domaine pour acquérir les connaissances et les manipulations souhaitées dans les meilleures conditions possibles et sans perdre de temps.