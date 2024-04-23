Découvrez comment ChatGPT protège vos enfants avec cette application révolutionnaire qui enthousiasme les parents !

L’intelligence artificielle pourrait révolutionner la protection des jeunes internautes.

Le Royaume-Uni assiste à un phénomène préoccupant : l’âge moyen des utilisateurs d’Internet diminue progressivement. Selon une étude récente d’Ofcom, régulateur de la communication au Royaume-Uni, 84% des enfants dès l’âge de 3 ou 4 ans naviguent déjà sur Internet. Plus alarmant encore, près d’un quart des enfants âgés de 5 à 7 ans possèdent leur propre smartphone. Cette tendance croissante soulève des questions cruciales sur la sécurité en ligne à une époque où l’exposition aux contenus inappropriés ou dangereux peut avoir des répercussions sérieuses.

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Ofcom enquête sur l’utilisation de l’IA pour la sécurité en ligne

Face à cette évolution, Ofcom prévoit de lancer une consultation sur l’utilisation actuelle et future de l’intelligence artificielle et d’autres outils automatisés pour détecter et éliminer le contenu illégal en ligne. Cette initiative vise spécifiquement à protéger les enfants contre les contenus nuisibles et à identifier le matériel d’abus sexuels sur mineurs, autrefois difficile à détecter. Ces mesures font partie d’un ensemble plus large de propositions axées sur la sécurité en ligne des enfants.

Efficacité de l’IA dans le filtrage des contenus : Enquête et régulation

Mark Bunting, directeur du groupe de sécurité en ligne d’Ofcom, souligne l’importance de comprendre comment l’IA est actuellement utilisée comme outil de filtrage. L’exactitude et l’efficacité de ces outils sont au cœur des préoccupations d’Ofcom, qui souhaite s’assurer que l’industrie évalue correctement leur utilisation tout en gérant les risques pour la liberté d’expression et la vie privée. Ofcom pourrait recommander des méthodes d’évaluation pour les plateformes, qui pourraient se voir infliger des amendes si elles ne parviennent pas à améliorer la manière dont elles bloquent les contenus ou créent de meilleures façons de protéger les jeunes utilisateurs.

Technologies mobiles et médias sociaux : l’attrait croissant chez les jeunes

La technologie mobile est particulièrement attrayante pour les enfants. Près de 76% des enfants de 5 à 7 ans possèdent un appareil mobile, et leur utilisation des médias sur ces dispositifs est en hausse. Environ 65% d’entre eux ont réalisé des appels vocaux et vidéo, et la moitié regardent des médias en streaming. Malgré les restrictions d’âge sur certaines applications sociales, 38% des enfants de 5 à 7 ans utilisent des réseaux sociaux, avec WhatsApp et TikTok en tête de liste.

Défis de la régulation et perspectives futures

Les consultations futures d’Ofcom sur l’utilisation de l’IA dans la protection des jeunes internautes sont attendues avec impatience. Le défi reste de taille, notamment en raison de la difficulté à détecter certains contenus comme les deepfakes. L’écart entre ce que les enfants voient en ligne et ce qu’ils rapportent à leurs parents est également préoccupant. Parmi les enfants de 16 à 17 ans, 25% ont admis ne pas être confiants quant à leur capacité à distinguer le vrai du faux sur Internet.